Ankura nombra a Dana White para dirigir un grupo asesor estratégico global

NUEVA YORK, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Ankura Consulting Group, LLC ("Ankura"), una firma líder a nivel mundial en servicios expertos y asesoría, anunció hoy que Dana White, ex portavoz principal del Pentágono para el secretario James Mattis, es la nueva líder del grupo comercial en la práctica de Asesoría Estratégica Global de Ankura. Ampliará los servicios del grupo para impulsar el crecimiento global de la firma.

Dana ha pasado más de 20 años trabajando en el gobierno, los medios y negocios globales. Recientemente se desempeñó como directora de Comunicaciones de Hyundai Motor North America.

"Me entusiasma darle la bienvenida a Dana a nuestro equipo de liderazgo. Su experiencia como asesora de confianza de importantes funcionarios gubernamentales y ejecutivos de alto nivel de los Estados Unidos la califican de manera excepcional para dirigir y ampliar nuestro grupo asesor estratégico global", afirmó Kevin Lavin, director ejecutivo de Ankura Consulting Group. Con experiencia en los Estados Unidos, Europa y Asia, Dana ha trabajado en el nexo entre los negocios, los medios y el gobierno. Ha administrado y asesorado a algunos de los principales líderes del mundo sobre los eventos globales más trascendentales. Dana es la candidata ideal para asesorar y apoyar a los clientes que navegan por un entorno operativo y de información cada vez más complejo.

"Me entusiasma incorporarme a Ankura y trabajar con Kevin y un equipo de expertos altamente calificados para ofrecer soluciones interfuncionales que ayuden a los clientes a identificar, navegar y mitigar los riesgos para su reputación y operaciones", afirmó Dana White. Durante los últimos 20 años, he tenido el privilegio de trabajar junto a algunos de los mejores líderes y encargados de tomar decisiones del mundo. Con el fuerte apoyo de nuestros expertos geopolíticos en McLarty Associates y los demás miembros de nuestro equipo de Asesoría Estratégica Global, estoy seguro de que aportaremos la previsión, el conocimiento y las soluciones que los clientes necesitan para mantenerse ágiles y sagaces en un entorno global en constante cambio.

Antes de Hyundai, Dana se desempeñaba como asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos y portavoz principal del Pentágono bajo el mando del secretario de Defensa James Mattis. También fue responsable de las comunicaciones estratégicas de todas las divisiones de las Fuerzas Armadas de los EE. UU., los Comandos de Combate y sus altos mandos militares, civiles y políticos.

Dana fue directora de Políticas y Comunicaciones Estratégicas para la Alianza Renault-Nissan en París, Francia, y miembro del personal profesional del Comité de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos bajo el mando del senador John McCain.

Fue redactora editorial del Wall Street Journal, directora nacional de Taiwán en la Oficina del Secretario de Defensa, directora de la mesa redonda de Washington para la prensa de Asia-Pacífico en la Heritage Foundation y publicista en Fox News Channel en Washington, D.C. Dana comenzó su carrera como vicesecretaria de prensa en la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Tiene una licenciatura en Lenguas y Civilizaciones de Asia Oriental de la Universidad de Chicago. Estudió en Capital University of Economics and Business en Pekín, y en Hankuk University of Foreign Studies en Seúl.

Ankura Consulting Group, LLC es una firma global independiente de asesoría y servicios de expertos que ofrece servicios y soluciones integrales para ayudar a los clientes en puntos de inflexión críticos relacionados con conflictos, crisis, desempeño, riesgo, estrategia y transformación. El equipo de Ankura está compuesto por más de 1.800 profesionales que atienden a más de 3.000 clientes en 55 países, que son líderes en sus respectivos campos y áreas de experiencia. El pensamiento lateral colaborativo que entrega resultados (Collaborative Lateral Thinking That Deliversᵀᴹ), la experiencia, la pericia y las capacidades multidisciplinarias ganadas con esfuerzo generan resultados y Ankura no tiene rival en su capacidad de ayudar a los clientes a proteger, crear y recuperar valor (Protect, Create, and Recover Valueᵀᴹ). Para obtener más información, visite ankura.com

