Anunciado el jurado internacional de expertos para el Premio Lionel Gelber 2023

— Premio anual al mejor libro sobre asuntos internacionales publicado en inglés —

TORONTO y WASHINGTON, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Janice Gross Stein e Ian Shugart copresidirán el jurado internacional del Premio Lionel Gelber 2023. El premio, dotado con 50.000 dólares, se concede al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés por la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto.

El jurado de este año cuenta con un grupo de destacados expertos en asuntos internacionales, entre ellos los copresidentes Ian Shugart (Ottawa) y Janice Stein (Toronto), el miembro del jurado que regresa, Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) y Luis Rubio (México).

"Durante más de tres décadas, el Premio ha destacado algunos de los libros de no ficción más importantes sobre asuntos internacionales y, al hacerlo, ha profundizado en el debate sobre cuestiones mundiales acuciantes, desde la seguridad internacional al comercio mundial, desde el futuro de nuestro mundo digital al auge del autoritarismo", declaró Judith Gelber, presidenta del Consejo del Premio Lionel Gelber. "Estamos encantados de contar con un grupo de jurados tan excelente para decidir el premio de este año".

Fechas clave: El jurado anunciará su lista de cinco libros finalistas el 28 de febrero de 2023, tras lo cual se publicarán entrevistas en podcast con los autores finalistas. El ganador se dará a conocer el 4 de abril de 2023 y participará en una ceremonia de entrega de premios en directo.

Acerca del Premio: El Premio Lionel Gelber es un galardón literario al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El premio se fundó en 1989 en honor del célebre diplomático canadiense Lionel Gelber. En 2023, el valor del Premio aumentó a 50.000 dólares canadienses para el libro ganador. El premio lo concede anualmente la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto.

https://munkschool.utoronto.ca/lionel-gelber-prize

Acerca del jurado del Premio Lionel Gelber 2023

Ian Shugart, copresidente del jurado (Ottawa) está considerado como uno de los principales líderes del sector público canadiense, con una carrera de más de 40 años en la Administración. En 2022, Ian Shugart se incorporó como profesor a la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. En septiembre de 2022, fue nombrado miembro del Senado y del Consejo Privado del Rey para Canadá.

De 2019 a 2021, Shugart ocupó el cargo de 24º Secretario del Consejo Privado y Secretario del Gabinete. Como jefe del Servicio Público, fue el principal vínculo entre el Primer Ministro y el servicio público de Canadá, y fue responsable de la prestación de asesoramiento y servicio experto, profesional y no partidista al Primer Ministro, al Gabinete y a todos los canadienses.

Shugart es licenciado (con matrícula de honor) en Economía Política por el Trinity College de la Universidad de Toronto.

Janice Gross Stein, copresidenta del jurado (Toronto) es Catedrática Belzberg de Gestión de Conflictos en el Departamento de Ciencias Políticas y directora Fundadora de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Es miembro de la Royal Society de Canadá y de la Orden de Canadá y Ontario. Fue Massey Lecturer en 2001 y Trudeau Fellow. Ha sido galardonada con el Premio Molson del Consejo de Canadá por la destacada contribución de un científico social al debate público y ha recibido Doctorados Honoris Causa en Derecho de universidades de Canadá y del extranjero. También es Miembro Honorario Extranjero de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y Senior Fellow del Kissinger Center at SAIS de la Universidad Johns Hopkins. Sus investigaciones actuales se centran en la tecnología y la política pública en el contexto de la competencia entre grandes potencias. El año pasado copresidió el Comité Consultivo Nacional sobre la Estrategia Indo-Pacífica de Canadá para el Ministro de Asuntos Mundiales.

Francis J. Gavin (Washington) es Catedrático Distinguido Giovanni Agnelli y director inaugural del Centro Henry A. Kissinger de Asuntos Mundiales de la SAIS-Universidad Johns Hopkins. En 2013, Gavin fue nombrado primer catedrático Frank Stanton de Estudios de Política de Seguridad Nuclear y profesor de Ciencias Políticas en el MIT. Antes de incorporarse al MIT, fue catedrático Tom Slick de Asuntos Internacionales y director del Centro Robert S. Strauss de Seguridad Internacional y Derecho de la Universidad de Texas. Gavin es presidente del Consejo de Redacción de Texas National Security Review. Entre sus escritos figuran Gold, Dollars, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 y Nuclear Statecraft: History and Strategy in America's Atomic Age. Su último libro, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, fue publicado por Brookings Institution Press en 2020.

Rosa Brooks (Washington) es titular de la Cátedra Scott K. Ginsburg de Derecho y Política del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde es profesora titular desde 2006. También es Decana Asociada de Centros e Institutos de Derecho de Georgetown y codirectora del Centro de Innovaciones en Seguridad Pública de Georgetown.

Entre otras funciones, Brooks es profesora adjunta del Instituto de Guerra Moderna de West Point, investigadora principal de ASU Future of War en New America y cofundadora del Leadership Council for Women in National Security (LCWINS). De 2009 a 2011, Brooks fue consejera del Subsecretario de Defensa para Política. En julio de 2011, recibió la Medalla del secretario de Defensa al Servicio Público Destacado. Anteriormente fue Asesora Principal del Subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

Brooks es autora de How Everything Became War and the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), que fue libro destacado del New York Times en 2016. Fue preseleccionado para el Premio Lionel Gelber y nombrado uno de los cinco mejores libros de no ficción del año por The Military Times y el Council on Foreign Relations. Su libro más reciente es Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Sus artículos y ensayos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Atlantic y The Wall Street Journal, Los Angeles Times y Foreign Policy. Es cofundadora de Deep State Radio, un podcast semanal sobre política exterior, y actualmente forma parte del consejo de la Fundación Harper's Magazine.

Brooks se licenció en Historia y Literatura en Harvard y obtuvo un máster en Antropología Social en Oxford, donde fue becaria Marshall. Se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de Yale.

Luis Rubio (Mexico) es presidente del CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo), una institución de investigación independiente dedicada al estudio de cuestiones de política económica y política. Es un prolífico escritor sobre temas políticos, económicos e internacionales. Durante la década de 1970 fue director de planificación de Citibank en México y asesor del secretario de Hacienda mexicano. Ha ocupado un cargo directivo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es miembro de la Comisión Trilateral y Global Fellow del Wilson Center de Washington.

Rubio escribe una columna semanal para Reforma y sus opiniones y análisis aparecen a menudo en periódicos importantes como The Washington Post, The Wall Street Journal y Los Angeles Times. Ha ganado el premio APRA (año incluido), el premio Dag Hammarskjöld (1993) y el Premio Nacional de Periodismo (1998) por sus artículos de opinión. Es autor y editor de cuarenta y ocho libros, entre ellos Mexico's Dilemma: The Political Origins of Economic Crisis. Su último libro, publicado por el Wilson Center, es A Mexican Utopia: The Rule of Law is Possible. Es diplomado en Gestión Financiera y máster y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Brandeis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1992981/The_Lionel_Gelber_Prize_Expert_international_jury_announced_for.jpg

CONTACTO: Lani Krantz, especialista en comunicación y relaciones con los medios, tel. +1 (647) 407-4384

SOURCE The Lionel Gelber Prize