Angel Yeast réunit un consortium innovant en vue de créer un parc industriel pour le développement de la biologie synthétique

SHANGHAI, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un chef de file mondial de la fabrication de levure, est le fer de lance d'une initiative qui réunit des universités et des entreprises pour former un consortium innovant dédié à l'avancement de la technologie de la biologie synthétique. Cette initiative accélère également la construction du parc industriel de biologie synthétique Xiaoting à Yichang, dans la province du Hubei. L'objectif est d'établir une chaîne industrielle intégrée, à commencer par la production de levures et s'étendant à la fermentation des matières premières, à la biofabrication et à l'application des produits. Cette initiative vise à développer à l'horizon 2035 un pôle industriel de 50 milliards de yuans (6,89 milliards de dollars).

Angel Yeast Brings Together Innovative Consortium to Build Industrial Park for Synthetic Biology Development

À l'ère du développement technologique rapide, la biologie synthétique a été qualifiée de « troisième révolution des sciences biologiques ». Elle fait de chaque unité une « super usine » capable de produire en continu des substances spécifiques après une modification ciblée, qui sera largement utilisée dans la fabrication d'aliments, de médicaments, de produits biochimiques, de nouveaux matériaux et bien d'autres choses encore. À l'heure actuelle, la levure est l'une des plateformes d'usines cellulaires microbiennes les plus applicables, avec un haut degré de modifiabilité et de contrôlabilité.

En tant que chef de file mondial dans le domaine de la R&D et de la production de levure, Angel Yeast a établi la feuille de route de l'industrie pour la biologie synthétique afin d'accélérer son développement. C'est dans cette optique que le parc industriel Xiaoting de biologie synthétique a été dévoilé en 2023 et que le consortium a été fondé en mai 2024.

« Le consortium se concentrera sur la résolution des goulets d'étranglement des technologies de base, sur le développement de matériaux biosourcés, de produits pharmaceutiques intermédiaires, de sucre de biomasse et sur d'autres stratégies d'exploitation orientées vers le marché, tout en promouvant activement le développement de normes pour la biologie synthétique et l'acquisition de brevets d'invention pour l'industrie », déclare Zhang Yan, doyen de l'Angel Yeast Research Institute.

La production d'extraits de levure du projet nécessite plus de 100 kilogrammes d'enzymes par jour, fournis par les opérations de préparation d'enzymes d'Angel Yeast. La première phase du projet est maintenant en production pour fabriquer de la vitamine K2, du sel disodique de pyrroloquinoline quinone, de la phosphatidylsérine et d'autres produits.

Construction d'une usine intelligente, numérique et automatisée

La base de production verte d'Angel Yeast a été transformée pour atteindre des niveaux élevés d'automatisation, d'opérations intelligentes et numériques, tout en étant à la pointe de la capacité de production, tandis que le modèle de recyclage vert et de production circulaire contribue également au développement durable.

L'usine intelligente est équipée de chariots élévateurs AGV intelligents pour soutenir le fonctionnement à haut rendement des lignes de production. Associées à 13 robots, quatre lignes de production ont été entièrement automatisées. En 2023, l'usine Angel Yeast de Yichang a produit 40 000 tonnes de produits à base de levure pour un montant de 1 milliard de yuans (137,9 millions USD). Au cours du premier semestre 2024, elle a atteint une valeur de production de 508 millions de yuans (70,05 millions USD), soit une augmentation de 20,8 % en glissement annuel.

Le PHA est un nouveau matériau biodégradable destiné à remplacer les plastiques. Hubei PHAngel Biotechnology, une coentreprise entre Angel Yeast et Beijing PhaBuilder, construit une ligne de production de PHA d'une capacité de 30 000 tonnes en deux phases avec un investissement total de 1,05 milliard de yuans (144,79 millions de dollars), qui, une fois achevée, deviendra la plus grande ligne de production de PHA au monde, avec le plus grand nombre de variétés de produits PHA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472667/Angel_Yeast_Brings_Together_Innovative_Consortium_Build_Industrial_Park_Synthetic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg