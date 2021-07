Angel Yeast inaugure un nouveau centre de Recherche et Développement en levures biologiques et en biotechnologie

Situé dans la ville de Yichang, dans la province de Hubei, en Chine centrale, où se trouve le siège d'Angel Yeast, le centre s'étend sur une superficie totale de 36 000 m 2 et peut accueillir jusqu'à 1 500 personnes engagées dans la Recherche et le Développement et autres travaux y afférents. La planification du projet a d'abord commencé en octobre 2019 et plus de 196 millions de yuans (30 millions de dollars) ont été investis à ce jour. Après sa mise en service, Angel Yeast estime que plus de 60 millions de dollars seront alloués chaque année à la recherche scientifique, dans le but de transformer le complexe en une plateforme de recherche internationale de premier plan sur la technologie des levures et en un centre de Recherche et Développement de produits biotechnologiques de classe mondiale.

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau complexe de Recherche et Développement après plus d'un an de planification et de construction. Nous pensons que ce projet accélérera davantage l'avancement du système d'innovation d'Angel Yeast dans les principales industries, notamment celles des levures et ses dérivés, des matières premières et des ingrédients sains, de la nutrition et des soins de santé, ainsi que des biotechnologies non liées aux levures », a déclaré Xiong Tao, président d'Angel Yeast.

Xiong a également souligné que, outre le développement de la biotechnologie, la société poursuit un objectif d'innovation pour une vie saine.

« En améliorant nos capacités d'innovation indépendantes et en renforçant notre coopération internationale, nous avons consolidé la position d'Angel Yeast en tant que leader et pionnier du développement de l'industrie », a-t-il ajouté.

Le nouveau complexe de Recherche et Développement de la société comprend neuf centres techniques, respectivement pour les levures et les enzymes, la microbiologie industrielle et de brasserie, la nutrition protéique et les arômes alimentaires, la boulangerie et les dim sum chinois, la biotechnologie agricole, la protection de l'environnement, l'innovation industrielle, la nutrition et la santé et les essais.

Les chercheurs du complexe d'Angel Yeast concentreront leurs efforts sur l'exploration des alternatives à la viande d'origine végétale, l'amélioration de la saveur des aliments, la santé intestinale et les probiotiques, les sources nutritionnelles propres pour la fermentation, la santé immunitaire et la nutrition sportive, les alternatives aux antibiotiques ainsi que la production de levures et le développement durable.

Depuis sa création, Angel Yeast est restée engagée dans le progrès scientifique et technologique et dirige ou participe à l'élaboration de toutes les normes nationales et industrielles en matière de levures et de ses dérivés. Angel Yeast a reçu à deux reprises le National Science and Technology Progress Award, le National Quality Benchmarking Award et a été nominée pour le troisième China Quality Award (CQA).

Intégrant des ressources locales et internationales dans ses efforts de Recherche et Développement, la société s'est associée à Novozymes pour améliorer l'application des enzymes dans les pâtes alimentaires et à Chr. Hansen pour développer des formules probiotiques répondant aux besoins de santé de différents groupes de consommateurs.

À ce jour, Angel Yeast a établi plusieurs centres de service régionaux afin de fournir des conseils techniques pour les applications de produits sur les marchés locaux du monde entier, notamment au Caire en Égypte, à Lipetsk en Russie et à Manille aux Philippines.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levures et de dérivés de levures. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, les spiritueux distillés et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 11 bases de production internationales de pointe en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et des services à plus de 150 pays et régions dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1572995/Image1.jpg

SOURCE Angel Yeast