Angel Yeast moteur de la transition écologique grâce à l'innovation technologique

SHANGHAI, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (en.angelyeast.com) (SH600298), un leader mondial de la fabrication de levure, accélère la transition écologique dans ses ateliers d'usine en mettant en œuvre une série de technologies intelligentes, automatisées et durables qui non seulement améliorent l'efficacité de la production, mais contribuent également au développement durable de l'industrie.

Angel Yeast Driving Green Transformation Though Technological Innovation

Dans l'atelier de production de levure de l'entreprise à Yichang, dans la province du Hubei, Angel Yeast a installé un système de climatisation intelligent pour remplacer la méthode de refroidissement traditionnelle qui repose essentiellement sur de grandes quantités d'eau de refroidissement et sur le travail manuel.

Le projet de contrôle intelligent du système de réfrigération optimise le fonctionnement grâce à la technologie de contrôle APC. Lorsque la pression de l'eau, sa température ou la température de l'environnement change, le système s'ajuste automatiquement - par exemple, lorsque le système détecte que la température de l'eau en circulation atteint une valeur prédéfinie, la fréquence du ventilateur est réduite automatiquement et le nombre de ventilateurs en fonctionnement est minimisé, ce qui permet de réduire efficacement la consommation d'énergie. Cette initiative a permis d'améliorer l'efficacité énergétique de 18 % et d'économiser jusqu'à 5 millions de kWh d'électricité par an.

Angel Yeast fait également progresser le recyclage intelligent et innovant des ressources, en prenant des mesures concrètes pour relever les défis climatiques. Ces mesures comprennent une chaudière à vapeur automatisée avec un programme de contrôle DCS+APC ; une technologie de récupération de la chaleur qui remplace l'eau de refroidissement du réchauffeur de joints à vapeur par de l'eau déminéralisée, qui est ensuite chauffée par la chaleur résiduelle de la vapeur d'échappement et envoyée au dégazeur ; et l'ajout d'un équipement d'échange de chaleur à l'extrémité arrière du tuyau d'échappement du dégazeur pour réaliser un recyclage complet de la chaleur résiduelle, ce qui permet d'économiser près de 130 tonnes de charbon standard par an.

Au cours de 2024, Angel Yeast a investi 40 millions de yuans (5,52 millions de dollars) et réalisé plus de 40 projets de transformation technologique directement liés à la conservation de l'énergie.

En outre, elle a intensifié la mise en place d'opérations liées aux énergies propres, telles que la biomasse et l'énergie verte et renforcé le contrôle de l'énergie afin de parvenir à une réduction de 2,5 % par rapport à l'année précédente en termes de consommation globale d'énergie et de coût de l'énergie pour la production de chaque tonne de levure entre janvier et mai de cette année.

« Angel Yeast a toujours placé les économies d'énergie et la réduction des émissions au cœur de ses stratégies de développement. En tant qu'entreprise socialement responsable, nous nous engageons à être à la pointe de la transition écologique grâce à l'innovation technologique et à répondre à la crise climatique mondiale par des mesures concrètes », a déclaré Xiong Feng, directeur général adjoint de l'usine Angel Yeast de Yichang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472663/Angel_Yeast_Driving_Green_Transformation_Though_Technological_Innovation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/4837880/angel_logo_Logo.jpg