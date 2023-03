Annonce de la liste des ouvrages retenus pour le prix Lionel Gelber 2023

— Cinq livres en lice pour le prix de 50 000 dollars récompensant le meilleur livre de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais —

TORONTO et WASHINGTON, 1 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un jury composé d'universitaires et de praticiens experts en affaires internationales a sélectionné la liste des finalistes pour le prix Lionel Gelber 2023. Le prix Gelber est décerné chaque année au meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais et a une valeur de 50 000 dollars canadiens. Le lauréat sera choisi parmi les cinq titres suivants :

Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto

Chip War : The Fight for the World's Most Critical Technology , par Chris Miller

, par Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise , par Susan L. Shirk

par Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism , par Stephen Levitsky et Lucan Way

, par et Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century par J. Bradford DeLong

par J. Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century , par Sergei Guriev et Daniel Treisman .

« Les livres présélectionnés cette année examinent le rôle de la technologie et de la tyrannie dans le façonnement du XXIesiècle et nous aident à comprendre notre passé récent et nos futurs possibles », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil du prix Lionel Gelber. « Nous remercions vivement Ian Shugart, Janice Stein et l'ensemble du jury du prix Lionel Gelber pour leurs délibérations réfléchies autour du prix de cette année. »

La sélection des finalistes de cette année a été effectuée par le jury du prix Lionel Gelber 2023 : Ian Shugart, coprésident du jury (Ottawa) et Janice Gross Stein, coprésidente du jury (Toronto), Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) et Luis Rubio (Mexico).

Annonce du lauréat :

Le lauréat sera annoncé le 4 avril 2023. L'auteur déclaré lauré prendra part à un événement hybride organisé par Munk School of Global Affairs & Public Policy le 25 avril 2023. À partir du mardi 6 mars, de nouveaux épisodes du podcast du prix Lionel Gelber seront diffusés chaque semaine, avec des entretiens avec chacun des finalistes. Le podcast sera diffusé sur le site Web du prix Lionel Gelber, sur la chaîne YouTube de la Munk School et sur les podcasts Apple.

À propos du prix Lionel Gelber :

Le prix Lionel Gelber, prix littéraire récompensant le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais, a été fondé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Le lauréat se voit remettre une récompense de 50 000 dollars. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.munkschool.utoronto.ca/gelber/ ou suivre @gelberprize sur Facebook et Twitter.

Le prix Lionel Gelber 2023 : ouvrages et auteurs présélectionnés

Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology par Chris Miller (Scribner, une marque de Simon et Schuster)

Commentaire du jury : Dans cette histoire captivante des semi-conducteurs, Chris Miller raconte l'histoire contemporaine de la compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Dans une prose captivante, Miller retrace l'histoire d'une minuscule plaquette de silicium qui façonne le développement technologique et la croissance économique dans l'économie mondiale et qui est aujourd'hui au cœur de la compétition entre les deux États les plus puissants. Pour tous ceux qui veulent comprendre la géopolitique et la géoéconomie contemporaines, cet ouvrage est un incontournable.

À propos de l'auteur : Chris Miller est professeur adjoint d'histoire internationale à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l'université Tufts. Il est également professeur invité de Jeane Kirkpatrick à l'American Enterprise Institute, directeur de l'Eurasie au Foreign Policy Research Institute et directeur de Greenmantle, un cabinet de conseil macroéconomique et géopolitique basé à New York et à Londres. Il est l'auteur de trois livres : Putinomics, The Struggle to Save the Soviet Economy et We Shall Be Masters. En outre, il écrit fréquemment pour le New York Times, le Wall Street Journal, Foreign Affairs, Foreign Policy, The American Interest et d'autres publications. Il est titulaire d'un doctorat en histoire de l'université de Yale et d'une licence en histoire de l'université de Harvard. Consultez son site Web à l'adresse ChristopherMiller.net et suivez-le sur Twitter @CRMiller1.

Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise par Susan L. Shirk (Oxford University Press)

Commentaire du jury : Overreach est une analyse magistrale du principal défi contemporain en géopolitique par un observateur proche de la Chine depuis longtemps. L'analyse de Shirk sur la vulnérabilité du régime est provocante, plausible et pleine de potentiel pragmatique pour les décideurs politiques. Elle répond habilement à deux questions essentielles pour la gestion du « problème chinois » : comment en sommes-nous arrivés là et où allons-nous ? Sous sa plume, l'histoire nourrit la prise de décision. Shirk transmet la manière dont le pouvoir chinois se déplace en longs arcs et est en même temps soumis aux caprices des personnalités et à « la dynamique de la cour ». Elle fournit des indications précieuses sur les dynamiques de pouvoir qui façonneront les résultats et une analyse sophistiquée des risques d'une relation qui sera au cœur des questions cruciales qui façonneront notre avenir pendant des décennies et au-delà.

