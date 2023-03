- Cinco libros optan al premio de 50.000 dólares al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés -

TORONTO y WASHINGTON, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Un jurado de expertos académicos y profesionales internacionales ha seleccionado la lista de finalistas del Premio Lionel Gelber 2023. El Premio Gelber se concede anualmente al mejor libro sobre asuntos internacionales publicado en inglés y está dotado con 50.000 dólares canadienses. El ganador será elegido entre los cinco títulos siguientes:

Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto

Chip War : The Fight for the World's Most Critical Technology , de Chris Miller

, de Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise , de Susan L. Shirk

de Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism , de Stephen Levitsky y Lucan Way

, de y Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century de J. Bradford DeLong

de J. Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, de Sergei Guriev y Daniel Treisman .

"Los libros finalistas de este año examinan el papel de la tecnología y la tiranía en la configuración del siglo XXI y nos ayudan a comprender nuestro pasado reciente y nuestros posibles futuros", ha declarado Judith Gelber, presidenta del Consejo del Premio Lionel Gelber. "Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Ian Shugart, Janice Stein y a todo el jurado del Premio Lionel Gelber por sus reflexivas deliberaciones en torno al premio de este año".

La lista de finalistas de este año fue seleccionada por el Jurado del Premio Lionel Gelber 2023: Ian Shugart, copresidente del jurado (Ottawa) y Janice Gross Stein, copresidente del jurado (Toronto), Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) y Luis Rubio (México).

Anuncio del ganador :

El ganador se anunciará el 4 de abril de 2023. El autor ganador participará en un acto híbrido organizado por la Munk School of Global Affairs & Public Policy el 25 de abril de 2023. A partir del martes 6 de marzo se emitirán semanalmente nuevos episodios del podcast del Premio Lionel Gelber, con entrevistas a cada uno de los finalistas. El podcast se publicará en el sitio web del Premio Lionel Gelber, en el canal de YouTube de la Munk School y en los podcasts de Apple.

Acerca del Lionel Gelber Prize:

El Lionel Gelber Prize, un premio literario al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en metálico de 50.000 dólares canadienses. El premio lo concede anualmente la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Para más información, visite: www.munkschool.utoronto.ca/gelber/ o siga @gelberprize en Facebook y Twitter.

Premio Lionel Gelber 2023 – Lista de libros y autores

Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology por Chris Miller (Scribner, un sello editorial de Simon and Schuster)

Comentario del jurado: En esta apasionante historia de los semiconductores, Chris Miller narra la historia contemporánea de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Con una prosa convincente, Miller traza la historia de una diminuta oblea de silicio que da forma al desarrollo tecnológico y al crecimiento económico de la economía mundial y que ahora está en primera línea de la competencia entre los dos Estados más poderosos. Para cualquiera que quiera entender la geopolítica y la geoeconomía contemporáneas, ésta es una lectura obligada.

Acerca del autor: Chris Miller es profesor adjunto de Historia Internacional en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts. También es Jeane Kirkpatrick Visiting Fellow en el American Enterprise Institute, director de Eurasia en el Foreign Policy Research Institute y director de Greenmantle, consultora macroeconómica y geopolítica con sede en Nueva York y Londres. Es autor de tres libros anteriores—Putinomics, The Struggle to Save the Soviet Economy, y We Shall Be Masters— y escribe con frecuencia para The New York Times, The Wall Street Journal, Foreign Affairs, Foreign Policy, The American Interest y otros medios. Es doctor en Historia por la Universidad de Yale y licenciado en Historia por la Universidad de Harvard. Visite su sitio web en ChristopherMiller.net y sígalo en Twitter @CRMiller1.

Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise por Susan L. Shirk (Oxford University Press)

Comentario del jurado: Overreach es un análisis magistral del principal desafío contemporáneo en geopolítica, realizado por un observador cercano de China desde hace mucho tiempo. El análisis de Shirk sobre la vulnerabilidad del régimen es provocador, plausible y lleno de potencial pragmático para los responsables políticos. Responde hábilmente a dos preguntas críticas para gestionar el "problema de China": ¿cómo hemos llegado hasta aquí y adónde vamos? La historia alimenta la toma de decisiones bajo su pluma. Shirk transmite la forma en que el poder chino se mueve en largos arcos y al mismo tiempo está sujeto a los caprichos de las personalidades y "la dinámica de la corte". La autora aporta valiosas ideas sobre la dinámica de poder que determinará los resultados y un sofisticado análisis de riesgos de una relación que estará en el centro de las cuestiones críticas que configurarán nuestro futuro durante décadas y más allá.

