Resultados de 2022 PHBS-CJBS Global Pitch Competition celebrado en Shenzhen

SHENZHEN, China, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La Gran Final de la 2022 PHBS-CJBS Global Pitch Competition se celebró recientemente en el China-Britain Institute de Qianhai, Shenzhen. El evento atrajo a miles de inversores, emprendedores de empresas emergentes y público, tanto presencial como en línea. En la competición participaron cerca de 200 empresas emergentes de alta calidad de todo el mundo en una variedad de campos como la medicina y la sanidad, la industria de chips y semiconductores, tecnología punta, energía y protección del medio ambiente, SaaS y servicios empresariales, y productos culturales y creativos.

The Final Competition

Un total de 8 empresas de reciente creación nacionales y 2 internacionales llegaron a la ronda final tras una serie de competitivas sesiones de presentación y 13 giras a lo largo del año pasado. En la final de la tarde, un representante de cada equipo dispuso de 10 minutos para exponer el plan de negocio del grupo ante un jurado compuesto por académicos, inversores y empresarios, tras lo cual se celebró una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos.

Tras una reñida competición, el primer premio fue para LaSense Technology (Shenzhen) Limited. RuoxinTech Co., Ltd y ZRD New Energy Co., Ltd ganaron el segundo premio. Shutang Information Technology (Shenzhen) Co., LTD, LIANFENG ACOUSTIC TECHNOLOGIES CO., LTD, Shenzhen HoloEpoch Media Technology Co., Ltd, CCCulture, y Ciyunge Medical Technology Co., Ltd, ganaron el tercer premio. Dos empresas emergentes internacionales, NEURONSPIKE y Design with FRANK, ganaron el premio a la empresa emergente más destacada. Tras el concurso, el Foro de Emprendimiento y Capital de Riesgo de la Gran Área de la Bahía contó con discursos de apertura pronunciados por empresarios e inversores de renombre, e incluyó temas como la tendencia de la innovación, el emprendimiento y el capital de riesgo, y el cultivo de líderes innovadores.

Iniciado en 2020, el concurso PHBS-CJBS Global Pitch Competition ha obtenido un gran apoyo de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Shenzhen, el Comité de Innovación Científica y Tecnológica y muchas instituciones de capital de riesgo, incubadoras, institutos de investigación científica y líderes industriales de renombre. Hai Wen, vicepresidente del Consejo de la Universidad de Pekín y decano fundador de PHBS, señaló que el éxito del concurso reflejaba los esfuerzos de la escuela por promover la innovación de la Gran Área de la Bahía y facilitar la construcción de su ecosistema empresarial e innovador.

Al final del acto se celebró la ceremonia de lanzamiento del 2023 PHBS-CJBS Global Pitch Competition. Bajo el lema "Business Empowering Technological Innovation", se centrará en la inteligencia artificial, la salud médica, la fabricación inteligente, los chips y semiconductores, los nuevos materiales y la exportación de tecnología. Para participar en el concurso de este año, póngase en contacto con: [email protected] o registre su programa en: https://jinshuju.net/f/bYTXNsl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2044043/image.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School