Angeles Investors anuncia financiamiento para la línea de alimentos envasados congelados en auge de propiedad de latinas, MasPanadas

CHICAGO, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Angeles Investors, la comunidad de inversionistas ángeles que encuentra, financia y desarrolla las empresas hispanas y latinas más prometedoras, se complace en anunciar su reciente inversión semilla en MasPanadas, un negocio con sede en Rockville, Maryland, que hace empanadas modernas y agradables al paladar estadounidense. Angeles Investors codirigió la inversión con Union Kitchen Ventures. El acuerdo estuvo dirigido por Louis Caldera, miembro de Angeles Investors, un experimentado director corporativo.

MasPanadas fue fundada por Margarita Womack, Ph.D. en 2020. Si bien el negocio comenzó como una operación de servicios de alimentos, recientemente emergió como una línea de alimentos congelados en auge que se ha expandido rápidamente a más de 1,000 minoristas naturales y orgánicos, incluido Whole Foods Market, así como en hoteles, clubes de campo y centros de eventos. Margarita fue reconocida en 2022 por Ernst and Young como Entrepreneur of the Year (región del Atlántico Medio) y fue nombrada Top CEO of the Year (líder de pequeñas empresas) por el Washington Business Journal.

Esta inversión es un momento espectacular para Angeles Investors, ya que logra dos objetivos: 1) brindar a más fundadoras latinas acceso al capital de riesgo, y 2) crear más oportunidades para que las latinas se incorporen a las juntas corporativas.

"Fundé Latin Goodness Foods/MASPANADAS con la misión de ofrecer mejores alimentos a las familias trabajadoras y también brindar mejores empleos que permitan mejores vidas para nuestros empleados, la mayoría de los cuales son inmigrantes de Latinoamérica", señaló Margarita Womack Ph.D., fundadora de MasPanadas. "Estoy encantada de asociarme con Angeles Investors, Inc., quienes ofrecen los recursos, la experiencia y los conocimientos únicos necesarios para seguir haciendo crecer nuestro negocio y compartir mi compromiso de involucrar e impactar positivamente a las comunidades hispanas/latinas. ¡Juntos, más es mejor!"

Mónica Hernández, fundadora de Mas Global Consulting, proveedora de servicios de desarrollo ágil de software y tecnología con equipos en los Estados Unidos y LATAM, y reconocida por American Express como una de las empresas de propiedad femenina del 3% superior, será integrante de la junta directiva de MasPanadas.

"No podría estar más emocionada de sumarme a la junta de MasPanadas. MAS Global y MasPanadas tienen más que un nombre en común. Las misiones de nuestra compañía van más allá de generar un impacto financiero y se extienden ampliamente a impactar a nuestras comunidades", comentó Mónica Hernández, fundadora de MAS Global. "Nuestro mayor propósito y sentido de comunidad nos han reunido a través de Angeles Investors. Al combinar el conocimiento, las ganas y las conexiones de nuestra comunidad de inversionistas, ayudaremos a MasPanadas a alcanzar todo su potencial".

"Creemos que el equipo de MasPanadas, combinado con su enfoque verdaderamente único, desbloqueará todo el potencial del mercado de consumo estadounidense", señaló David Olivencia, director ejecutivo de Angeles Investors. "La filosofía de inversión de nuestra firma consiste en encontrar las empresas emergentes más interesantes, financiar los modelos de negocio más disruptivos y de más rápido crecimiento, y aumentar el impacto de los emprendedores hispanos y latinos en la economía de los Estados Unidos. Con MasPanadas, hemos descubierto el complemento perfecto".

Esperamos asociarnos con más actividades comerciales que creen oportunidades de crecimiento para nuestras comunidades hispana y latina.

Para obtener más información, contacte a Dahlia Majirez.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2012360/Angeles_Investors_Logo.jpg

FUENTE Angeles Investors

SOURCE Angeles Investors