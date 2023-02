Annonce du jury international d'experts pour le prix Lionel Gelber 2023

— Prix du livre décerné chaque année au meilleur ouvrage sur les affaires internationales publié en anglais —

TORONTO et WASHINGTON, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Janice Gross Stein et Ian Shugart coprésideront le jury international du prix Lionel Gelber 2023. Ce prix, d'une valeur de 50 000 dollars, est décerné au meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Le jury de cette année se compose d'un groupe d'éminents experts en affaires internationales, dont les coprésidents Ian Shugart (Ottawa) et Janice Stein (Toronto), le membre du jury précédent Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) et Luis Rubio (Mexico).

« Depuis plus de trois décennies, le prix met en lumière certains des ouvrages de non-fiction importants dans le domaine des affaires internationales et, de ce fait, approfondit le débat sur les questions mondiales urgentes, de la sécurité internationale au commerce mondial, en passant par l'avenir de notre monde numérique et la montée de l'autoritarisme », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber. « Nous sommes ravis de disposer d'un groupe de jurés aussi excellent pour décerner le prix de cette année. »

Dates clés : Le jury annoncera sa sélection de cinq livres le 28 février 2023, suivie de la diffusion d'entretiens podcastés avec les auteurs des ouvrages présélectionnés. Le lauréat sera dévoilé le 4 avril 2023 et participera à la cérémonie de remise du prix en direct.

À propos du Prix : Le prix Lionel Gelber est un prix littéraire qui récompense le meilleur ouvrage de non-fiction publié en anglais dans le domaine des affaires internationales. Il a été fondé en 1989 en l'honneur du célèbre diplomate canadien Lionel Gelber. En 2023, la valeur du prix a été portée à 50 000 dollars canadiens pour l'ouvrage primé. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

https://munkschool.utoronto.ca/lionel-gelber-prize

À propos du jury du prix Lionel Gelber 2023 :

Ian Shugart, coprésident du jury (Ottawa) est considéré comme l'un des meilleurs dirigeants du secteur public canadien, grâce à une carrière de plus de 40 ans accomplie au sein du gouvernement. En 2022, Ian Shugart a rejoint la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto en qualité de professeur. En septembre 2022, il a été nommé au Sénat et au Conseil privé du Roi pour le Canada.

De 2019 à 2022, M. Shugart a été le 24e greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. En tant que chef de la fonction publique, il était le principal lien entre le Premier ministre et la fonction publique du Canada. Il était responsable de la prestation de conseils et de services spécialisés, professionnels et non partisans au Premier ministre, au Cabinet et à tous les Canadiens.

M. Shugart est titulaire d'un baccalauréat ès arts (avec distinction) en économie politique du Collège Trinity de l'Université de Toronto.

Janice Gross Stein, Jury Co-Chair (Toronto) est titulaire de la chaire Belzberg en gestion des conflits au département des sciences politiques et directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Elle est membre honoraire de la Société royale du Canada et membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario. Elle a été la conférencière Massey en 2001 et boursière de la Fondation Trudeau. Le Conseil des Arts du Canada lui a décerné le Prix Molson pour la contribution exceptionnelle apportée par un spécialiste des sciences sociales au débat public et a reçu des doctorats honorifiques en droit d'universités canadiennes et étrangères. Elle est également membre étranger honoraire de l'American Academy of Arts and Sciences et chercheuse principale du Kissinger Center à la SAIS de l'Université Johns Hopkins. Ses recherches actuelles portent sur la technologie et les politiques publiques dans ce contexte de concurrence entre grandes puissances. L'année dernière, elle a coprésidé le Comité consultatif national sur la stratégie indo-pacifique du Canada pour le ministre des Affaires mondiales.

Francis J. Gavin (Washington) est le professeur distingué Giovanni Agnelli et le premier directeur du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins. En 2013, Gavin a été nommé le premier titulaire de la chaire Frank Stanton en études sur les politiques de sécurité nucléaire et professeur de sciences politiques au MIT. Avant de rejoindre le MIT, il était le professeur Tom Slick des affaires internationales et directeur du Robert S. Strauss Center for International Security and Law à l'Université du Texas. Gavin est le président du comité de rédaction de la Texas National Security Review. Il a notamment écrit Gold, Dollars et Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 et Nuclear Statecraft : History and Strategy in America's Atomic Age. Son dernier livre, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, a été publié par Brookings Institution Press en 2020.

Rosa Brooks (Washington) Rosa Brooks est titulaire de la chaire Scott K. Ginsburg en droit et en politique au Georgetown University Law Center, où elle est professeur titulaire depuis 2006. Elle est également doyenne associée des centres et instituts de Georgetown Law et codirectrice du Center on Innovations in Public Safety de Georgetown.

Entre autres fonctions, Mme Brooks est maître de conférences adjointe au Modern War Institute de West Point, chercheuse principale à l'ASU Future of War de New America et cofondatrice du Leadership Council for Women in National Security (LCWINS). De 2009 à 2011, Mme Brooks a été conseillère auprès du sous-secrétaire à la défense pour la politique. En juillet 2011, elle a reçu la médaille du secrétaire à la Défense pour service public exceptionnel. Auparavant, elle a exercé les fonctions de conseillère principale auprès du secrétaire d'État adjoint chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail.

Mme Brooks est l'auteur de How Everything Became Warand the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), qui a été un New York Times Notable Book (ouvrage notable du New York Times) de 2016. Cet ouvrage fut présélectionné pour le prix Lionel Gelber et désigné comme un des cinq meilleurs ouvrages de non-fiction de l'année par The Military Times et le Council on Foreign Relations. Son dernier ouvrage est Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Ses articles et essais ont été publiés dans le New York Times, le Washington Post, The Atlantic et le Wall Street Journal, le Los Angeles Times et le Foreign Policy. Elle est cofondatrice de Deep State Radio, un podcast hebdomadaire consacré à la politique étrangère, et siège actuellement au conseil d'administration de la Harper's Magazine Foundation.

Mme Brooks a obtenu une licence en histoire et en littérature à Harvard, puis une maîtrise en anthropologie sociale à Oxford, où elle était boursière Marshall. Elle a obtenu un doctorat en droit à la Yale Law School.

Luis Rubio (Mexique) est président du CIDAC (Centre de recherche pour le développement), une institution de recherche indépendante consacrée à l'étude des questions de politique économique et politique. Il est un auteur prolifique sur des sujets politiques, économiques et internationaux. Dans les années 1970, il a été directeur de la planification pour la Citibank au Mexique et a été conseiller du secrétaire au Trésor du Mexique. Il a été membre du conseil d'administration de la Commission des droits de l'homme du district fédéral, membre de la Commission trilatérale et chercheur international au Wilson Center de Washington.

Rubio rédige une chronique hebdomadaire pour Reforma et ses opinions et analyses sont souvent publiées dans de grands journaux tels que le Washington Post, le Wall Street Journal et le Los Angeles Times. Il a remporté le prix APRA (année à préciser), le prix Dag Hammarskjöld (1993) et le prix national du journalisme (1998) pour ses écrits d'opinion. Il est l'auteur et l'éditeur de quarante-huit livres, dont Mexico's Dilemma : The Political Origins of Economic Crisis. Son dernier livre, publié par le Wilson Center, s'intitule A Mexican Utopia: The Rule of Law is Possible. Il est titulaire d'un diplôme en gestion financière et d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences politiques de l'université Brandeis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1992981/The_Lionel_Gelber_Prize_Expert_international_jury_announced_for.jpg

SOURCE The Lionel Gelber Prize