Internationale Expertenjury für den Lionel-Gelber-Preis 2023 bekannt gegeben

TORONTO und WASHINGTON, 1. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Janice Gross Stein und Ian Shugart werden der internationalen Jury für den Lionel-Gelber-Preis 2023 gemeinsam vorsitzen. Der Preis ist mit 50.000 CAD dotiert und wird von der Munk School of Global Affairs and Public Policy der University of Toronto für das beste englischsprachige Sachbuch zu einem außenpolitischen Thema vergeben.

Die diesjährige Jury setzt sich aus einer Gruppe führender Experten für internationale Angelegenheiten zusammen, darunter die Mitvorsitzenden Ian Shugart (Ottawa) und Janice Stein (Toronto), das erneut teilnehmende Jurymitglied Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) und Luis Rubio (Mexiko).

„Der Preis würdigt seit über drei Jahrzehnten einige der wichtigen Sachbücher zu außenpolitischen Themen und hat dadurch die öffentliche Debatte zu maßgeblichen globalen Fragen vertieft, von der internationalen Sicherheit bis zum weltweiten Handel, von der Zukunft unserer digitalen Welt bis zum Aufstieg autoritärer Regierungssysteme", so Judith Gelber, Vorsitzende des Kuratoriums für den Lionel-Gelber-Preis. „Wir freuen uns, eine so hervorragende Juroren-Gruppe zu haben, um über den diesjährigen Preis zu entscheiden."

Wichtige Daten: Die Jury wird ihre Vorauswahl von fünf Büchern am 28. Februar 2023 bekannt geben, gefolgt von der Veröffentlichung von Podcast-Interviews mit den ausgewählten Autoren. Der Gewinner wird am 4. April 2023 bekannt gegeben und an einer Live-Preisverleihung teilnehmen.

Informationen zu dem Preis: Der Lionel-Gelber-Preis ist ein Literaturpreis für das beste englischsprachige Sachbuch über außenpolitische Themen. Der Preis wurde 1989 zu Ehren des berühmten kanadischen Diplomaten Lionel Gelber ins Leben gerufen. Im Jahr 2023 stieg der Wert des Preises für das beste Buch auf 50.000 CAD. Der Preis wird jedes Jahr von der Munk School of Global Affairs and Public Policy der University of Toronto vergeben.

Informationen zur Jury für den Lionel-Gelber-Preis 2023

Ian Shugart, Mitvorsitzender der Jury (Ottawa) gilt als einer der erfolgreichsten Führungskräfte des öffentlichen Sektors in Kanada mit einer mehr als 40-jährigen Karriere im Dienst der Regierung. Im Jahr 2022 wurde Ian Shugart Professor an der Munk School of Global Affairs and Public Policy an der University of Toronto. Im September 2022 wurde er in den Senat und in den Kanadischen Kronrat berufen.

Von 2019 bis 2021 war Ian Shugart der 24. Clerk des Kronrats und Minister des Bundeskabinetts. Als Leiter des öffentlichen Dienstes war er die wichtigste Verbindung zwischen dem Premierminister und dem öffentlichen Dienst in Kanada und war in dieser Funktion für die Bereitstellung von fachkundiger, professioneller und unparteiischer Beratung und den Dienst für den Premierminister, das Bundeskabinett und alle Kanadier zuständig.

Ian Shugart hat einen Bachelor of Arts (with Honours) in Volkswirtschaft am Trinity College der University of Toronto erworben.

Janice Gross Stein, Mitvorsitzende der Jury (Toronto) ist Belzberg Professor of Conflict Management im Fachbereich Politologie und Gründungsdirektorin der Munk School of Global Affairs and Public Policy der University of Toronto. Sie ist ein Fellow of the Royal Society of Canada und Mitglied des Order of Canada und des Order of Ontario. Im Jahr 2001 war sie Massey Lecturer und ein Trudeau Fellow. Sie wurde mit dem Molson Prize des Canada Council für ihren herausragenden sozialwissenschaftlichen Beitrag zur öffentlichen Debatte ausgezeichnet und erhielt die Ehrendoktorwürde für Rechtswissenschaften von Universitäten in Kanada und im Ausland. Sie ist Honorary Foreign Member der American Academy of Arts and Sciences sowie Senior Fellow des Kissinger Center at SAIS an der Johns Hopkins University. Ihr derzeitiger Forschungsschwerpunkt liegt auf Technologie und öffentlicher Verwaltung im Kontext des Wettbewerbs zwischen Großmächten. Im vergangenen Jahr war sie Mitvorsitzende des National Advisory Committee on Canada's Indo-Pacific Strategy für den Minister für globale Angelegenheiten.

