Ankura nomeia Dana White para liderar o Grupo Consultivo Estratégico Global

NOVA YORK, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Ankura Consulting Group, LLC ("Ankura") uma empresa líder global em serviços e consultoria especializados, anunciou hoje que Dana White, ex-porta-voz-chefe do Pentágono para o secretário James Mattis, é a nova líder do grupo de negócios na Prática de Consultoria Estratégica Global da Ankura.. Ela expandirá os serviços do grupo para impulsionar o crescimento global da empresa.

Dana passou mais de 20 anos trabalhando no governo, mídia e negócios globais. Ela atuou mais recentemente como diretora de comunicações da Hyundai Motor North America.

"Estou entusiasmado em receber Dana em nossa equipe de liderança. Sua experiência como consultora de confiança dos principais funcionários do governo dos EUA e executivos de alto escalão a torna qualificada para liderar e expandir nosso grupo de consultoria estratégica global", disse Kevin Lavin, CEO do Ankura Consulting Group. Com experiência nos Estados Unidos, Europa e Ásia, Dana trabalhou no nexo de negócios, mídia e governo. Ela gerenciou e assessorou alguns dos principais líderes do mundo sobre os eventos globais de maior importância. Dana é a candidata ideal para assessorar e apoiar os clientes que navegam em um ambiente operacional e de informações cada vez mais complexo".

"Estou entusiasmada em me juntar à Ankura e trabalhar com Kevin e uma equipe de especialistas altamente qualificados para oferecer soluções multifuncionais que ajudem os clientes a identificar, navegar e mitigar os riscos à sua reputação e operações", disse Dana White. Nos últimos 20 anos, tive o privilégio de trabalhar ao lado de alguns dos melhores líderes e tomadores de decisão do mundo. Com o forte apoio de nossos especialistas geopolíticos da McLarty Associates e dos outros membros de nossa equipe de Consultoria Estratégica Global, estou confiante de que traremos a visão, a percepção e as soluções de que os clientes precisam para se manterem ágeis e ativos em um ambiente global em constante mudança."

Antes da Hyundai, Dana foi a Assistente do Secretário de Defesa para Assuntos Públicos e Porta-voz Chefe do Pentágono sob o Secretário de Defesa James Mattis. Ela também foi responsável por comunicações estratégicas para todos os ramos das Forças Armadas dos EUA, Comandos de Combate e sua alta liderança militar, civil e política.

Dana foi Diretora de Políticas e Comunicações Estratégicas da Aliança Renault-Nissan em Paris, França, e Membro da Equipe Profissional do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos sob o Senador John McCain.

Ela foi redatora editorial do Wall Street Journal, Diretora de Taiwan no Gabinete do Secretário de Defesa, Diretora da Washington Roundtable for Asia-Pacific Press na Heritage Foundation e publicitária no Fox News Channel em Washington, D.C. Dana começou sua carreira como vice-secretária de imprensa na Conferência Republicana da Câmara dos EUA.

Ela é bacharel em Línguas e Civilizações do Leste Asiático pela Universidade de Chicago. Ela estudou na Capital University of Economics and Business em Pequim e na Hankuk University of Foreign Studies em Seul.

O Ankura Consulting Group, LLC é uma empresa global independente de consultoria e serviços especializados que oferece serviços e soluções de ponta a ponta para ajudar os clientes em pontos críticos de inflexão relacionados a conflitos, crises, desempenho, riscos, estratégias e transformações. A equipe Ankura é composta por mais de 1.800 profissionais que atendem mais de 3.000 clientes em 55 países, líderes em seus respectivos campos e áreas de especialização. Pensamento Lateral Colaborativo que Entregaᵀᴹ, a experiência adquirida com muito esforço, especialização e capacidades multidisciplinares geram resultados e a Ankura é incomparável em sua capacidade de ajudar os clientes a Proteger, Criar e Recuperar Valorᵀᴹ. Para mais informações, acesse ankura.com

