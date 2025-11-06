Angel Yeast met en service une nouvelle ligne de production de protéines de levure d'une capacité de 11 000 tonnes pour répondre à la demande mondiale en matière de nutrition durable

YICHANG, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd (SH600298) a officiellement démarré les opérations sur sa ligne de production de protéines de levure de nouvelle génération dans le parc biotechnologique de Baiyang à Yichang, dans la province du Hubei. L'installation a une capacité de production annuelle de 11 000 tonnes de protéines de levure de haute pureté avec une teneur en protéines supérieure à 80 %. Il s'agit d'une étape clé pour répondre à la demande mondiale croissante de protéines durables, qui renforce considérablement l'empreinte manufacturière mondiale de l'entreprise et consolide son leadership sur les marchés des protéines alternatives et de la nutrition durable.

image

L'innovation en matière de protéines devenant une priorité stratégique dans le secteur alimentaire, les principales entreprises alimentaires intègrent des solutions protéiques multifonctionnelles dans leurs gammes de produits. La publication industrielle Foodaily a commenté : « Au-delà des protéines animales et végétales traditionnelles, de nouvelles sources telles que les protéines de levure émergent rapidement, apportant une nouvelle vitalité au marché. » La montée en puissance d'Angel Yeast s'inscrit directement dans cette tendance croissante.

En 2025, le produit à base de protéines de levure de la société, AngeoPro, a reçu les prix iSEE « Annual Innovative Technology » et FoodBev « Best Ingredient Innovation » pour ses performances exceptionnelles. En tant que nouvelle protéine efficace et respectueuse de l'environnement, elle est riche en acides aminés complets et en fibres alimentaires. Grâce à un perfectionnement technologique continu, AngeoPro atteint une pureté inégalée dans l'industrie et un profil gustatif propre, sans arômes indésirables. Son goût franc permet de la consommer directement ou de la mélanger avec du lactosérum et du soja, ce qui la rend adaptée à une variété d'applications multi-protéines.

Contrairement aux protéines animales ou végétales traditionnelles, la protéine de levure d'Angel Yeast est produite à l'aide d'une technologie de biofermentation avancée. Cette nouvelle ligne intègre des technologies de pointe en matière de contrôle des processus, ce qui permet d'automatiser l'ensemble du processus, de la fermentation au séchage en passant par l'autolyse et la séparation, tout en établissant un système de production intelligent de bout en bout englobant les matières premières, l'emballage et l'entreposage. L'ensemble du processus de fabrication se déroule dans des cuves de fermentation contrôlée, ce qui le rend indépendant du climat, de la saison et de la localisation. Cela permet une production stable et très efficace tout au long de l'année et fournit une source de protéines à la fois économe en ressources et durable. L'installation produit actuellement 11 000 tonnes par an et intègre une capacité d'expansion pour pouvoir répondre à la croissance future du marché.

Li Ku, directeur général du centre technologique de nutrition protéique et d'aromatisation d'Angel Yeast, a déclaré : « Alors que les priorités mondiales continuent de s'orienter vers la santé, la nutrition et le développement durable, nous voyons un potentiel de marché sans précédent pour les protéines de levure. » M. Ku a ajouté : « Nous continuerons à accélérer l'expansion de la production afin de fournir des solutions de protéines de levure plus innovantes, de haute qualité et fiables aux clients et aux consommateurs du monde entier et de contribuer à un avenir plus durable pour l'industrie alimentaire mondiale. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813096/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg