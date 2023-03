Bekanntgabe der Auswahlliste für den Lionel Gelber Preis 2023

- Fünf Bücher im Wettbewerb um den mit $50.000 dotierten Preis für das beste englischsprachige Sachbuch über internationale Beziehungen -

TORONTO und WASHINGTON, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Eine Jury aus erfahrenen internationalen Wissenschaftlern und Praktikern hat die Auswahl für den Lionel Gelber Preis 2023 getroffen. Der Gelber Preis wird jährlich für das beste in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Beziehungen verliehen und ist mit $50,000 CAD dotiert. Der Gewinner wird aus den folgenden fünf Titeln ausgewählt:

Chip War : Der Kampf um die kritischste Technologie der Welt, , von Chris Miller

, von Overreach: Wie China seinem friedlichen Aufstieg entgleiste , von Susan L. Shirk

, von Revolution und Diktatur: Die gewaltsamen Ursprünge eines dauerhaften Autoritarismus , von Stephen Levitsky und Lucan Way

, von und Slouching Toward Utopia: Eine Wirtschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts , von J. Bradford DeLong

, von J. Spin-Diktatoren: Das sich wandelnde Gesicht der Tyrannei im 21. Jahrhundert, von Sergei Guriev und Daniel Treisman .

"Die Bücher, die in diesem Jahr in die engere Auswahlliste aufgenommen wurden, untersuchen die Rolle von Technologie und Tyrannei bei der Gestaltung des 21 Jahrhunderts und helfen uns, unsere jüngste Vergangenheit und unsere mögliche Zukunft zu verstehen", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel Gelber Preis-Board. "Wir danken Ian Shugart, Janice Stein und der gesamten Jury des Lionel Gelber Preises für ihre sorgfältigen Überlegungen zur Vergabe des diesjährigen Preises."



Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel Gelber Preises 2023 ausgewählt: Ian Shugart, Co-Vorsitzender der Jury (Ottawa) und Janice Gross Stein, Co-Vorsitzende der Jury (Toronto), Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) und Luis Rubio (Mexico City).

Bekanntgabe des Gewinners :

Der Gewinner wird am 4. April 2023 bekannt gegeben. Der preisgekrönte Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 25. April 2023 ausgerichtet wird. Ab Dienstag, dem 6. März, werden wöchentlich neue Folgen des Lionel Gelber Preis-Podcasts ausgestrahlt, die Interviews mit den Finalisten enthalten. Der Podcast wird auf der Website des Lionel Gelber Preises, auf dem YouTube-Kanal der Munk School und auf Apple-Podcasts veröffentlicht.

Über den Lionel Gelber Preis:

Der Lionel Gelber Preis, ein Literaturpreis für das weltweit beste in englischer Sprache veröffentlichte Sachbuch über internationale Beziehungen, wurde 1989 von dem kanadischen Diplomaten Lionel Gelber gegründet. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von $50,000 CAD. Die Auszeichnung wird jährlich von University of Toronto's Munk School of Global Affairs & Public Policy verliehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.munkschool.utoronto.ca/gelber/ oder folgen Sie @gelberprize auf Facebook und Twitter.

Der 2023 Lionel Gelber Preis – Ausgewählte Bücher und Autoren

Chip War: Der Kampf um die kritischste Technologie der Welt, von Chris Miller (Scribner, ein Imprint von Simon und Schuster)

Kommentar der Jury: In dieser fesselnden Geschichte der Halbleiter erzählt Chris Miller die Zeitgeschichte des geopolitischen Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten und China. In fesselnder Prosa zeichnet Miller die Geschichte eines winzigen Siliziumwafers nach, der die technologische Entwicklung und das Wirtschaftswachstum in der Weltwirtschaft prägt und heute an der Spitze des Wettbewerbs zwischen den beiden mächtigsten Staaten steht. Für jeden, der die zeitgenössische Geo-Politik und Geo-Ökonomie verstehen will, ist dies eine Pflichtlektüre.

Über den Autor: Chris Miller ist Assistenzprofessor für Internationale Geschichte an der Fletcher School of Law and Diplomacy der Tufts University. Er ist außerdem als Jeane Kirkpatrick Gastwissenschaftler am American Enterprise Institute, Eurasia Director am Foreign Policy Research Institute und Direktor bei Greenmantle, einem in New York und London ansässigen makroökonomischen und geopolitischen Beratungsunternehmen. Er ist Autor von drei Büchern— Putinomics, The Struggle to Save the Soviet Economy und We Shall Be Master s—und schreibt regelmäßig für die New York Times, das Wall Street Journal, Foreign Affairs, Foreign Policy, The American Interest und andere Publikationen. Er promovierte in Geschichte an der Yale University und erwarb einen BA in Geschichte an der Harvard University. Besuchen Sie seine Website unter ChristopherMiller.net und folgen Sie ihm auf Twitter @CRMiller1.

