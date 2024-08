Angel Yeast s'étend à la R&D et à la production de probiotiques, faisant ainsi progresser la transformation biotechnologique

SHANGHAI, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), leader mondial de la fabrication de levure, a officiellement mis en production son projet de probiotiques de plateau à Xizang, un jalon important de la stratégie de transformation biotechnologique de l'entreprise et une étape clé pour parvenir à une production locale et industrialisée de probiotiques.

Angel Yeast Expands into Probiotics R&D and Production, Advances Biotech Transformation

Le produit probiotique peut être utilisé dans les secteurs de l'alimentation, des soins de santé, de l'agriculture et d'autres encore, en offrant une valeur économique et un potentiel de marché considérables. La production de probiotiques d'Angel Yeast se concentre désormais sur trois souches industrielles principales : le Lactobacillus plantarum S2, qui a une forte capacité de production d'acide et d'excellents résultats de fermentation, et qui peut être utilisé dans les productions alimentaire et agricole ; le DB-8, qui est principalement utilisé dans les produits laitiers et qui peut donner au yaourt un goût naturel de tomate sans additifs, ce qui apporte une grande valeur commerciale ; et le Streptococcus thermophilus, qui peut empêcher le yaourt de s'acidifier davantage au fil du temps, afin de conserver son bon goût.

He Xinzhang, directeur général de la filiale d'Angel Yeast de Xizang, a remarqué que, pendant trois ans, l'équipe de R&D avait surmonté le mal de l'altitude pour rendre visite aux familles des bergers, collecter des produits laitiers et se rendre dans les zones de haute altitude pour chasser les yaks et ramasser les bouses de vache, menant à bien une série de travaux de collecte et d'évaluation des ressources microbiennes, avec des résultats fructueux.

« Nous avons collecté et conservé plus de 1 800 souches bactériennes et nous avons identifié celles qui allaient être industrialisées. Aujourd'hui, nous disposons non seulement de souches probiotiques brevetées, mais aussi de droits de propriété intellectuelle indépendants sur le processus de production, ce qui nous permet de renforcer nos avantages concurrentiels sur le marché », a déclaré M. He. « En développant le projet probiotique à Xizang, nous créons également un vivier de talents locaux dans les domaines de la gestion, de la finance et des équipements. »

La société Xizang Angel Zhufeng Biotechnology Co., Ltd. possède des droits de propriété entièrement indépendants, allant des souches clés jusqu'aux processus de production, et l'atelier de l'usine est entièrement numérisé et automatisé afin de réaliser le contrôle automatique, un transport entièrement fermé, la gestion numérique et le suivi de la qualité de toutes les sections.

À l'avenir, Angel Yeast poursuivra sa feuille de route stratégique de transformation biotechnologique et accélérera son développement en utilisant l'innovation comme catalyseur. L'entreprise est en train de développer quatre nouveaux secteurs biotechnologiques clés : micro-organismes et cultures cellulaires, biocatalyse et enzymes, biomatériaux et services biotechnologiques, tout en promouvant les applications de la biologie synthétique dans les domaines des soins de santé, de la bio-agriculture, des biomatériaux et d'autres encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489410/Angel_Yeast.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg