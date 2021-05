Antaisolar a annoncé un accord de rack solaire de 2 GW avec One Stop Warehouse et une coopération stratégique avec le groupe Paramount

Selon l'accord, Antaisolar fournira un rack solaire de 2 GW à OSW de 2021 à 2024.

« Nous sommes fiers de franchir cette étape importante de l'accord de coopération de 2 GW avec OSW à l'occasion de notre 15e anniversaire. OSW est très impliqué en Australie depuis de nombreuses années et a été récompensé comme l'une des 500 entreprises privées australiennes à la croissance la plus rapide en 2019. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à OSW, car il s'agit d'une opportunité essentielle pour stimuler une plus grande croissance et accélérer la transition énergétique locale », a déclaré Jasmine Huang, présidente d'Antaisolar.

« Antaisolar a été notre partenaire apprécié et largement reconnu pour ses produits de haute qualité et son service global. Ce partenariat stratégique renforcera les avantages que possèdent les deux parties dans le secteur de l'énergie solaire, permettant ainsi des efforts complémentaires pour alimenter la transition vers une économie à faible émission de carbone », a déclaré Anson Zhang, PDG d'OSW.

Partenariat stratégique avec le groupe Paramount

Antaisolar s'est associé à Paramount pour un projet solaire de 40 MW plus tôt cette année. Le Bangladesh est la meilleure option pour établir une coopération car il est en train de devenir une zone essentielle pour l'industrie solaire. L'accord prévoit la poursuite de la coopération dans le domaine des portefeuilles de racks solaires pour le secteur des services publics en plein essor. Grâce à cette collaboration, Paramount et Antaisolar feront équipe pour promouvoir la transition énergétique au Bangladesh.

Les deux accords de coopération stratégique ont donné un nouvel élan au 15e anniversaire d'Antaisolar. Avec la vision de « Backbone for Solar World », Antaisolar s'associera à des partenaires mondiaux pour atteindre la neutralité carbone et se diriger vers les 15 prochaines années.

À propos d'Antaisolar :

Antaisolar, établie en 2006, possède une vaste expertise dans le domaine des systèmes de montage et de suivi solaires avec plus de 800 employés dont une équipe de R&D composée de 80 spécialistes. Antaisolar a continuellement optimisé le service global en créant plus de 20 succursales et bureaux dans le monde.

Jusqu'à présent, ses expéditions cumulées de racks solaires ont atteint 15 GW et se sont classées au premier rang du volume d'exportation vers le Japon pendant sept années consécutives et au premier rang sur le marché de la distribution en Australie et au Vietnam.