Overreach: Wie China seinem friedlichen Aufstieg entgleiste, von Susan L. Shirk (Oxford University Press)

Kommentar der Jury: Overreach ist eine meisterhafte Analyse der größten geopolitischen Herausforderung der Gegenwart durch einen langjährigen engen Beobachter Chinas. Shirks Analyse der Anfälligkeit des Regimes ist provokant, plausibel und voller pragmatischer Möglichkeiten für politische Entscheidungsträger. Sie beantwortet gekonnt zwei kritische Fragen zur Bewältigung des "China-Problems": Wie sind wir hierher gekommen und wohin gehen wir? Die Geschichte liefert die Entscheidungsfindung unter ihrer Feder. Shirk vermittelt, wie sich die chinesische Macht in langen Bögen bewegt und gleichzeitig den Launen der Persönlichkeiten und der "Dynamik des Gerichts" unterworfen ist. Sie bietet unschätzbare Einblicke in die Macht-Dynamik, die die Ergebnisse prägen wird, und eine ausgefeilte Risikoanalyse einer Beziehung, die im Mittelpunkt der entscheidenden Fragen steht, die unsere Zukunft für Jahrzehnte und darüber hinaus prägen werden.

Über den Autor: Susan L. Shirk ist Forschungsprofessorin und Vorsitzende des 21st Century China Center an der School of Global Policy and Strategy, UC San Diego. Shirk ist Autorin von China: Fragile Superpower und The Political Logic of Economic Reform in China. Von 1997 bis 2000 war sie stellvertretende Staatssekretärin im Büro für Ostasien- und Pazifik-Angelegenheiten mit Zuständigkeit für China, Taiwan, Hongkong und die Mongolei.

Revolution and Dictatorship: Die gewaltsamen Ursprünge des dauerhaften Autoritarismus, von Stephen Levitsky und Lucan Way (Princeton University Press)

Kommentar der Jury: Revolution and Dictatorship verändern die Art und Weise, wie wir die anhaltende Macht autoritärer Regime verstehen. In einer brillanten und originellen Argumentation, die sich stark auf die Geschichte stützt, zeigen uns Levitsky und Way, dass die Entstehung eines autoritären Regimes viel darüber aussagt, wie lange es wahrscheinlich Bestand haben wird. Revolutionäre Regime und Diktaturen, die kohärente Eliten und starke, aber politisch unterwürfige Militärs und Polizeikräfte hervorbringen, werden wahrscheinlich jahrzehntelang Bestand haben. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der die Zukunft des Autoritarismus verstehen will.

Über die Autoren: Steven Levitsky ist der David Rockefeller Professor of Latin American Studies, Professor für Regierungslehre und Direktor des David Rockefeller Center for Latin American Studies an der Harvard University. Zu seinen Büchern gehören Democracies Die und Transforming Labour-Based Parties in Latin America.

Lucan Way ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität von Toronto. Er ist der Autor von Pluralism by Default. Levitsky und Wege sind die Co-Autoren von Competitive Authoritarianism.

Slouching Toward Utopia: Eine Wirtschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, von J. Bradford Delong (Hachette Book Group (Basic Books))

Kommentar der Jury: Slouching toward Utopia ist ein fesselnder Bericht über die wirtschaftlichen und sozialen Träume der westlichen Länder im 20. und frühen 21. Jahrhundert. J. Bradford DeLong erzählt eine fesselnde Geschichte von Fehlentscheidungen, die nicht zur Verwirklichung von Versprechen führten und so viele frustriert und offen für einfache und riskante Lösungen zurückließen. „Slouching" bezieht sich nicht nur auf die Geschwindigkeit, mit der wir vorankommen, sondern auch auf unseren Gang! Die Art und Weise, wie wir unser Ziel erreichen, ist genauso wichtig für unsere Zeit wie die Geschwindigkeit oder der Umfang des Fortschritts, den wir gemacht haben. Dieses Buch bereichert unser Verständnis für die tiefgreifenden nationalen und globalen Kräfte, die unsere Gesellschaften geprägt haben.

Über den Autor: J. Bradford DeLong, ein Wirtschaftshistoriker, ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California, Berkeley. Während der Clinton-Regierung war er stellvertretender Staatssekretär des US-Finanzministeriums. Er schreibt einen viel gelesenen Wirtschaftsblog, jetzt unter braddelong.substack.com. Er lebt in Berkeley, California.

Spin-Diktatoren: Das sich wandelnde Gesicht der Tyrannei im 21. Jahrhundert, von Sergei Guriev und Daniel Treisman (Princeton University Press)

Kommentar der Jury: In Spin Dictators zeichnen Guriev und Triesman ein Porträt der neuen Art von Diktatoren, die ihre Bevölkerungen kontrollieren, indem sie Informationen verfälschen und demokratische Prozesse simulieren. Sie haben Pionierarbeit geleistet, indem sie weniger gewalttätige, verdeckte, effizientere und wirksamere Methoden der Unterdrückung entwickelt haben. Guriev und Triesman zeigen uns, wie diese neuen autoritären Kräfte an die Macht kommen, wie sie an der Macht bleiben und wie sie demokratische Prozesse untergraben. Ein wichtiges Buch für alle, denen die Zukunft der Demokratie am Herzen liegt.

Über die Autoren: Sergei Guriev ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und Rektor an der Sciences Po in Paris und ehemaliger Chefökonom der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Twitter: @sguriev.

Daniel Treisman ist Professor für Politikwissenschaft an der University of California, Los Angeles, und Autor von The Return: Russlands Reise von Gorbachev zu Medvedev. Twitter: @dstreisman.

