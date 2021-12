Angel Yeast investit dans un nouveau projet de préparation d'enzymes pouvant atteindre une production annuelle de 5 000 tonnes

Le nouveau projet de fabrication écologique d'Angel Enzyme Preparation s'étendra sur 80 hectares et prévoit un investissement total de 340 millions de RMB. Le projet utilisera une technologie avancée de fabrication mondiale pour mettre en place une base de fabrication durable et intelligente pour les nouvelles préparations enzymatiques, et devrait être achevé au quatrième trimestre 2022. Après sa mise en production, le projet devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 350 millions de RMB - dont 130 millions de RMB de bénéfices - et créer 200 emplois.

« Le projet de fabrication écologique d'Angel Yeast marque une étape importante pour l'entreprise. Grâce à ce projet, nous serons en mesure de répondre aux exigences de capacité de production de l'activité liée aux préparations enzymatiques d'Angel Yeast à l'avenir, tout en continuant à renforcer nos efforts en matière de durabilité. Ce projet, qui fait appel à des procédés de fabrication écologiques et intelligents, accélère le rythme de développement d'Angel Yeast, qui s'efforce de devenir une entreprise biotechnologique professionnelle mondiale », a déclaré Zhihong Du, directeur général d'Angel Enzyme Preparation et responsable du projet.

Angel Enzyme Preparation a été créée en 2021 en tant que filiale à part entière d'Angel Yeast et est enregistrée à Yichang, dans la province du Hubei. La société a été fondée à l'origine en 2011 et a servi de département commercial de préparation d'enzymes spéciales au sein d'Angel Yeast avant de devenir une filiale. Et en 2012, Angel Yeast a établi sa base de préparation d'enzymes spéciales.

Angel Enzyme Preparation a pour ambition de devenir un partenaire stratégique de développement durable qui offre des solutions de pointe et des applications biotechnologiques complètes. Tirant parti des installations de pointe d'Angel Yeast et de la flexibilité de la fabrication biologique, Angel Enzyme Preparation s'engagera dans la R&D, la production et l'application de préparations enzymatiques et de divers produits biologiques. En outre, la société constituera un service à guichet unique pour les CDMO à la recherche de services de développement technologique, de transformation et de production, ainsi que pour les clients souhaitant une incubation de projets pour des produits personnalisés.

En tant qu'équipe de production professionnelle, Angel Enzyme Preparation garantit des préparations enzymatiques stables et de haute qualité, telles que la nucléase, la désaminase, la glutaminase, la lactase et la protéase, qui sont largement utilisées dans les secteurs de la boulangerie, de l'alcool, de la protéolyse, de l'hydrolyse des acides nucléiques, du traitement des produits laitiers et de l'alimentation animale. Tous les produits d'Angel Enzyme Preparation présentent cinq caractéristiques essentielles : une efficacité de conversion élevée, une forte spécificité, une qualité fiable, une forte tolérance et une production respectueuse de l'environnement. Angel Enzyme Preparation est aussi propriétaire d'ANNZYME, une marque indépendante de préparations enzymatiques spéciales.

Angel Yeast s'attachera à diversifier ses capacités de production en mettant l'accent sur la levure, les ingrédients alimentaires diététiques, les aliments diététiques nutritifs et le développement de nouvelles technologies biologiques. Ce faisant, la société réalisera sa vision de devenir une « société de biotechnologie spécialisée et internationalisée ».

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne.

