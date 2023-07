Angel Yeast présente ses protéines durables et ses solutions d'assaisonnement naturel à l'IFT FIRST 2023

CHICAGO, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SHA:600298), une société de levure mondiale de premier plan, a présenté ses protéines de levure durables et ses solutions d'assaisonnement variées lors du salon annuel de l'Institute of Food Technologists (« IFT FIRST 2023 »), à Chicago,du 16 au 19 juillet.

Angel Yeast North America Team at IFT first 2023

Organisé chaque année, le salon IFT FIRST est le plus important événement mondial dans le domaine des technologies alimentaires et le plus grand salon B2B de l'alimentation, ainsi qu'une plateforme permettant d'explorer les dernières innovations, les technologies alimentaires et le développement de l'industrie. Il attire environ 15 000 visiteurs et 1 900 entreprises et marques sont présentes.

Les protéines animales ont traditionnellement été la principale source de protéines dans l'alimentation humaine. Toutefois, les préoccupations en matière de durabilité environnementale associées aux régimes alimentaires à base de produits d'origine animale sont de plus en plus nombreuses. Les consommateurs sont également attentifs à cette question. Dans un récent sondage, 54 % des consommateurs ont indiqué qu'ils étaient prêts à remplacer la viande par d'autres sources de protéines.

« Comparée aux protéines végétales et animales, la protéine de levure naturelle est une substance alimentaire plus durable, plus respectueuse de l'environnement, sans gluten, sans OGM et plus nutritive. La levure polyvalente en tant qu'ingrédient naturel sera cruciale pour le développement de nouveaux produits, et Angel Yeast profite des tendances du marché pour fournir des produits qui répondent le mieux aux besoins des clients mondiaux », a déclaré Hang Tao, directeur général de la branche nord-américaine d'Angel Yeast.

AngeoPro est une nouvelle protéine végétalienne, nutritive et produite à l'aide d'une méthodologie de réutilisation basée sur le recyclage afin de se conformer aux normes de durabilité émergentes. Elle contient 80 % de protéines, 21 % de BCAA (acides aminés ramifiés, comprenant la leucine, l'isoleucine et la valine), et un PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acids Score) de 1. Le produit présente un profil complet d'acides aminés et fournit des vitamines B, des minéraux et des fibres alimentaires.

Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des aliments avec un minimum de transformation et d'additifs alimentaires. Le marché connaît également une augmentation des produits propres, à savoir des aliments peu transformés, naturels et sains. Les solutions de levure entièrement naturelles aident les fabricants de produits alimentaires à obtenir des « labels propres » tout en délivrant des saveurs intenses avec une texture en bouche améliorée.

Angel Yeast a développé les solutions Angel Taste Solutions qui produisent des arômes originaux, ainsi que des nutriments de fermentation pour les ingrédients alimentaires, la fermentation des probiotiques et la culture des aliments.

Ses solutions d'assaisonnement et de condiment durables incluent Angeoprime (base savoureuse pour les sauces, les soupes et les snacks), Angeoboost (assaisonnement à faible teneur en sodium pour apporter un profil de saveur umami et carnée), Angeotide (exhausteur de goût qui masque les notes secondaires dans les soupes de poulet et les boissons), et Angearom (extraits de levure aromatisés qui renforcent les saveurs de poulet, de bœuf, de fromage fumé et grillé).

Angel Yeast utilise la levure et la biotechnologie pour révolutionner les habitudes alimentaires, la production alimentaire et l'interaction environnementale, dans le but ultime d'améliorer la qualité de vie et de préserver notre planète au profit des générations futures.

