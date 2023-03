Annonce des résultats du concours mondial de pitchs PHBS-CJBS 2022 à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- La grande finale du concours mondial de pitchs PHBS-CJBS de 2022 s'est tenue récemment au China-Britain Institute de Qianhai, à Shenzhen. L'événement a attiré des milliers d'investisseurs, de startups et de spectateurs, à la fois sur place et en ligne. Près de 200 startups de premier plan du monde entier ont participé au concours dans des domaines aussi variés que la médecine et les soins de santé, l'industrie des puces et des semi-conducteurs, les technologies de pointe, l'énergie et la protection de l'environnement, les services SaaS et les services aux entreprises, ainsi que les produits culturels et créatifs.

The Final Competition

Au total, 8 startups chinoises et 2 startups internationales ont atteint le tour final à l'issue d'une série de sessions de présentation compétitives et de 13 tournées de présentation au cours de l'année passée. Lors de la finale de l'après-midi, un représentant de chaque équipe disposait de 10 minutes pour présenter le plan d'affaires élaboré par le groupe à un jury composé d'éminents universitaires, investisseurs et entrepreneurs. Cette présentation était suivie d'une séance de questions-réponses de 5 minutes.

Après une compétition acharnée, le premier prix a été décerné à LaSense Technology (Shenzhen) Limited. RuoxinTech Co., Ltd et ZRD New Energy Co., Ltd ont reçu le deuxième prix. Le troisième prix a été décerné à Shutang Information Technology (Shenzhen) Co., LTD, LIANFENG ACOUSTIC TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen HoloEpoch Media Technology Co., Ltd, CCCulture, et Ciyunge Medical Technology Co., Ltd. Deux startups internationales, NEURONSPIKE et Design with FRANK, ont remporté le prix de la meilleure startup. À l'issue du concours, le forum sur l'entrepreneuriat et le capital-risque de la région de la Grande Baie a présenté des discours liminaires prononcés par des entrepreneurs et des investisseurs de renom, sur des thèmes tels que la tendance à l'innovation, l'entrepreneuriat et le capital-risque, ainsi que la formation de leaders innovants.

Lancé en 2020, le concours mondial de pitchs PHBS-CJBS a bénéficié du soutien de la Commission de développement et de réforme municipale de Shenzhen, du Science and Technology Innovation Committee (Comité de l'innovation scientifique et technologique), et de nombreuses institutions de capital-risque, incubateurs, instituts de recherche scientifique et chefs de file de l'industrie de renom. Hai Wen, vice-président du conseil de la Peking University et doyen fondateur de la PHBS, a souligné que le succès du concours reflétait les efforts de l'école pour promouvoir l'innovation dans la région de la Grande Baie et faciliter la construction de son écosystème entrepreneurial et innovant.

La cérémonie de lancement du concours mondial de pitchs PHBS-CJBS de 2023 a eu lieu à la fin de l'événement. Avec pour thème « Les entreprises au service de l'innovation technologique », cette édition se concentrera sur l'intelligence artificielle, la santé, la fabrication intelligente, les puces et les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux et l'exportation de technologies. Pour participer au concours de cette année, contactez-nous à l'adresse : [email protected]hbs.pku.edu.cn ou inscrivez votre programme ici : https://jinshuju.net/f/bYTXNsl

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2044043/image.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School