Angel Yeast présente ses dernières innovations produits au salon Food Ingredients China 2023

SHANGHAI, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast ,(SH600298), leader mondial des fabricants de levure, s'est rendu au Food Ingredients China 2023, le premier salon asiatique de l'industrie des additifs et ingrédients alimentaires, pour présenter ses dernières innovations en matière de levure. Les dernières offres d'Angel visent à exploiter le potentiel de la levure et de la biotechnologie dans la production alimentaire et à permettre aux producteurs alimentaires de conquérir un marché en pleine croissance.

President and CEO of Novozymes Ester Baiget (sixth from the left), Regional President of Novozymes APAC Lensey Chen (seventh from the left), and Angel Yeast Vice President Wang Xishan (fourth from left) celebrated the launch of Yeast Plus, alongside company employees.

La technologie de l'extrait de levure d'Angel Yeast fait passer les spécialités prêtes à l'emploi au niveau supérieur

Le dernier rapport d'Innova Market Insights souligne qu'après la pandémie, plus de la moitié des acheteurs accordent la priorité à la saveur, au goût et à la santé de leurs aliments lorsqu'ils font leurs courses en Chine. Cette tendance accompagne l'ascension des plats chinois prêts à l'emploi, avec des plats préemballés qui simplifient les procédures de cuisson complexes tout en permettant aux consommateurs de déguster des plats savoureux.

Profitant de cette tendance, Angel est le pionnier de la technologie d'amélioration de la saveur des aliments et développe des extraits de levure qui peuvent stimuler le profil gustatif des assaisonnements et condiments composés. Exploitant la propriété gustative des extraits de levure, Angel a créé une grande variété de solutions pour les aliments prêts à l'emploi qui leur octroient une saveur plus riche et plus complète. L'un des produits phares du salon est Angeoboost, un puissant extrait de levure umami naturellement riche en nucléotides, qui offre une forte saveur xian / umami aux produits alimentaires. Pour les papilles chinoises, Angel a présenté la solution d'assaisonnement composé spécialement affiné pour les plats traditionnels chinois.

Amélioration des produits de boulangerie avec Yeast Plus

Le rapport indique que les jeunes sont en tête pour l'innovation en matière de saveur, tandis que la génération des aînés penche vers la rentabilité, le naturel et les avantages pour la santé. Les producteurs alimentaires doivent donc réfléchir à une façon d'offrir une gamme diversifiée de produits qui répondent aux priorités des clients. C'est pourquoi Angel et Novozymes ont introduit ensemble la gamme Yeast Plus, qui est composée d'une variété de préparations enzymatiques biologiques, pour améliorer le taux de succès de la fermentation et rendre le pétrissage de la pâte moins laborieux.

Une solution plus saine pour améliorer le goût et la texture des nouilles Lamian

La célèbre soupe de nouilles de bœuf de Lanzhou (Lanzhou Lamian) est un délice incontournable pour les touristes. Auparavant, un type de cendre appelé Penghui était couramment employé pour donner à la pâte à nouilles un goût moelleux et délicieux. L'ingrédient a ensuite été remplacé par des additifs chimiques moins chers et plus facilement disponibles, mais qui dégagent une odeur piquante pendant le pétrissage et posent un risque pour les mains.

Pour résoudre ces problèmes, Angel a développé un nouvel ingrédient alimentaire à base de bioenzymes qui sert de substitut aux additifs traditionnels pour la fabrication des nouilles Lamian, atténuant les dangers potentiels pendant le processus de production alimentaire. Cette innovation permet de minimiser la chaleur générée lors du pétrissage de la pâte et d'éliminer les odeurs indésirables. Par ailleurs, le nouvel ingrédient prolonge la durée de conservation au congélateur de la pâte tout en maintenant sa texture moelleuse et son arôme de blé.

Les protéines de levure d'Angel permettent aux producteurs alimentaires d'innover

Selon Innova Market Insights, en 2022, le développement de nouveaux produits alimentaires véganes et à base de plantes a connu une croissance impressionnante de 140 % sur un an, signalant l'arrivée d'un marché en expansion de la production alimentaire. Cette tendance s'est transformée en un vaste marché de produits uniques et nouveaux. Pour permettre aux producteurs d'aliments de conquérir ce marché en pleine croissance, Angel a également présenté ses protéines à base de levure et ses innovations en matière de fermentation pour les aider à développer des produits plus nutritifs et savoureux.

La protéine de levure Angeopro est un excellent substitut de viande, fournissant neuf acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin. Riche en protéines microbiennes de haute qualité ainsi qu'en acides aminés à chaîne latérale ramifiée (BCAA), le produit constitue un choix délicieux et nutritif pour ceux qui recherchent une source de protéines durable et saine. La solution enzymatique au lait d'avoine Annzyme® améliore la solubilité de la protéine d'avoine pour lui donner une texture plus lisse. Sa formule unique rend le goût du lait d'avoine plus frais et plus sucré, améliorant le profil de saveur globale tout en conservant son arôme naturel.

Pour une innovation dans la fermentation des bactéries lactiques

Angel a présenté les nutriments de fermentation FM503 et la peptone végétale FP502. Certifiés cashers et halals par SC, les deux produits affichent un taux de survie élevé après lyophilisation et une longue durée de conservation, ainsi que la capacité de fournir une forte activité de fermentation. La peptone végétale FP503 d'Angel est une solution stable pour augmenter la production de bactéries lactiques.

