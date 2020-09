Annonce de la XXIVe Édition de l'International Fair Play Menarini Award

Établis dans le but d'approfondir la conscience autour des valeurs fondamentales du sport, les Fair Play Menarini Awards ont, au fil des ans, reconnu des champions, des leaders et des institutions qui se sont distingués dans le domaine sportif et au sein de la société civile. Cette année encore, les lauréats incluent de nombreux noms célèbres, tels que l'ancien joueur de volleyball cubain Joël Despaigne , les légendes du football José Altafini et Zbigniew Boniek et les entraîneurs Arrigo Sacchi , Louis Van Gaal et Alessandro Campagna , qui a entraîné l'équipe nationale italienne de water-polo. D'autres athlètes représentant un large éventail de disciplines, comme le pilote de moto Manuel Poggiali , les sœurs Fanchini, stars du ski alpin, la golfeuse Federica Dassù et le navigateur plein de courage et de détermination Andrea Stella , font également partie des lauréats.

Cette XXIVe édition comporte également des prix spéciaux tels que le prix « Sustenium Energy and Heart », décerné au skieur Dominik Paris, le prix « Narrating Emotions », créé en mémoire de Franco Lauro et remporté par le jeune journaliste Dario Ronzulli et le prix spécial « Social and Civil Commitment », qui, en cette période historique marquée par l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, est décerné au FNMOCeO (Conseil national des médecins, chirurgiens et dentistes) et à la FNOPI (Fédération nationale des professionnels en soins infirmiers). Lors de la conférence de presse, le prix de la catégorie « Fair Play and Solidarity » a également été décerné au célèbre pilote GiancarloFisichella.

« Le Fair Play Menarini Award est un événement unique dans le monde du sport et, cette année encore, il met en avant des champions de haut rang et des célébrités bien connues, a expliqué le président du CONI, Giovanni Malagò. Les qualités sportives et humaines des lauréats en font un prix exceptionnel recherché et apprécié dans le monde entier. Le CONI appuie cette initiative depuis de nombreuses années, car elle représente le vrai visage du sport, et, aujourd'hui plus que jamais, alors que nous devons adopter les valeurs d'éthique, de respect et d'esprit sportif. »

Le groupe pharmaceutique Menarini parraine le prix et associe depuis huit ans son nom aux valeurs d'éthique et d'esprit sportif promues par l'événement.

« Cette édition a une signification plus importante parce qu'elle célèbre le courage de ces mois difficiles de confinement, ceux qui se sont relevés et n'ont jamais abandonné, affichant les valeurs de l'esprit sportif dans leur vie quotidienne, a déclaré Ennio Troiano, directeur des ressources humaines du Groupe Menarini. Cette année, en associant son nom à ce Prix, le Groupe Menarini veut transmettre un message d'espoir afin que les valeurs saines et belles du sport puissent inspirer tout le monde, et plus particulièrement ceux qui se sont battus et qui tentent de trouver l'énergie et la force pour redémarrer. »

Les lauréats de la XXIVe édition de l'International Fair Play Menarini Awards sont :

Joel Despaigne – Prix « Fair Play » (esprit sportif)

Louis Van Gaal et Arrigo Sacchi – Prix « A lifetime of Sport » (une vie de sport)

Alessandro Campagna – Prix « Stars of Sport » (star du sport)

Manuel Poggiali – Prix « modèle d'esprit sportif »

Josè Altafini et Zibgniew Boniek – Prix « Sport and Life » (sport et vie)

Nadia et Elena Fanchini – Prix « Social Values of Sport » (valeurs sociales du sport)

Federica Dassù – Prix « Promoting sport » (promotion du sport)

Giancarlo Fisichella – Prix « Fair Play and Solidarity » (esprit sportif et solidarité)

Prix Benedetta Pilato – « Model for the younger generation » (modèle pour les jeunes)

Dominik Paris – Prix spécial « Sustenium Energy and Heart »

Andrea Stella – Prix « Sport beyond Sport » (sport au-delà du sport)

Dario Ronzulli – Prix « Narrating Emotions », créé à la mémoire de Franco Lauro

FNMOCeo et FNOPI – Prix « Social and Civil Commitment » (engagement social et civil)

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1248011/Giancarlo_Fisichella_International_Fair_Play_Menarini_Award.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1248012/XXIV_International_Fair_Play_Menarini_Award_Logo.jpg