À propos de l'auteur : Susan L. Shirk est professeur de recherche et présidente du 21st Century China Center à la School of Global Policy and Strategy, UC San Diego. Shirk est l'auteur de China: Fragile Superpower, et The Political Logic of Economic Reform in China. De 1997 à 2000, elle a été vice-secrétaire d'État adjointe au Bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, responsable de la Chine, de Taïwan, de Hong Kong et de la Mongolie.

Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism par Stephen Levitsky et Lucan Way (Princeton University Press)

Commentaire du jury : Revolution and Dictatorship change la façon dont nous comprenons la pérennité des régimes autoritaires. Dans une argumentation brillante et originale qui s'inspire profondément de l'histoire, Levitsky et Way nous montrent comment l'origine d'un régime autoritaire en dit long sur sa durée probable. Les régimes révolutionnaires et les dictatures qui créent des élites cohésives et des forces militaires et policières fortes, mais politiquement soumises sont susceptibles de perdurer pendant des décennies. Ce livre est une lecture essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre l'avenir de l'autoritarisme.

À propos des auteurs : Steven Levitsky est titulaire de la chaire David Rockefeller d'études latino-américaines, professeur de gouvernement et directeur du Centre David Rockefeller d'études latino-américaines à l'université de Harvard. Il a notamment publié How Democracies Die et Transforming Labor-Based Parties in Latin America.

Lucan Way est professeur de sciences politiques à l'Université de Toronto. Il est l'auteur de Pluralism by Default. Levitsky et Way sont les co-auteurs de Competitive Authoritarianism.

Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century par J. Bradford Delong (Hachette Book Group (Basic Books))

Commentaire du jury : Slouching toward Utopia est un récit captivant sur les rêves économiques et sociaux des pays occidentaux au XXe et au début du XXIe siècle. Bradford DeLong raconte l'histoire fascinante d'un processus décisionnel défectueux qui n'a pas permis de réaliser les promesses et qui a laissé tant de gens frustrés et ouverts à des solutions faciles et risquées. « Slouching » fait référence non seulement à la vitesse de nos progrès, mais aussi à notre démarche. La façon dont nous arrivons à destination est tout aussi pertinente que la vitesse ou le degré de progression que nous avons atteint. Ce livre enrichit notre compréhension des forces intérieures et mondiales profondes qui ont façonné nos sociétés.

À propos de l'auteur : J. Bradford DeLong, historien de l'économie, est professeur d'économie à l'Université de Californie, Berkeley. Il a été secrétaire adjoint au Trésor américain pendant l'administration Clinton. Il écrit un blog économique très lu, actuellement sur braddelong.substack.com. Il vit à Berkeley, en Californie.

Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century par Sergei Guriev et Daniel Treisman (Princeton University Press)

Commentaire du jury : Dans Spin Dictators, Guriev et Triesman dressent un portrait de la nouvelle génération de dictateurs qui contrôlent leurs populations en déformant l'information et en simulant des processus démocratiques. Ils ont mis au point des méthodes de répression moins violentes, plus secrètes et plus efficaces. Guriev et Triesman nous montrent comment ces nouveaux autoritaires arrivent au pouvoir, comment ils s'y maintiennent et comment ils sapent les processus démocratiques. Un livre important pour tous ceux qui se soucient de l'avenir de la démocratie.

À propos des auteurs : Sergei Guriev est professeur d'économie et doyen de Sciences Po à Paris et ancien économiste en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Twitter : @sguriev.

Daniel Treisman est professeur de sciences politiques à l'université de Californie, Los Angeles, et l'auteur de The Return: Russia's Journey from Gorbachev to Medvedev. Twitter : @dstreisman.

Contact : Lani Krantz, spécialiste des communications et des relations avec les médias, Munk School of Global Affairs & Public Policy, Université de Toronto, +1 (647) 407-4384 (sms de préférence), [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2010959/The_Lionel_Gelber_Prize_Announcing_the_shortlist_for_the_2023_Li.jpg

SOURCE The Lionel Gelber Prize