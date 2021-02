Annonce des lauréats du Prix japonais de 2021

TOKYO, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation du Prix japonais et son président, M. Hiroshi Komiyama, ont révélé le nom des lauréats de l'édition 2021 du Prix japonais le 29 janvier. Les derniers lauréats du prix sont le chercheur et professeur australien Martin Andrew Green, honoré pour son travail dans le domaine des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale, ainsi que les professeurs et chercheurs américains Bert Vogelstein et Robert A. Weinberg, colauréats pour leurs travaux dans le domaine des sciences médicales et thérapeutiques.

- Dans le domaine des ressources, de l'énergie, de l'environnement et de l'infrastructure sociale

Professeur Martin Andrew Green :

- Dans le domaine des sciences médicales et thérapeutiques

Professeur Bert Vogelstein :

Professeur Robert A. Weinberg :

Le professeur Green est honoré pour son travail visant à mettre au point des dispositifs photovoltaïques au silicium à haute efficacité. Les professeurs Vogelstein et Weinberg sont quant à eux récompensés pour leurs contributions novatrices à la conception d'un modèle de carcinogenèse à niveaux multiples ainsi qu'à l'application du modèle et son incidence sur l'amélioration du traitement du cancer.

Environ 14 000 scientifiques et ingénieurs de renom du Japon et d'autres pays ont été consultés pour les nominations au Prix japonais de cette année, et ceux-ci ont sélectionné 142 personnes dans le domaine des ressources, de l'énergie, de l'environnement et des infrastructures sociales et 243 personnes dans le domaine des sciences médicales et thérapeutiques. Les lauréats du Prix japonais de cette année ont été sélectionnés parmi ces 385 candidats.

