Angel Yeast organiza un seminario web con PPTI para promover el desarrollo sostenible de proteínas

SHANGHAI, 5 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), principal fabricante de levadura del mundo, organizó recientemente con éxito un seminario web con Protein Production Technology International (PPTI), una publicación digital dedicada al espacio de las proteínas alternativas.

Al seminario web del 28 de febrero, que tuvo como tema "Proteínas sostenibles de fuentes novedosas", asistieron empresas líderes, partes interesadas clave y científicos expertos de la industria de las proteínas alternativas, entre ellos:

Angel Yeast invited experts to discuss sustainable proteins for a greener future in a webinar

Dr. Thomas Eidenberger, consultor técnico de Angel Yeast y fundador de Belan ZT;

Dr. Winston Sun, gerente de producto global de Angel Yeast;

Dr. Karim Kurmaly, director de proteína unicelular de dsm-firmenich;

Dr. Adam Leman, responsable científico de The Good Food Institute;

Bryan Tracy, co-fundador y consejero delegado de Superbrew Food Inc.;

Kilian Daffner, gerente de producto global de Döhler Group.

En consonancia con la estrategia sostenible de la empresa, el seminario web fue una oportunidad para que Angel Yeast promueva el desarrollo global de proteínas alternativas y se centre en el profundo impacto de cómo las proteínas sostenibles pueden promover el desarrollo de la industria.

El Dr. Thomas Eidenberger compartió los últimos hallazgos sobre proteínas sostenibles de fuentes novedosas. Señaló que, aunque las proteínas alternativas ofrecen opciones más sostenibles en comparación con la carne y los lácteos tradicionales, también tienen distintos impactos ambientales. La tecnología de fermentación ha aportado una nueva opción de proteína que es sostenible, eficiente y nutricionalmente ventajosa.

"El apasionante mundo de las proteínas alimentarias habilitadas por fermentación amplía significativamente las opciones de ingredientes, tanto para los propios microbios (levaduras, algas, hongos, etc.) como para los nutrientes de los que se alimentan (azúcares, lípidos, almidones, etc.). Y no sólo se trata de salvar el planeta, los científicos pueden utilizar la fermentación para elaborar proteínas teniendo en cuenta necesidades nutricionales específicas, ya sea aumentando los omega-3 o adaptando los perfiles de aminoácidos," dijo Eidenberger.

Los invitados mantuvieron debates en profundidad sobre las ventajas de las proteínas de levadura para hacer frente a la crisis global de proteínas, las características de la biomasa bacteriana y las diferencias entre especies, y los desafíos involucrados.

Para obtener más información, visite el resumen del evento en https://app.livestorm.co/the-future-of-protein-production/the-power-of-clarity-a-clean-label-revolution-for-alternative-protein .