Angel Yeast présente ses derniers produits et solutions innovants au FIC 2022

GUANGZHOU, Chine, 20 août 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), fabricant de levures et d'extraits de levures coté en bourse au niveau international, a présenté ses derniers produits de levures et d'extraits de levures, ses ingrédients de santé et de fermentation ainsi que sa large gamme de solutions innovantes au FIC 2022 à Guangzhou.

Salon des additifs et ingrédients alimentaires, le FIC est un événement important et influent pour ce secteur en Chine et dans toute l'Asie.

Angel Yeast Brings Latest Innovative Products and Solutions to FIC 2022

« Nous sommes très heureux de participer au FIC de cette année pour partager nos derniers produits avec les consommateurs et les partenaires commerciaux. Ce salon est également un excellent moyen pour nous de découvrir les tendances et les nouveautés du secteur sur le marché asiatique », a déclaré Minghua Xiao, directeur général d'Angel Yeast.

M. Xiao a constaté que la pandémie avait incité les consommateurs à adopter des habitudes alimentaires plus saines, ce qui permet aux aliments protéinés à base de plantes et aux aliments qui maintiennent un solide système immunitaire et améliorent le transit intestinal de connaître un nouveau succès sur le marché.

« Fort de ces constatations, le secteur accorde une plus grande attention au projet de label propre et s'efforce de favoriser une croissance durable. Chez Angel Yeast, nous avons également redoublé d'efforts en matière d'innovation pour que nos produits de levure et de biotechnologie répondent mieux à l'évolution des habitudes et des tendances du marché », a-t-il ajouté.

Voici les produits présentés au FIC 2022 :

Nouveaux produits de levure sèche

Les derniers produits de levure sèche élaborés par Angel Yeast ont plusieurs utilisations. Ils sont plus tolérants aux recettes riches en sucre, en huile et en sel ; ils sont également plus tolérants au froid, à la pression osmotique et aux acides organiques faibles. De plus, ils réagissent bien au sucre et peuvent être utilisés dans des recettes à teneur élevée ou faible en sucre. Cette nouvelle levure sèche peut être conservée plus longtemps, car elle a une teneur en eau plus faible.





Parmi les nouveaux produits Hou-feel YE, Angeotide contient une grande quantité d'acides aminés et de peptides naturels. Il accentue les arômes de viande, l'épaisseur et la texture en bouche. Avec d'autres arômes, Angeotide enrichit les produits finis et les rend plus épais, tout en leur conférant un arrière-goût agréable. Certains produits Angeotide contiennent plus de 70 % de peptides, et cette amélioration saine et innovante des arômes peut être appliquée aux en-cas, aux viandes et à bien d'autres produits.





Les produits AngeoPro sont des protéines microbiennes qui apportent la même quantité de nutriments que les protéines animales. Ils contiennent un mélange équilibré d'acides aminés et de micronutriments. Reconnus sur le marché comme une source de protéines innovante pour les aliments d'origine végétale, les produits AngeoPro peuvent être utilisés pour la production de barres protéinées, de boissons, d'aliments cuits au four et de produits carnés d'origine végétale.





Produits à base de peptone d'origine végétale

Les produits à base de peptone d'origine végétale d'Angel Yeast adoptent sa technologie clé de production de sources d'azote d'origine végétale, grâce au soja, au blé, au riz et à d'autres matières premières naturelles. Ils procurent des sources d'azote stables, sûres et traçables , d'origine végétale et non animale, pour la fermentation microbienne et la culture cellulaire

