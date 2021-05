Antaisolar ogłosiła zawarcie umowy z One Stop Warehouse dotyczącej systemów montażowych do paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2GW, a także strategicznej współpracy z Paramount Group

Zgodnie z umową Antaisolar w okresie 2021-2024 ma dostarczyć OSW systemy montażowe do paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2GW.

„Jesteśmy dumni z osiągnięcia kamienia milowego, jakim jest zawarcie z OSW umowy współpracy na panele o łącznej mocy 2GW w dniu 15. rocznicy naszego powstania. OSW działa w Australii od wielu lat i na szeroką skalę. W 2019 r. firma została zaliczona do 500 najdynamiczniej rozwijających się prywatnych spółek w Australii. Cieszymy się z nawiązania współpracy z OSW, gdyż stwarza ona kluczową szansę na dalszy rozwój i przyspieszenie transformacji energetycznej w Australii" - powiedziała Jasmine Huang, prezes Antaisolar.

„Firma Antaisolar jest naszym cennym partnerem, który znany jest z wysokiej jakości produktów i kompleksowej obsługi. Strategiczne partnerstwo dodatkowo wzmocni atuty, jakimi dysponują obie strony transakcji w obszarze energetyki solarnej, dzięki czemu będą one uzupełniały się w działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej" - powiedział Anson Zhang, dyrektor generalny OSW.

Strategiczne partnerstwo z Paramount Group

W tym roku firma Antaisolar nawiązała też współpracę z Paramount Group, która obejmuje inwestycję w elektrownię słoneczną o mocy 40 MW. Bangladesz to najlepsze miejsce do współpracy, tu bowiem skupia się coraz większa część inwestycji w branży energetyki solarnej. W ramach umowy pogłębiana ma być współpraca w zakresie systemów montażowych dla modułów fotowoltaicznych na potrzeby stale rozwijającego się sektora energetyki słonecznej. Współpraca Paramount i Antaisolar zakłada wspieranie transformacji energetycznej w Bangladeszu.

W dniu swojej 15. rocznicy firma Antaisolar dostała zastrzyk świeżej energii w postaci dwóch umów o strategicznej współpracy. Realizując wizję „Fundamentu Świata Energetyki Solarnej" („Backbone for Solar World"), Antaisolar dołączy do partnerów na całym świecie w wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej w perspektywie kolejnych 15 lat.

Antaisolar:

Utworzona w 2006 r. spółka Antaisolar posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie systemów montażu paneli fotowoltaicznych i monitorów słonecznych, zatrudniając ponad 800 osób, w tym zespół badawczo-rozwojowy składający się z 80 specjalistów. Antaisolar cały czas optymalizuje swoje usługi na całym świecie, dysponując ponad 20 filiami i biurami zagranicznymi.

Do dziś firma dostarczyła systemy montażowe do instalacji o łącznej mocy 15GW, a także przez 7 kolejnych lat była największym eksporterem do Japonii oraz zajęła pierwsze miejsce na rynkach dystrybucji w Australii i Wietnamie.