Acerca del autor: Susan L. Shirk es Profesora de Investigación y presidenta del 21st Century China Center de la School of Global Policy and Strategy de la Universidad de California en San Diego. Shirk es autora de China: Fragile Superpower y The Political Logic of Economic Reform in China. Entre 1997 y 2000 fue Subsecretaria de Estado Adjunta en la Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, con responsabilidad sobre China, Taiwán, Hong Kong y Mongolia.

Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism por Stephen Levitsky y Lucan Way (Princeton University Press)

Comentario del jurado: Revolution and Dictatorship cambia la forma en que entendemos el poder de permanencia de los regímenes autoritarios. En un argumento brillante y original que se apoya profundamente en la historia, Levitsky y Way nos muestran cómo el origen de un régimen autoritario nos dice mucho sobre cuánto tiempo es probable que dure. Los regímenes revolucionarios y las dictaduras que crean élites cohesionadas y fuerzas militares y policiales fuertes pero políticamente serviles tienen muchas probabilidades de perdurar durante décadas. Este libro es una lectura esencial para cualquiera que quiera entender el futuro del autoritarismo.

Acerca de los autores: Steven Levitsky es profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, profesor de Gobierno y director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Entre sus libros figuran How Democracies Die y Transforming Labor-Based Parties in Latin America.

Lucan Way es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. Es autor de Pluralism by Default. Levitsky y Way son autores conjuntos de Competitive Authoritarianism.

Slouching Toward Utopia: An Economic History of the Twentieth Century por J. Bradford Delong (Hachette Book Group (Basic Books))

Comentario del jurado: Slouching toward Utopia es un apasionante relato de los sueños económicos y sociales de los países occidentales en el siglo XX y principios del XXI. J. Bradford DeLong cuenta una historia apasionante de decisiones erróneas que no hicieron realidad las promesas y dejaron a muchos frustrados y abiertos a soluciones fáciles y arriesgadas. "Encorvarse" no sólo se refiere a la velocidad de nuestro progreso, sino también a nuestro modo de andar. Cómo llegamos a donde queremos ir es tan pertinente para nuestra época como la velocidad o el grado de progreso que hemos alcanzado. Este libro enriquece nuestra comprensión de las profundas fuerzas nacionales y mundiales que han configurado nuestras sociedades.

Acerca del autor: J. Bradford DeLong, un historiador económico, es profesor de Economía en la Universidad de California, Berkeley. Fue subsecretario adjunto del Tesoro de EE.UU. durante la administración Clinton. Escribe un blog de economía muy leído, ahora en braddelong.substack.com. Vive en Berkeley, California.

Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century por Sergei Guriev y Daniel Treisman (Princeton University Press)

Comentario del jurado: En Spin Dictators, Guriev y Triesman pintan un retrato de la nueva raza de dictadores que controlan a sus poblaciones distorsionando la información y simulando procesos democráticos. Han sido pioneros en métodos de represión menos violentos, más encubiertos y más eficientes y eficaces. Guriev y Triesman nos muestran cómo estos nuevos autoritarios llegan al poder, cómo se mantienen en él y cómo socavan los procesos democráticos. Un libro importante para todos aquellos que se preocupan por el futuro de la democracia.

Acerca de los autores: Sergei Guriev es profesor de economía y decano de Sciences Po en París y ex economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Twitter: @sguriev.

Daniel Treisman es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de California, Los Ángeles, y autor de The Return: Russia's Journey from Gorbachev to Medvedev. Twitter: @dstreisman.

Contacto: Lani Krantz, Especialista en comunicación y relaciones con los medios, Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto, +1 (647) 407-4384 (text preferred), [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010959/The_Lionel_Gelber_Prize_Announcing_the_shortlist_for_the_2023_Li.jpg

SOURCE The Lionel Gelber Prize