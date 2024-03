Angel Yeast organise un webinaire avec PPTI pour promouvoir le développement durable des protéines

SHANGHAI, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), premier fabricant mondial de levure, a récemment organisé avec succès un webinaire avec Protein Production Technology International (PPTI), une publication numérique dédiée à l'espace des protéines alternatives.

Sur le thème « Protéines durables à partir de nouvelles sources », le webinaire du 28 février a été suivi par des entreprises de premier plan, des parties prenantes clés et des scientifiques experts de l'industrie des protéines alternatives, dont :

Angel Yeast invited experts to discuss sustainable proteins for a greener future in a webinar

Thomas Eidenberger, consultant technique d'Angel Yeast et fondateur de Belan ZT ;

Winston Sun, chef de produit mondial d'Angel Yeast ;

Karim Kurmaly, directeur de la protéine unicellulaire de dsm-firmenich ;

Adam Leman, scientifique principal au Good Food Institute ;

Bryan Tracy, cofondateur et PDG de Superbrew Food Inc ;

Kilian Daffner, chef de produit mondial du groupe Döhler.

S'inscrivant dans la stratégie durable de l'entreprise, le webinaire a été l'occasion pour Angel Yeast de promouvoir le développement mondial des protéines alternatives et de mettre l'accent sur l'impact profond de la manière dont les protéines durables peuvent faire progresser le développement de l'industrie.

Thomas Eidenberger a partagé les dernières découvertes en matière de protéines durables issues de nouvelles sources. Il a fait remarquer que, bien que les protéines alternatives offrent des options plus durables que la viande et les produits laitiers traditionnels, elles ont également des impacts environnementaux variables. La technologie de la fermentation a apporté un nouveau choix de protéines durables, efficaces et avantageuses sur le plan nutritionnel.

« Le monde passionnant des protéines alimentaires issues de la fermentation élargit considérablement les options d'ingrédients, tant pour les microbes eux-mêmes (levures, algues, champignons, etc.) que pour les nutriments dont ils se nourrissent (sucres, lipides, amidons, etc.). Et il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, les scientifiques peuvent utiliser la fermentation pour créer des protéines répondant à des besoins nutritionnels spécifiques, qu'il s'agisse d'augmenter les oméga-3 ou d'adapter les profils d'acides aminés », a déclaré M. Eidenberger.

Les invités ont mené des discussions approfondies sur les avantages des protéines de levure pour faire face à la crise mondiale des protéines, sur les caractéristiques de la biomasse bactérienne et les différences entre les espèces, ainsi que sur les défis à relever.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le récapitulatif de l'événement à l'adresse https://app.livestorm.co/the-future-of-protein-production/the-power-of-clarity-a-clean-label-revolution-for-alternative-protein .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2354645/Angel_Yeast_photo.jpg