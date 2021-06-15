Antaisolar представила самый длинный в мире солнечный трекер на SNEC 2021

1: уникальный многоточечный привод

Получил высокую экспертную оценку, прошел сертификацию и тестирование, эффективно решает проблему нестабильности в экстремальных погодных условиях.

2: уникальный приводной механизм, синхронизированный с электрическим приводом

Электрическая синхронизация без трансмиссионной балки, быстрая установка, простота в обслуживании, низкое энергопотребление, низкие затраты на рабочую силу.

3: уникальный бесщеточный двигатель прямого тока

Первая в отрасли система с бесщеточным двигателем прямого тока со сроком службы более 30 лет без обслуживания.

4: режим отслеживания на основе технологии искусственного интеллекта

Анализ большого объема данных о погоде, местности, условиях рассеянного света по методу глубокого машинного обучения для создания оптимизированного пути слежения, увеличивающего выработку энергии на 10% по сравнению с обычным слежением.

5: система управления эксплуатацией и техническим обслуживанием ANTAI SPACE CLOUD

Система облачного мониторинга из любой точки мира для управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также защитой системы.

6: интеллектуальный ввод в эксплуатацию

За счет уникального интеллектуального ввода в эксплуатацию система ANTAI быстро развертывается и управляется со смартфона с помощью QR-кодов.

«На начальном этапе проведения исследований для разработки трекера SPACE компания Antaisolar обратила внимание на тенденцию применения массовых широкоформатных модулей. Все компоненты солнечного трекера Antaisolar прошли ветровые испытания CPP. SPACE — всего лишь один из них», — заявила заместитель генерального директора компании Antaisolar Эми Ку (Amy Kou).

Информация о компании Antaisolar:

Компания Antaisolar, основанная в 2006 году, обладает обширным опытом в области систем монтажа солнечных батарей и слежения за солнцем, имея в своем штате более 800 сотрудников, включая подразделение НИОКР, состоящее из 80 специалистов. Antaisolar непрерывно оптимизирует свою глобальную систему обслуживания клиентов, включающую в себя более 20 филиалов и представительств по всему миру.

На сегодняшний день суммарные объемы поставок каркасов солнечных батарей достигли 15 ГВт. Компания занимает первое место по объему экспорта в Японию в течение семи лет подряд, а также первое место на дистрибьюторских рынках Австралии и Вьетнама.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1530401/video_1.mp4

SOURCE Antaisolar