Angel Yeast invierte en un nuevo proyecto enzimático con una producción anual de 5.000 toneladas

YICHANG, China, 22 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Angel Enzyme Preparation (Yichang) Co., Ltd., ("Angel Enzyme Preparation"), una filial total de Angel Yeast Co., Ltd. tiene muy avanzada la construcción de su nuevo proyecto de fabricación ecológica en el Angel Biotechnology Industrial Park, en el distrito de Xiaoting, en la ciudad de Yichang, que comenzó en septiembre de 2021. Una vez completado, el proyecto tendrá una producción anual de enzimas de 5.000 toneladas y mejorará significativamente la ventaja competitiva de la empresa en la industria de las preparaciones enzimáticas y la biotecnología.