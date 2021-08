Angel Yeast anuncia la adquisición de Bio Sunkeen

YICHANG, China, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd ("Angel Yeast") (en.angelyeast.com), una empresa de levadura de alta tecnología que cotiza en bolsa en China, ha anunciado recientemente que ha creado una empresa conjunta para invertir 100 millones de RMB (15,4 millones de dólares) para adquirir Shandong Bio Sunkeen Co, Ltd ("Bio Sunkeen"). Con ello, la empresa pretende optimizar su capacidad de producción y consolidar y reforzar su posición en la industria.