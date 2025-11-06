Angel Yeast nimmt neue Produktionslinie für Hefeproteine mit einer Kapazität von 11.000 Tonnen in Betrieb, um die weltweite Nachfrage nach nachhaltiger Ernährung zu decken

YICHANG, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd. (SH600298) hat den Betrieb seiner Produktionslinie für Hefeproteine der nächsten Generation im Baiyang Biotechnology Park in Yichang, Hubei, offiziell aufgenommen. Die Anlage verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 11.000 Tonnen hochreinem Hefeprotein mit einem Proteingehalt von über 80 %. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die weltweit steigende Nachfrage nach nachhaltigen Proteinen zu befriedigen, die globale Produktionspräsenz des Unternehmens erheblich auszubauen und seine Führungsposition auf den Märkten für alternative Proteine und nachhaltige Ernährung zu festigen.

Da Proteininnovationen im gesamten Lebensmittelsektor zu einer strategischen Priorität werden, integrieren führende Lebensmittelunternehmen multifunktionale Proteinlösungen in ihre Produktportfolios. Die Fachzeitschrift Foodaily kommentierte: „Über traditionelle tierische und pflanzliche Proteine hinaus entstehen derzeit rasch neue Quellen wie Hefeprotein, die dem Markt neue Dynamik verleihen." Die Expansion von Angel Yeast entspricht genau diesem wachsenden Trend.

Im Jahr 2025 wurde das Hefeproteinprodukt AngeoPro des Unternehmens für seine herausragende Leistung mit dem iSEE-Award „Annual Innovative Technology" und dem FoodBev-Award „Best Ingredient Innovation" ausgezeichnet. Als effizientes und umweltfreundliches neuartiges Protein ist es reich an vollständigen Aminosäuren und Ballaststoffen. Durch kontinuierliche technologische Weiterentwicklung erreicht AngeoPro eine branchenführende Reinheit und ein klares Geschmacksprofil ohne Fehlaromen. Aufgrund seines reinen Geschmacks kann es direkt verzehrt oder mit Molke und Soja gemischt werden, wodurch es sich für eine Vielzahl von Multi-Protein-Anwendungen eignet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen tierischen oder pflanzlichen Proteinen wird das Hefeprotein von Angel Yeast mithilfe fortschrittlicher Biofermentationstechnologie hergestellt. Diese neue Anlage integriert modernste Prozesssteuerungstechnologien und ermöglicht eine vollständige Prozessautomatisierung von der Fermentation über die Autolyse und Trennung bis hin zur Trocknung. Gleichzeitig wird ein intelligentes, durchgängiges Produktionssystem geschaffen, das Rohstoffe, Verpackung und Lagerung umfasst. Der gesamte Herstellungsprozess findet in kontrollierten Fermentationstanks statt, wodurch er unabhängig von Klima, Jahreszeit oder Standort ist. Dies ermöglicht eine stabile, hocheffiziente Produktion während des ganzen Jahres und liefert eine Proteinquelle, die sowohl ressourcenschonend als auch nachhaltig ist. Die Anlage produziert derzeit 11.000 Tonnen pro Jahr und verfügt über integrierte Erweiterungskapazitäten, um dem zukünftigen Marktwachstum gerecht zu werden.

Li Ku, leitender Manager des Protein Nutrition and Flavoring Technology Center von Angel Yeast, erklärte: „Da sich die globalen Prioritäten weiterhin in Richtung Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit verschieben, sehen wir ein beispielloses Marktpotenzial für Hefeprotein." Li fügte hinzu: „Wir werden die Produktionsausweitung weiter vorantreiben, um Kunden und Verbrauchern weltweit noch innovativere, hochwertigere und zuverlässigere Hefeproteinlösungen anzubieten und zu einer nachhaltigeren Zukunft für die globale Lebensmittelindustrie beizutragen."

