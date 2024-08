Angel Yeast bringt innovatives Konsortium zum Aufbau eines Industrieparks für die Entwicklung der Synthetischen Biologie zusammen

SHANGHAI, 1. Aug. 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führendes Unternehmen in der Hefeherstellung, steht an der Spitze einer Initiative, die Universitäten und Unternehmen vereint, um ein innovatives Konsortium zu bilden, das sich der Förderung der synthetischen Biologietechnologie widmet. Diese Initiative beschleunigt auch den Bau des Xiaoting Synthetic Biology Industrial Park in Yichang, Provinz Hubei. Ziel ist es, eine integrierte Industriekette zu schaffen, die mit der Hefeproduktion beginnt und sich über die Fermentation von Rohstoffen, die Bioproduktion und die Produktanwendung erstreckt. Mit dieser Initiative soll bis 2035 ein Industriecluster mit einem Volumen von 50 Mrd. Yuan (6,89 Mrd. USD) entstehen.

Im Zeitalter der rasanten technologischen Entwicklung wurde die synthetische Biologie als „dritte biologische Wissenschaftsrevolution" bezeichnet. Sie macht jede Zelle zu einer „Superfabrik", die nach einer gezielten Modifizierung kontinuierlich bestimmte Substanzen produzieren kann, die bei der Herstellung von Lebensmitteln, Medikamenten, biochemischen Stoffen, neuen Materialien und vielem mehr zum Einsatz kommen. Hefe ist derzeit eine der am besten geeigneten Plattformen für mikrobielle Zellfabriken mit hoher Editierbarkeit und Kontrollierbarkeit.

Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Hefeforschung und -produktion hat Angel Yeast den Rahmen für die synthetische Biologie abgesteckt, um deren Entwicklung zu beschleunigen. Zu diesem Zweck wurde 2023 der Xiaoting Synthetic Biology Industrial Park eingeweiht und im Mai 2024 das Konsortium gegründet.

„Das Konsortium wird sich darauf konzentrieren, die Engpässe bei den Kerntechnologien zu beseitigen, die Entwicklung von biobasierten Materialien, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Biomassezucker und anderen marktorientierten Strategien voranzutreiben und gleichzeitig die Entwicklung von Standards für die synthetische Biologie und die Gestaltung von Erfindungspatenten für die Industrie aktiv zu fördern", sagte Zhang Yan, Dekan des Angel Yeast Research Institute.

Für die Hefeextraktproduktion des Projekts werden mehr als 100 Kilogramm Enzyme pro Tag benötigt, die von den Enzymaufbereitungsanlagen von Angel Yeast geliefert werden. Die erste Phase des Projekts zur Herstellung von Vitamin K2, Pyrrolochinolinchinon-Dinatriumsalz, Phosphatidylserin und anderen Produkten ist bereits in Produktion.

Aufbau einer intelligenten, digitalen und automatisierten Fabrik

Die umweltfreundliche Produktionsbasis von Angel Yeast wurde so umgestaltet, dass ein hoher Automatisierungsgrad und ein intelligenter und digitaler Betrieb erreicht wurden, während gleichzeitig die Produktionskapazität führend ist, während das grüne Recycling- und Kreislaufproduktionsmodell ebenfalls zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

Die intelligente Fabrik ist mit intelligenten AGV-Staplern ausgestattet, die den hocheffizienten Betrieb der Produktionslinien unterstützen, und in Verbindung mit 13 Robotern haben vier Produktionslinien eine vollständig automatisierte Fertigung realisiert. Im Jahr 2023 produzierte die Fabrik von Angel Yeast in Yichang 40.000 Tonnen Hefeprodukte und erzielte damit einen Umsatz von 1 Mrd. Yuan (137,9 Mio. USD). In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde ein Produktionswert von 508 Mio. Yuan (70,05 Mio. USD) erreicht, was einer Steigerung von 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

PHA ist ein neues biologisch abbaubares Material, das Kunststoffe ersetzen soll. Hubei PHAngel Biotechnology, ein Joint Venture von Angel Yeast und Beijing PhaBuilder, baut in zwei Phasen mit einer Gesamtinvestition von 1,05 Mrd. Yuan (144,79 Mio. USD) eine PHA-Produktionslinie mit einer Produktionskapazität von 30.000 Tonnen, die nach ihrer Fertigstellung die weltweit größte PHA-Produktionslinie mit den meisten PHA-Produktvarianten sein wird.