Francis J. Gavin (Washington) ist Giovanni Agnelli Distinguished Professor und Gründungsdirektor des Henry A. Kissinger Center for Global Affairs an der SAIS-Johns Hopkins University. Im Jahr 2013 wurde Gavin zum ersten Frank Stanton Chair in Nuclear Security Policy Studies und Professor für Politologie am MIT ernannt. Vor seiner Tätigkeit am MIT war er Tom Slick Professor für internationale Angelegenheiten und Direktor des Robert S. Strauss Center for International Security and Law an der University of Texas. Gavin ist Vorsitzender des Board of Editors der Texas National Security Review. Seine Veröffentlichungen umfassen Gold, Dollar, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 und Nuclear Statecraft: History and Strategy in America's Atomic Age. Sein neuestes Buch, Nuclear Weapons and American Grand Strategy wurde 2020 von Brookings Institution Press veröffentlicht.

Rosa Brooks (Washington) Rosa Brooks ist Scott K. Ginsburg Chair in Law and Policy am Georgetown University Law Center, wo sie seit 2006 als Professorin tätig ist. Sie ist auch Georgetown Law's Associate Dean for Centers and Institutes und Mitdirektorin des Georgetown's Center on Innovations in Public Safety.

Darüber hinaus ist Brooks Adjunct Senior Scholar am Modern War Institute in West Point, ASU Future of War Senior Fellow bei New America und Mitbegründerin des Leadership Council for Women in National Security (LCWINS). Von 2009 bis 2011 war Brooks Beraterin des Under Secretary of Defense for Policy. Im Juli 2011 erhielt sie die Secretary of Defense Medal for Outstanding Public Service. Zuvor war sie als Senior Advisor to the Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor tätig.

Brooks ist die Autorin von How Everything Became Warand the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), das als New York Times Notable Book of 2016 ausgezeichnet wurde. Es wurde für den Lionel-Gelber-Preis nominiert und wurde von The Military Times und dem Council on Foreign Relations als eines der fünf besten Sachbücher des Jahres ausgezeichnet. Ihr jüngstes Buch ist Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Ihre Artikel und Essays wurden in The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times und Foreign Policy veröffentlicht. Sie ist Mitbegründerin des Deep State Radio, eines wöchentlichen Podcasts zum Thema Außenpolitik, und ist derzeit Mitglied des Vorstands der Harper's Magazine Foundation.

Brooks schloss ihr Studium der Geschichte und Literaturwissenschaft in Harvard mit einem Bachelor ab und erwarb anschließend einen Master in Sozialanthropologie in Oxford, wo sie ein Marshall-Stipendium erhielt. Sie erwarb ihren Juris Doctor an der Yale Law School.

Luis Rubio (Mexiko) ist Vorsitzender von CIDAC (Center of Research for Development), einer unabhängigen Forschungseinrichtung, die sich der Untersuchung wirtschaftlicher und politischer Fragen widmet. Er ist ein erfolgreicher Autor politischer, wirtschaftlicher und internationaler Themen. In den 1970er-Jahren war er Planungsdirektor für die Citibank in Mexiko und als Berater des mexikanischen Finanzministers tätig. Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied der Human Rights Commission of the Federal District, ist Mitglied der Trilateralen Kommission und Global Fellow am Wilson Center in Washington.

Rubio verfasst eine wöchentliche Kolumne für Reforma und seine Einschätzungen und Analysen erscheinen häufig in großen Zeitungen wie The Washington Post, The Wall Street Journal und The Los Angeles Times. Für seine Stellungnahmen wurde er unter anderem mit dem APRA-Preis (1985), dem Dag-Hammarskjöld-Preis (1993) und dem National Journalism Award (1998) ausgezeichnet. Er ist Autor und Herausgeber von 48 Büchern, einschließlich Mexico's Dilemma: The Political Origins of Economic Crisis. Sein jüngstes Buch, das vom Wilson Center veröffentlicht wurde, ist A Mexican Utopia: The Rule of Law is Possible. Er hat einen Abschluss in Finanzmanagement und einen MA und PhD in Politikwissenschaften von der Brandeis University.

