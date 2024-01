Internationale Expertenjury für den Lionel-Gelber-Preis 2024 bekannt gegeben

– Der jährlich verliehene Literaturpreis würdigt das beste englischsprachige Buch zu einem außenpolitischen Thema –

TORONTO, WASHINGTON, LONDON und ROM, 11. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Das Lionel Gelber Prize Board hat die Mitglieder der Jury für die 34. Verleihung des prestigeträchtigen Literaturpreises bekannt gegeben.

Neben der Vorsitzenden der Jury, Prof. Janice Gross Stein, werden die früheren Juroren Francis J. Gavin (Washington) und Rosa Brooks (Washington) sowie die neuen Juroren Iain Martin (London) und Eric Reguly (Rom) der Jury angehören.

„Wir begrüßen die Qualität und Vielfalt dieser Jury. Die Jurorinnen und Juroren bringen eine langjährige Erfahrung in der Erforschung komplexer internationaler Themen mit, die zu einer Vertiefung der öffentlichen Debatte und des Verständnisses führt", so Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel Gelber Prize Board.

Der im Jahr 1989 zu Ehren des kanadischen Diplomaten und Autors Lionel Gelber ins Leben gerufene Lionel-Gelber-Preis ist ein Literaturpreis für das weltweit beste Sachbuch zu einem außenpolitischen Thema, das in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Der Autor des prämierten Buches wird bei der Verleihung des Lionel-Gelber-Preises in Toronto 50.000 CAD erhalten. Der Preis wird jedes Jahr von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto vergeben.

Am 8. Februar 2024 wird die Jury eine Auswahlliste von fünf Büchern veröffentlichen, die für den Preis nominiert sind. Die Entscheidung über die Preisverleihung wird im März bekannt gegeben.

Janice Gross Stein, Vorsitzende der Jury (Toronto), ist Belzberg Professor of Conflict Management und Gründungsdirektorin der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität von Toronto. Sie ist Fellow der Royal Society of Canada und Mitglied des Order of Canada und des Order of Ontario. Sie war Massey Lecturer 2001 und Trudeau Fellow und wurde vom Canada Council mit dem Molson Prize für ihren herausragenden sozialwissenschaftlichen Beitrag zur öffentlichen Debatte ausgezeichnet. Stein ist ausländisches Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und Senior Fellow des Kissinger Center an der SAIS der Johns Hopkins University. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen Technologie und öffentliche Politik im Kontext des Wettstreits zwischen Großmächten. Im vergangenen Jahr war sie Co-Vorsitzende des National Advisory Committee des Ministers für Globale Angelegenheiten zu Fragen der kanadischen Indo-Pazifik-Strategie und ist derzeit Präsidentin der Daniels Foundation und Vorsitzende des Halifax Security Forum. Ihre Artikel und Essays sind in der Foreign Affairs, The Globe and Mail und National Post erschienen. Ihre jüngste Publikation „Escalation Management in Ukraine" wurde 2023 in der Texas National Security Review veröffentlicht. Ihr wöchentlicher Podcast zu globalen Themen, Friday Focus, wird jeden Freitag veröffentlicht.

Rosa Brooks (Washington) hat den Scott K. Ginsburg Chair für Recht und Politik am Georgetown University Law Center inne. Außerdem ist sie Associate Dean for Centers and Institutes an der Georgetown Law sowie Co-Direktorin des Center on Innovations in Public Safety der Georgetown University. Brooks ist Adjunct Senior Scholar am Modern War Institute in West Point, ASU Future of War Senior Fellow bei New America und Mitbegründerin des Leadership Council for Women in National Security (LCWINS). Von 2009 bis 2011 war sie als Beraterin des Staatssekretärs für Verteidigungspolitik tätig. Im Juli 2011 erhielt sie die Medaille des Verteidigungsministers für herausragende Leistungen im öffentlichen Dienst. Zuvor diente sie als leitende Beraterin des Assistant Secretary of State für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit. Brooks ist die Autorin von How Everything Became War and the Military Became Everything (Simon & Schuster, 2016), ein New York Times Notable Book im Jahr 2016. Ihr Name stand auf der Auswahlliste für den Lionel-Gelber-Preis und wurde von The Military Times und dem Council on Foreign Relations zu einem der fünf besten Sachbücher des Jahres gekürt. Ihr jüngstes Buch ist Tangled Up in Blue: Policing the American City (Penguin Random House, 2021). Ihre Artikel und Essays sind in Publikationen wie New York Times, Washington Post, The Atlantic und Wall Street Journal, Los Angeles Times und Foreign Policy erschienen. Brooks ist Mitbegründerin von Deep State Radio, einem wöchentlichen Podcast zur Außenpolitik, und sie ist Mitglied des Vorstands der Harper's Magazine Foundation.

Francis J. Gavin (Washington) ist Giovanni Agnelli Distinguished Professor und Gründungsdirektor des Henry A. Kissinger Center for Global Affairs an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Im Jahr 2013 wurde Gavin zum ersten Frank Stanton Chair für Studien zur nuklearen Sicherheitspolitik sowie zum Professor der Politikwissenschaften am MIT ernannt. Vor seinem Wechsel zum MIT war er Tom Slick Professor für Internationale Angelegenheiten und Direktor des Robert S. Strauss Center for International Security and Law an der University of Texas. Gavin ist Vorsitzender des Board of Editors der Texas National Security Review. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Gold, Dollars, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971, und Nuclear Statecraft: History and Strategy in Americaʼs Atomic Age. Sein jüngstes Buch, Nuclear Weapons and American Grand Strategy, wurde 2020 von Brookings Institution Press herausgegeben.

Iain Martin (London) ist ein in London ansässiger Journalist und Autor. Er ist Direktor der London Defence Conference, eines geopolitischen Kongresses, der jährlich in Zusammenarbeit mit dem King's College London ausgerichtet wird. Iain verfasst eine wöchentliche Kolumne für die Times of London und ist Direktor von Engelsberg Ideas für die Axel und Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Eric Reguly (Rom) ist europäischer Büroleiter von The Globe and Mail und lebt in Rom. Seit seinem Umzug nach Europa im Jahr 2007 berichtet Reguly über Wirtschafts-, Finanz- und Umweltthemen, die von der Krise der Eurozone und den Bankenrettungen über Aufstieg und Fall der russischen Oligarchen bis hin zu mehreren UN-Klimagipfeln reichen. Er berichtet seit Ende 2022 über den Krieg in der Ukraine für The Globe and Mail. Reguly erhielt den Hyman Solomon Award for Excellence in Public Policy Journalism und gehörte 2010 zu den Gewinnern eines National Newspaper Award. Im Jahr 2010 gewann er Gold bei den kanadischen National Magazine Awards sowie in den Jahren 2015 UND 2020 von der SABEW (Society for Advancing Business Editing and Writing). Sein Buch Ghosts of War: Chasing My Father's Legend Through Vietnam, wurde 2022 von Sutherland House Books veröffentlicht.

