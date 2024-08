Angel Yeast expandiert in Forschung, Entwicklung und Produktion von Probiotika und treibt biotechnologische Transformation voran

SHANGHAI, 27.August 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führendes Unternehmen in der Hefeherstellung, hat sein Plateau-Probiotika-Projekt in Xizang offiziell in Betrieb genommen – ein Meilenstein der Biotech-Transformationsstrategie des Unternehmens und ein wichtiger Schritt, um eine lokale, industrialisierte Produktion von Probiotika zu erreichen.

Angel Yeast Expands into Probiotics R&D and Production, Advances Biotech Transformation

Das probiotische Produkt kann u. a. in der Lebensmittel-, Gesundheits- und Agrarindustrie eingesetzt werden und verfügt über ein enormes wirtschaftliches Wert- und Marktpotenzial. Die Probiotikaproduktion von Angel Yeast konzentriert sich jetzt auf drei Hauptstämme für die Industrie – den Lactobacillus plantarum S2, der eine starke säurebildende Kapazität und ausgezeichnete Fermentationsergebnisse hat und in der Lebensmittel- und Landwirtschaftsproduktion eingesetzt werden kann; den DB-8, der hauptsächlich in Milchprodukten eingesetzt wird und Joghurt einen natürlichen Tomatengeschmack ohne Zusatzstoffe verleihen kann, was von hohem kommerziellen Wert ist; Streptococcus thermophilus, der Joghurt vor einer weiteren Säuerung im Laufe der Zeit schützen kann, um den gewünschten Geschmack zu erhalten.

He Xinzhang, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft von Angel Yeast in Xizang, wies darauf hin, dass das Forschungs- und Entwicklungsteam drei Jahre lang die Höhenkrankheit überwand, Hirtenfamilien besuchte, Milchprodukte sammelte und in hochgelegenen Gebiete reiste, um Yaks zu suchen und Kuhmist zu sammeln. Das Ergebnis dieser Bemühungen waren eine Reihe von Arbeiten zur Erfassung und Bewertung der mikrobiellen Ressourcen mit mit wertvollen Erkenntnissen.

„Wir haben über 1.800 Bakterienstämme gesammelt und konserviert und diejenigen identifiziert, die sich für eine Industrialisierung eignen. Jetzt verfügen wir nicht nur über zum Patent angemeldete probiotische Stämme, sondern auch über unabhängige Rechte am geistigen Eigentum des Produktionsprozesses, die zusammen unsere Wettbewerbsvorteile auf dem Markt ausmachen", so He. „Und während wir das Probiotik-Projekt in Xizang ausbauen, bauen wir auch eine lokale Talentpipeline mit Fachleuten aus den Bereichen Management, Finanzen und Ausrüstung auf.

Die Xizang Angel Zhufeng Biotechnology Co. Ltd. besitzt alle unabhängigen Eigentumsrechte, von den wichtigsten Stämmen bis zu den Produktionsprozessen. Die Produktion ist vollständig digitalisiert und automatisiert, um eine automatische Kontrolle, eine vollständig geschlossene Förderung, ein digitales Management und eine Qualitätsüberwachung aller Abschnitte zu erreichen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Angel Yeast seine strategische Roadmap der biotechnologischen Transformation umsetzen und die weitere Entwicklung mit Innovation als Katalysator beschleunigen. Das Unternehmen entwickelt vier neue biotechnologische Schlüsselsektoren – Mikroorganismen und Zellkulturen, Biokatalyse und Enzyme, Biomaterialien und biotechnologische Dienstleistungen – und fördert gleichzeitig die Anwendungen der synthetischen Biologie in den Bereichen Gesundheitswesen, Biolandwirtschaft, Biomaterialien und mehr.

