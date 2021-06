Angry Birds 2 ląduje w AppGallery

„Rozwijamy współpracę z czołowymi twórcami gier na świecie, a w miarę poszerzania bazy użytkowników, rośnie zaufanie do nas wśród innych studiów produkcyjnych i deweloperów" – powiedział Derek Yu, prezes Huawei na region Europy Środkowo-Wschodniej, kraje nordyckie i Kanadę w Huawei Consumer Business Group.

Angry Birds jest powszechnie uznawana za grę, która uczyniła z urządzeń mobilnych realną platformę do gier. Jednak to Angry Birds 2 przyczyniła się do wzrostu popularności marki, stawiając przed użytkownikami wyzwanie zbudowania stada, które pokona wrogie świnki i uratuje jajka.

Jest to pierwsza gra Rovio, która pojawiła się w ramach usługi AppGallery, zaś film na podstawie gry był już wcześniej dostępny na platformie do udostępniania treści wideo Huawei Video¹. Poza grą, użytkownicy Huawei będą mogli wkrótce dostosować swoje telefony za pomocą Huawei Themes, aby wyświetlić dedykowany branding Angry Birds 2, a klienci posiadający smartwatche i opaski Huawei będą mogli pobrać tarcze zegarków z motywem Angry Birds 2. Huawei będzie również promować Angry Birds 2 w ramach różnorodnych działań i ofert, w tym również za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych, które docierają do graczy w ponad 170 krajach.

„Ogromnie ekscytuje nas fakt, że dzięki partnerstwu z AppGallery gra Angry Birds 2 będzie dostępna dla kolejnych milionów graczy na całym świecie – powiedział Miikka Lindgren, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Rovio. - Misją Rovio jest sprawianie radości, dlatego cieszy nas to, że nasze gry i przyjemność, jaka z nich płynie, stają się udziałem nowych odbiorców".

Tworząc jeden z najszybciej rozwijających się rynków aplikacji na świecie, z 540 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie, AppGallery podejmuje współpracę z wiodącymi markami i twórcami gier, takimi jak Rovio, których tytuły przyciągają największą liczbę użytkowników z całego świata.

Huawei ściśle współpracuje z ponad 4 milionami zarejestrowanych deweloperów, aby stale wprowadzać nowe treści na platformę, a ponad 134 tysiące aplikacji jest już zintegrowanych z HMS – autorską platformą usług mobilnych Huawei.

¹ Film Angry Birds 2 jest dostępny na platformie Huawei Video w wybranych krajach; oferta cenowa może być zróżnicowana.

AppGallery to inteligentny i innowacyjny ekosystem, który umożliwia deweloperom zapewnianie konsumentom unikalnych doświadczeń. Tworząc jeden z trzech największych rynków aplikacji na świecie, usługa AppGallery jest dostępna w ponad 170 krajach i regionach świata, notując ponad 540 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Huawei współpracuje z 4 milionami deweloperów z całego świata, a liczba pobrań AppGallery w 2020 r. sięgnęła 384,4 miliarda.

