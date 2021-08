Angel Yeast annonce l'acquisition de Bio Sunkeen

Angel Yeast s'est associée à la société Shandong Lufa Holding (« Shandong Lufa ») pour créer Angel Yeast (Jining) Co., Ltd. Angel Yeast (Jining) va acquérir les actifs pertinents de la production de levures de Bio Sunkeen, tout en transformant et améliorant simultanément ses capacités technologiques.

« Angel Yeast utilisera les installations existantes de Bio Sunkeen et mettra en œuvre ultérieurement ses plans d'expansion. Ce projet de coentreprise s'inscrit dans la stratégie de 2025 d'Angel Yeast, axée sur la biotechnologie des levures, la nutrition et les produits de santé, ainsi que les ingrédients alimentaires », a déclaré Chen Hongwei, directeur général d'Angel Yeast (Jining).

En tant qu'entreprise nationale de haute technologie, Bio Sunkeen peut actuellement faire valoir une capacité annuelle de 15 000 tonnes de levures et d'extrait de levure par l'intermédiaire de ses installations de production. Ses principaux produits sont les levures et l'extrait de levure, la fécule de patate douce comestible, les produits d'alimentation, les assaisonnements composés et d'autres produits améliorés à l'aide de levures. Angel Yeast fera l'acquisition du groupe d'actifs liés aux levures et à l'extrait de levure de Bio Sunkeen afin de mettre en œuvre la transformation technologique et de moderniser ses processus et ses installations. À terme, l'entreprise espère en faire une importante base de production de ses produits à base de levure et des matières premières associées destinées aux aliments, aliments biologiques et engrais organiques.

L'acquisition de Bio Sunkeen par Angel Yeast aidera l'entreprise à combler rapidement les insuffisances potentielles en termes de capacité au fur et à mesure que le marché continue de croître. Selon l'analyse et les prévisions de la période 2021-2025, il y aura un écart de plus en plus important entre le taux de croissance du marché des levures et l'offre disponible en fonction de la capacité de production annuelle du groupe. Grâce à l'acquisition des produits biologiques de Bio Sunkeen, Angel Yeast peut rapidement accroître sa capacité de production de 15 000 tonnes pour les levures et l'extrait de levure, ce qui réduit sa période de construction de près de deux ans et augmente le rapport entre les intrants (éléments entrant dans un processus de production) et les extrants (éléments à la sortie du processus de production), en comparaison avec la construction d'une nouvelle usine.

Parallèlement, l'acquisition contribuera à consolider l'industrie des levures et à renforcer la position de la Chine sur la scène mondiale. L'acquisition par Angel Yeast des actifs de Bio Sunkeen renforcera sa position dans l'industrie car elle permet de réduire la concurrence sur le marché en transformant les concurrents d'Angel Yeast en partenaires. Avec les capacités de Bio Sunkeen, Angel Yeast (Jining) sera également en mesure d'élargir ses canaux de production de levures à partir de glycogène de maïs hydrolysé, afin de tirer pleinement parti de l'abondance des ressources locales de maïs et de remédier à la pénurie de mélasse de l'industrie.

Angel Yeast a contribué à hauteur de 60 millions de RMB (9,2 millions de dollars) aux coûts d'acquisition et Shandong Lufa a contribué à hauteur de 40 millions de RMB (6,2 millions de dollars). Une fois l'acquisition effective, les emplois de tous les collaborateurs actuels de Bio Sunkeen en rapport avec l'exploitation de ses actifs sous-jacents seront en principe maintenus par Angel Yeast, un engagement pris par l'entreprise acquéreuse.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levures et de dérivés de levures. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les solutions pour les dim sum chinois, les extraits de levure, ainsi que des produits concernant la santé humaine, la nutrition animale, les soins des plantes, la brasserie et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 11 bases de production internationales de pointe en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et des services à plus de 150 pays et régions dans le monde.

