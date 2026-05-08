Angel Yeast en Vitafoods Europe 2026, pionera con la proteína de levadura AngeoPro™

-Angel Yeast en Vitafoods Europe 2026, pionera en tendencias globales de nutrición y salud con la proteína de levadura AngeoPro™

BARCELONA, España, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), líder mundial en la fabricación de levadura y proteína de levadura, participó en Vitafoods Europe 2026, la principal feria global de nutrición y salud, celebrada del 5 al 7 de mayo en la Fira de Barcelona. La compañía destacó su innovadora tecnología patentada, proteína de levadura AngeoPro, junto con una amplia gama de ingredientes funcionales diseñados para abordar los desafíos globales en nutrición sostenible, rendimiento deportivo y bienestar integral.

La innovación científica satisface la demanda del mercado

Angel Yeast at Vitafoods Europe 2026, Pioneering Global Nutrition and Health Trends with AngeoPro™ Yeast Protein

La pieza central de la exposición de Angel Yeast fue la presentación de AngeoPro™, una solución de proteína de levadura de alta pureza diseñada para abordar los desafíos de formulación que prevalecen en los sectores de nutrición deportiva y bebidas funcionales.

A diferencia de las proteínas convencionales, AngeoPro™ S80-A se distingue por su contenido proteico superior al 80% y sus propiedades físicas únicas. Ofrece una ventaja revolucionaria para los fabricantes de bebidas: es 100% soluble y transparente, con un perfil completo de aminoácidos. Esto permite la creación de aguas funcionales y bebidas listas para consumir (RTD) transparentes y con alto contenido proteico, sin turbidez ni sedimentación.

Los visitantes degustaron bebidas de proteína de levadura con múltiples sabores que resaltaban la pureza y el valor nutricional únicos de este ingrediente, junto con helados ricos en proteínas de textura cremosa, sin lácteos ni lactosa. También se exhibió una selección de alimentos gourmet ricos en proteínas, demostrando que las proteínas de alto rendimiento pueden integrarse fácilmente en la alimentación diaria.

Respaldada por estudios científicos publicados, la eficacia del producto ha sido rigurosamente validada. Los datos clínicos destacaron los múltiples beneficios para la salud de AngeoPro™, incluyendo el apoyo a la salud musculoesquelética, el rendimiento deportivo, la salud intestinal y el control del peso. Este sólido expediente científico proporciona a los formuladores europeos la validación basada en la evidencia necesaria para las declaraciones de propiedades saludables en el estricto marco regulatorio de la UE.

Esta completa cartera de productos para la salud posiciona a AngeoPro™ como una solución versátil para la nutrición deportiva, los alimentos para fines médicos especiales y las formulaciones para el control de peso.

Perspectiva ejecutiva: Cerrando la brecha proteica

Durante la exposición, el doctor Sun, gerente global de producto de Angel Yeast, pronunció un discurso de apertura titulado "Una nueva opción para la salud muscular: la proteína de levadura, una opción ideal para la nutrición deportiva de última generación". En su presentación, el doctor Sun hizo hincapié en la sostenibilidad y las ventajas de rendimiento de las proteínas obtenidas mediante fermentación.

"El futuro de las proteínas no se centra solo en la cantidad, sino también en la calidad y la sostenibilidad. Gracias a nuestra tecnología AngeoPro™, estamos uniendo el alto rendimiento que exigen los atletas con las texturas limpias y transparentes que demandan los consumidores modernos. La fermentación ofrece una vía para producir proteínas completas con un perfil completo de aminoácidos y una huella de carbono mucho menor que la agricultura tradicional. No solo lanzamos un producto; ofrecemos una solución sostenible y con respaldo científico para la próxima generación de alimentos funcionales".

Impulsando una nutrición sostenible

En sintonía con la demanda del mercado europeo de nutrición y bienestar, y más allá de su innovadora proteína estrella, Angel Yeast presentó una cartera integral adaptada a las diversas necesidades de salud de Europa, que incluye nutrición deportiva con vitamina K2 (MK-7) e ingredientes de té, apoyo inmunológico mediante betaglucanos de levadura y postbióticos, soluciones para la salud intestinal con Saccharomyces boulardii e ingredientes especializados para la salud antioxidante y cardiovascular, como la levadura de glutatión y el ginseng fermentado.

Perspectiva estratégica

Esta participación en Vitafoods Europe fue una plataforma fundamental para que Angel Yeast alineara su plan de I+D con las demandas específicas del mercado europeo. Al colaborar con líderes internacionales de la industria, la empresa ha consolidado su compromiso de ofrecer "Nutrición a base de levadura para el rendimiento, el bienestar y la vitalidad".

Angel Yeast sigue comprometida con impulsar la innovación en el sector de los ingredientes para la salud, aprovechando la tecnología de fermentación para satisfacer la creciente demanda mundial de una nutrición sostenible y de alto rendimiento.

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