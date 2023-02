Angel Yeast annonce des plans de renforcement de l'offre et des capacités d'innovation en réponse à l'augmentation de la demande mondiale de levure

YICHANG, Chine, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- La demande croissante de produits à base de levure au cours des dernières années annonce une croissance constante du marché à l'avenir. Les nouveaux défis résultant de cette croissance obligeront les fabricants à catalyser l'innovation, d'une part, et à accélérer production et le développement technologique d'autre part, afin de répondre aux besoins changeants de leurs clients. Telle est la conclusion du dernier rapport Trends in Yeast and Yeast Products d'Innova Market Insights, qui révèle les tendances et possibilités du marché de la levure, ainsi que les changements que les acteurs de l'industrie doivent opérer pour rester en avance sur la concurrence.

In 2022, Angel Biotechnology Industrial Park in Xiaoting District has begun to take shape. Yichang Company successfully relocated and increased its production by 36%.

Guidé par les dernières informations sur les clients et alimenté par son objectif d'offrir des produits de levure sains et durables pour les consommateurs du monde entier, Angel Yeast , (SH600298), le leader mondial de la levure, a annoncé sa stratégie de développement de la marque pour 2023. Axée sur la résolution des problèmes du marché et la prestation de solutions novatrices, elle s'appuie sur des investissements stratégiques ainsi que des partenariats qui permettent à l'entreprise d'accroître ses capacités d'approvisionnement et de recherche et développement. Angel vise à fournir des levures de qualité supérieure aux ménages du monde entier et à l'industrie mondiale de l'alimentation et des boissons. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des clients par le goût, l'arôme et la valeur nutritionnelle exceptionnels que les produits Angel apportent à leurs repas et à la nourriture quotidienne.

Selon l'étude, la croissance rapide du marché est propulsée par la capacité de la levure d'être un exhausteur de saveur et un complément nutritionnel dans les produits alimentaires et les boissons. L'utilisation de la levure dans le développement de nouveaux produits a augmenté dans toutes les régions entre 2018 et 2022.

L'Europe occidentale demeure le premier utilisateur de levure traditionnelle dans le développement de nouveaux produits, tandis que l'Asie affiche un taux d'utilisation d'extraits de levure supérieur à la moyenne mondiale. En plus de maintenir son leadership en matière d'innovation et de développement de la bière, l'Europe occidentale représente près de la moitié des nouveaux produits alcoolisés à base de levure. Pour répondre à la demande et saisir les opportunités du marché, des défis se posent aux entreprises. C'est pourquoi elles doivent non seulement améliorer leurs capacités de production de levure, mais aussi mettre en place des chaînes d'approvisionnement agiles et robustes adaptées à la croissance du marché.

Aujourd'hui, le pain frais constitue l'aliment de base quotidien de plus d'un tiers des consommateurs dans le monde. De plus, 63 % des gens consomment des biscuits au moins une fois par semaine, et 50 % mangeant de gâteaux au moins une fois par semaine. En 2022, le pain représentait 53 % de tous les nouveaux produits de boulangerie contenant de la levure, tandis que l'Europe occidentale et l'Amérique latine enregistraient le plus grand volume de produits de boulangerie fermentés à la levure sur le marché.

Le pain artisanal, en particulier le levain, connaît une popularité grandissante en Europe et en Amérique du Nord. La tendance indique un changement dans les goûts et les préférences des consommateurs, tout en soulignant l'importance pour les fabricants d'explorer de nouvelles sources de levure et de nouvelles applications afin de répondre aux besoins dynamiques des clients.

Enfin, à mesure que le marché des aliments à base de plantes et aromatisés continue de croître, la levure jouera un rôle essentiel dans le développement de nouveaux produits, grâce à sa polyvalence en tant qu'ingrédient naturel. Par ailleurs, on s'attend à ce que les protéines et les extraits de levure soient de plus en plus utilisés comme exhausteurs de saveur pour les aliments. Au cours des prochaines années, les aliments à base de plantes demeureront une priorité, et des techniques plus sophistiquées seront mises au point pour produire des substituts de viande et de produits laitiers aux textures et aux goûts plus riches. Tous ces facteurs soulignent la nécessité pour les entreprises de mettre davantage l'accent sur leur capacité d'innovation, qui permet aux fabricants de saisir une plus grande part de la clientèle.

En alignant sa stratégie commerciale sur les dernières tendances et avancées de l'industrie, Angel Group est prêt à relever les défis, à saisir les occasions de renforcer sa compétitivité et à tirer parti des possibilités de consolider son succès à long terme grâce à sa nouvelle stratégie de développement de la marque. La société, qui a maintenant investi plus de 3,3 milliards RMB (485 millions de dollars) en 2022, a achevé 18 projets de construction et travaille sur 29 nouveaux projets en cours. Ayant créé une filiale en Russie et élargi sa filiale égyptienne, Angel est bien placé pour répondre à la demande croissante de produits à base de levure.

En vue d'améliorer le taux de pénétration de ses produits sur les marchés en aval, y compris les pâtes fermentées, les aliments cuits au four, les condiments, les boissons alcoolisées, les suppléments et les cosmétiques, Angel investit dans le développement de 20 plateformes internes de recherche et développement dédiées au développement des ressources en levures, à la fermentation des levures, à la nutrition, à l'aromatisation et à d'autres technologies d'application et de biosynthèse. De plus, la société continuera de collaborer avec des universités et des établissements de recherche du monde entier, en s'associant à des scientifiques et des experts de l'industrie de premier rang dans le but de découvrir de nouvelles solutions technologiques qui accélèrent l'innovation dans l'industrie.

« Le succès commercial d'Angel repose non seulement sur son expertise technologique, mais aussi sur sa capacité à cerner les tendances du marché et donc à rester à l'écoute des besoins des clients mondiaux. Nous menons des études approfondies pour cibler les demandes du marché, ce qui nous permet de cerner les occasions de croissance. De plus, nous cherchons à innover pour faire progresser notre entreprise et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Grâce à notre nouvelle stratégie, nous continuerons d'étendre notre présence mondiale en renforçant la coopération avec nos partenaires, et nous nous appuierons sur notre leadership en matière de fabrication de levures, ainsi que sur les ressources mondiales, pour saisir les occasions liées aux nouveaux groupes de clients », a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, des produits de santé humaine, des produits d'alimentation animale, des spiritueux distillés et biocarburants, des nutriments de fermentation et des enzymes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004844/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast