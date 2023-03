Wettbewerbsergebnisse der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2022 in Shenzhen bekanntgegeben

SHENZHEN, China, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Das große Finale der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2022 fand kürzlich im chinesisch-britischen Institut von Qianhai, Shenzhen, statt. Die Veranstaltung zog sowohl vor Ort als auch online Tausende von Investoren, Start-up-Unternehmern und Zuschauern an. Am Wettbewerb nahmen fast 200 hochkarätige internationale Start-ups aus einer Vielzahl von Bereichen wie Medizin und Gesundheitswesen, Chip- und Halbleiterindustrie, führende Technologie, Energie und Umweltschutz, SaaS und Unternehmensservice sowie kulturelle und kreative Produkte teil.

The Final Competition

Insgesamt 8 einheimische und 2 internationale Start-ups schafften es in einer Reihe von wettbewerbsorientierten Pitching-Sessions und 13 Roadshows im letzten Jahr in die Endrunde. Beim Finale am Nachmittag hatte ein Vertreter jedes Teams 10 Minuten Zeit, um den Geschäftsplan der Gruppe einer Jury aus angesehenen Wissenschaftlern, Investoren und Unternehmern vorzustellen, gefolgt von einer 5-minütigen Frage-und-Antwort-Runde.

Nach einem harten Wettbewerb ging der erste Preis an LaSense Technology (Shenzhen) Limited. RuoxinTech Co., Ltd und ZRD New Energy Co., Ltd gewannen den zweiten Preis. Shutang Information Technology (Shenzhen) Co., LTD, LIANFENG ACOUSTIC TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen HoloEpoch Media Technology Co., Ltd, CCCulture und Ciyunge Medical Technology Co., Ltd gewannen den dritten Preis. Zwei internationale Start-ups, NEURONSPIKE und Design with FRANK, haben den Outstanding Startup Award gewonnen. Im Anschluss an den Wettbewerb bot das Greater Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum Grundsatzreden renommierter Unternehmer und Investoren und umfasste Themen wie den Trend zu Innovation, Unternehmertum und Risikokapital sowie die Förderung innovativer Führungskräfte.

Die 2020 initiierte PHBS-CJBS Global Pitch Competition hat große Unterstützung von der Shenzhen Municipal Development and Reform Commission, dem Science and Technology Innovation Committee und vielen bekannten Risikokapitalinstituten, Inkubatoren, wissenschaftlichen Forschungsinstituten und Branchenführern erhalten. Hai Wen, stellvertretender Vorsitzender des Peking University Council und Gründungsdekan des PHBS, bemerkte, dass der Erfolg des Wettbewerbs die Bemühungen der Schule widerspiegele, die Innovation in der Greater Bay Area zu fördern und den Aufbau ihres unternehmerischen und innovativen Ökosystems zu erleichtern.

Die Eröffnungszeremonie der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2023 fand am Ende der Veranstaltung statt. Unter dem Motto „Business Empowering Technological Innovation" konzentriert sie sich auf künstliche Intelligenz, medizinische Gesundheit, intelligente Fertigung, Chips und Halbleiter, neue Materialien und den Export von Technologien. Für die Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb kontaktieren Sie uns unter [email protected] oder registrieren Sie Ihr Programm unter https://jinshuju.net/f/bYTXNsl

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2044043/image.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School