Angel Yeast impulsionará industrialização da proteína de levedura para alimentar o mundo de forma sustentável

"Estima-se que a população mundial cresça para 9,7 bilhões até 2050, de acordo com as Nações Unidas, e a lacuna entre o acesso alimentar e o crescimento populacional ficará cada vez mais evidente, com um déficit de proteína previsto de 250 milhões de toneladas até 2050", disse Qin Xianwu, diretor de qualidade e engenheiro-chefe da Angel Yeast, durante a conferência. "Com a rápida deterioração do clima global, estamos vendo um aumento do desmatamento à medida que as pessoas procuram obter mais terras cultiváveis, bem como da crescente demanda por carne, o que, por sua vez, está acelerando o consumo de cereais em grãos. Isso, juntamente com as emissões de gases de efeito estufa da pecuária, significa que o desenvolvimento de um modelo de fornecimento de proteínas sustentável e de alta qualidade tornou-se uma questão urgente."

"A Angel Yeast continuará promovendo a industrialização da proteína de levedura e também desenvolverá proteínas alternativas de levedura sustentáveis e mais eficientes para ajudar o mundo a lidar com a próxima crise alimentar global", acrescentou Qin. "Estima-se que as tecnologias de proteína de levedura se tornem o principal meio de proteger o fornecimento de alimentos da Terra no futuro. Elas apresentam uma solução alternativa com vantagens como baixo consumo de recursos, alta eficiência, sustentabilidade ambiental e valor nutricional abrangente."

Uma fonte de proteína alternativa sustentável, eficiente e ecológica

Em comparação com a proteína animal, a proteína de levedura foi considerada mais ecologicamente correta, com emissões reduzidas de carbono. Um estudo publicado na revista Nature constatou que o desmatamento anual e as emissões associadas de dióxido de carbono poderiam ser reduzidos pela metade, com a substituição de apenas 20% da produção de carne bovina por proteína de levedura. Além disso, as emissões de metano também seriam reduzidas. Em comparação com as proteínas vegetais, as alternativas à base de levedura exigem menos terra cultivável, e os fatores sazonais ou climáticos não afetam a eficiência da produção. Elas também requerem menos uso de pesticidas ou antibióticos, evitando assim os problemas de alterações genéticas associados à substituição pela proteína vegetal. A produção de proteínas de levedura é eficiente. Cerca de 1.000 quilos de levedura, soja e vacas cultivadas por 24 horas podem produzir um rendimento de proteína de dois mil quilos, dez quilos e um quilo, respectivamente, revelando as vantagens claras da proteína de levedura.

Rico valor nutricional

Em comparação com as proteínas vegetais, as alternativas à base de levedura são mais nutritivas. "A proteína de levedura contém oito aminoácidos essenciais que são proteínas completas e é rica em lisina, normalmente a primeira a limitar o aminoácido na proteína vegetal", disse Qin. "Pesquisas sobre a proteína de levedura mostram que ela pode ter um efeito significativamente positivo na construção muscular e na regulação da microbiota intestinal."

Pesquisas e aplicações

Atualmente, a Angel realiza pesquisas sobre a seleção e criação de cepas de levedura de alto valor proteico. Elas podem contribuir para que a empresa produza proteína de levedura de alta pureza em lotes e também para sua aplicação em áreas como condimentos, produtos de carne, carne vegetal, bebidas lácteas e alimentos nutritivos.

A Angel também fez um bom progresso no desenvolvimento de tecnologias para o uso da proteína de levedura no processamento de carne vegetariana e aromatizantes para carne vegetariana. A empresa conseguiu utilizar a proteína de levedura para substituir a proteína da soja na preparação da carne vegetariana. Ela também pode ajudar a compensar a falta de alguns aminoácidos essenciais (metionina e lisina) em proteínas vegetais e melhorar o valor nutricional geral dos produtos de carne vegetariana.

Até o momento, a empresa construiu 12 linhas de produção de levedura no país e no exterior, com capacidade suficiente para apoiar a produção de proteínas de levedura. A Angel conta com uma linha de produção com capacidade anual de dez mil toneladas de proteína de levedura, formando uma cadeia de circuito fechado de "melaço, açúcar hidrolisado - levedura - proteína de levedura - líquido de fermentação de levedura - fertilizante - plantações".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846189/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

FONTE Angel Yeast

SOURCE Angel Yeast