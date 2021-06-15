Antaisolar представила самый длинный в мире солнечный трекер на SNEC 2021
Jun 15, 2021, 02:57 ET
SPACE, вращающийся солнечный трекер, может увеличиваться до 240 м.
СЯМЫНЬ (Китай), 15 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Antaisolar, ведущий поставщик продукции для всей цепочки монтажа фотоэлектрических систем, отпраздновала свое 15-летие, представив на выставке SNEC 2021 свой новейший солнечный трекер SPACE. Эта самая длинная в мире независимая одноосная 1P-система слежения — «уникальная, интеллектуальная, эффективная, бесконечная». Количество струн может превышать четыре, максимальная длина — 240 м. Кроме того, затраты на установку солнечных батарей снижены на 18%. Подобные преимущества делают трекер лучшим вариантом для крупномасштабной солнечной электростанции на равнине при наличии роботов-уборщиков.
Основные функции нового трекера:
1: уникальный многоточечный привод
Получил высокую экспертную оценку, прошел сертификацию и тестирование, эффективно решает проблему нестабильности в экстремальных погодных условиях.
2: уникальный приводной механизм, синхронизированный с электрическим приводом
Электрическая синхронизация без трансмиссионной балки, быстрая установка, простота в обслуживании, низкое энергопотребление, низкие затраты на рабочую силу.
3: уникальный бесщеточный двигатель прямого тока
Первая в отрасли система с бесщеточным двигателем прямого тока со сроком службы более 30 лет без обслуживания.
4: режим отслеживания на основе технологии искусственного интеллекта
Анализ большого объема данных о погоде, местности, условиях рассеянного света по методу глубокого машинного обучения для создания оптимизированного пути слежения, увеличивающего выработку энергии на 10% по сравнению с обычным слежением.
5: система управления эксплуатацией и техническим обслуживанием ANTAI SPACE CLOUD
Система облачного мониторинга из любой точки мира для управления эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также защитой системы.
6: интеллектуальный ввод в эксплуатацию
За счет уникального интеллектуального ввода в эксплуатацию система ANTAI быстро развертывается и управляется со смартфона с помощью QR-кодов.
«На начальном этапе проведения исследований для разработки трекера SPACE компания Antaisolar обратила внимание на тенденцию применения массовых широкоформатных модулей. Все компоненты солнечного трекера Antaisolar прошли ветровые испытания CPP. SPACE — всего лишь один из них», — заявила заместитель генерального директора компании Antaisolar Эми Ку (Amy Kou).
Информация о компании Antaisolar:
Компания Antaisolar, основанная в 2006 году, обладает обширным опытом в области систем монтажа солнечных батарей и слежения за солнцем, имея в своем штате более 800 сотрудников, включая подразделение НИОКР, состоящее из 80 специалистов. Antaisolar непрерывно оптимизирует свою глобальную систему обслуживания клиентов, включающую в себя более 20 филиалов и представительств по всему миру.
На сегодняшний день суммарные объемы поставок каркасов солнечных батарей достигли 15 ГВт. Компания занимает первое место по объему экспорта в Японию в течение семи лет подряд, а также первое место на дистрибьюторских рынках Австралии и Вьетнама.
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1530401/video_1.mp4
SOURCE Antaisolar
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