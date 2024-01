Annonce du jury international d'experts pour le prix Lionel Gelber 2024

– Le prix est décerné chaque année au meilleur livre en anglais consacré aux affaires internationales –

TORONTO, WASHINGTON, LONDRES et ROME, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration du prix Lionel Gelber est heureux d'annoncer le jury de la 34e édition du prestigieux prix Lionel Gelber.

La présidente de jury, la professeure Janice Gross Stein, sera accompagnée des membres du jury précédent Francis J. Gavin (Washington) et Rosa Brooks (Washington), ainsi que des nouveaux membres du jury Iain Martin (Londres) et Eric Reguly (Rome).

Images: The Lionel Gelber Prize; Munk School of Global Affairs & Public Policy; University of Toronto

« Nous sommes fiers de l'expertise et de la diversité de ce jury. Forts d'une profonde expérience des questions complexes des affaires internationales, les membres du jury approfondissent le débat public tout en sensibilisant le public à ces sujets », déclare Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber.

Fondé en 1989 en l'honneur du diplomate et auteur canadien Lionel Gelber, le prix Lionel Gelber est un prix littéraire qui reconnaît le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires étrangères publié en anglais. L'auteur du livre gagnant reçoit la somme de 50 000 $ CA lors de la cérémonie de remise des prix Lionel Gelbe, tenue à Toronto. Le prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Le jury annoncera une sélection de cinq livres en lice pour le prix le 8 février 2024 et le gagnant sera révélé en mars.

www.munkschool.utoronto.ca/gelber

À propos du jury du prix Lionel Gelber 2024 :

Janice Gross Stein, présidente du jury (Toronto) est titulaire de la chaire Belzberg en gestion des conflits et directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto. Elle est membre honoraire de la Société royale du Canada et membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario. Elle a été la conférencière Massey en 2001 et boursière de la Fondation Trudeau. Le Conseil des Arts du Canada lui a décerné le Prix Molson pour la contribution exceptionnelle apportée par un spécialiste des sciences sociales au débat public. Mme Stein est également membre étranger honoraire de l'American Academy of Arts and Sciences et chercheuse principale du Kissinger Center à la SAIS de l'Université Johns Hopkins. Ses recherches actuelles portent sur la technologie et les politiques publiques dans ce contexte de concurrence entre grandes puissances. L'année dernière, elle a coprésidé le Comité consultatif national sur la stratégie indo-pacifique du Canada pour le ministre des Affaires mondiales. De plus, elle est actuellement présidente de la Daniels Foundation et du conseil du Halifax Security Forum. Ses articles et essais ont été publiés dans Foreign Affairs, le Globe and Mail et le National Post. Sa publication la plus récente, « Escalation Management in Ukraine » (Gestion de l'escalade en Ukraine), a été publiée dans le Texas National Security Review en 2023. Son podcast hebdomadaire sur les affaires internationales, Friday Focus, est diffusé tous les vendredis.

Rosa Brooks (Washington) est titulaire de la chaire Scott K. Ginsburg Chair en loi et politique au Georgetown University Law Center. Elle est également doyenne associée des centres et instituts de Georgetown Law et codirectrice du Center on Innovations in Public Safety de Georgetown. Mme Brooks est maître de conférences adjointe au Modern War Institute de West Point, chercheuse principale à l'ASU Future of War de New America et cofondatrice du Leadership Council for Women in National Security (LCWINS). De 2009 à 2011, elle a été conseillère auprès du sous-secrétaire à la défense pour la politique. En juillet 2011, elle a reçu la médaille du secrétaire à la Défense pour service public exceptionnel. Auparavant, elle a exercé les fonctions de conseillère principale auprès du secrétaire d'État adjoint chargé de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. Mme Brooks est l'auteure de How Everything Became War and the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), qui a été un New York Times Notable Book (ouvrage notable du New York Times) de 2016. Cet ouvrage fut présélectionné pour le prix Lionel Gelber et désigné comme un des cinq meilleurs ouvrages de non-fiction de l'année par The Military Times et le Council on Foreign Relations. Son dernier ouvrage est Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Ses articles et essais ont été publiés dans le New York Times, le Washington Post, The Atlantic, le Wall Street Journal, le Los Angeles Times et Foreign Policy. Mme Brooks est cofondatrice de Deep State Radio, un podcast hebdomadaire consacré à la politique étrangère, et siège actuellement au conseil d'administration de la Harper's Magazine Foundation.

Francis J. Gavin (Washington) est le professeur distingué Giovanni Agnelli et le premier directeur du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins. En 2013, il a été nommé le premier titulaire de la chaire Frank Stanton en études sur les politiques de sécurité nucléaire et professeur de sciences politiques au MIT. Avant de rejoindre le MIT, il était le professeur Tom Slick des affaires internationales et directeur du Robert S. Strauss Center for International Security and Law à l'Université du Texas. M. Gavin est le président du comité de rédaction de la Texas National Security Review. Il a notamment écrit Gold, Dollars et Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971 et Nuclear Statecraft: History and Strategy in America's Atomic Age. Son dernier livre, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, a été publié par Brookings Institution Press en 2020.

Iain Martin (Londres) est un journaliste et un auteur basé à Londres. Il est directeur de la London Defence Conference, le rassemblement géopolitique organisé chaque année en partenariat avec le King's College de Londres. M. Martin publie une chronique hebdomadaire dans le Times of London et est directeur d'Engelsberg Ideas pour la Fondation Axel and Margaret Ax:son Johnson.

Eric Reguly (Rome) est le chef du bureau européen du Globe and Mail, basé à Rome. Depuis qu'il s'est établi en Europe en 2007, M. Reguly couvre l'actualité économique, financière et environnementale, de la crise de la zone euro aux sauvetages de banques, en passant par la montée et la chute des oligarques russes et plusieurs sommets climatiques de l'ONU. Depuis la fin de 2022, il fait des reportages sur la guerre en Ukraine pour le Globe and Mail. M. Reguly a remporté le prix Hyman Solomon pour l'excellence en journalisme de politique publique et a été en 2010 co-lauréat d'un prix national dédié aux journaux. Après avoir remporté le prix Or au Prix national du magazine canadien de 2010, il a été récompensé par la SABEW (the Society for Advancing Business Editing and Writing) en 2015 et en 2020. Son livre Ghosts of War: Chasing My Father's Legend Through Vietnam, a été publié par Sutherland House Books en 2022.

Lani Krantz, spécialiste des communications et des relations avec les médias, joignable au +1 (647) 407–4384 (sms de préférence)