Angry Birds 2 entra voando na AppGallery

"Estamos firmando parcerias com alguns dos principais desenvolvedores de jogos do mundo e, à medida que aumentamos a exposição a nossa vasta base de usuários, a confiança entre outros estúdios e desenvolvedores está crescendo", disse Derek Yu, presidente da Huawei para a CEE, Países Nórdicos e Canadá do Huawei Consumer Business Group.

Angry Birds é amplamente conhecido como o jogo que estabeleceu os dispositivos móveis como uma plataforma viável para gaming. No entanto, foi Angry Birds 2 que impulsionou a popularidade da marca, desafiando os usuários a formar o melhor bando para derrotar seus inimigos, os porcos, e salvar os ovos.

Esse é o primeiro jogo da Rovio a ser listado na AppGallery; porém, o filme baseado no jogo já está disponível no Huawei Video¹, a plataforma de conteúdo de vídeos da empresa. Além de jogar, os usuários da Huawei também poderão em breve customizar seus telefones usando os temas da Huawei para exibir a marca dedicada de Angry Birds 2, enquanto os clientes que tiverem smartwatches e smartbands Huawei poderão baixar visores com o tema Angry Birds 2. A Huawei também apoiará Angry Birds 2 com uma variedade de promoções e ofertas, além de atividades em seus canais sociais, que alcançam gamers em mais de 170 países.

"Estamos muito empolgados que Angry Birds 2 agora esteja disponível para milhões de gamers do mundo todo graças a nossa parceria com a AppGallery", disse Miikka Lindgren, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Rovio. "A missão da Rovio é criar alegria, e sempre ficamos felizes quando nossos jogos e a alegria que criamos chegam a novos públicos".

Como uma das lojas de aplicativos de crescimento mais rápido do mundo, com 540 milhões de usuários ativos mensais mundialmente, a AppGallery se empenha para fazer parceria com marcas líderes e com desenvolvedores de jogos, como a Rovio, cujos títulos atraem os maiores públicos globais.

A Huawei está trabalhando em estreita colaboração com mais de 4 milhões de desenvolvedores registrados para levar constantemente novos conteúdos para a plataforma, com mais de 134 mil aplicativos agora integrados com a HMS, a plataforma de serviços móveis exclusiva da Huawei.

Para mais informações, acesse https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Notas ao editor:

¹ O filme "Angry Birds 2" está disponível na Huawei Video em países selecionados, e os preços podem variar.

Sobre a AppGallery

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Como uma das três principais lojas de aplicativos do mundo, a AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões, com mais de 540 milhões de usuários ativos mensais no mundo todo. A Huawei fez parceria com 4 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, e o total de downloads da AppGallery em 2020 chegou a 384,4 bilhões de vezes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1552216/Angry_Birds_2_Arrives_on_AppGallery_to_Bring_Feathery_Fun_Challenges_and_Offers_to_Huawei_Users.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

SOURCE AppGallery, Huawei