Antaisolar prezentuje SPACE - największy na świecie tracker słoneczny - podczas targów SNEC 2021

SPACE, jednoszeregowy tracker słoneczny z szerokim zakresem kąta obrotu może osiągać długość 240 m.

XIAMEN, Chiny, 15 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Antaisolar, czołowy producent systemów montażowych dla całego łańcucha dostaw w branży fotowoltaicznej, uczcił 15. rocznicę powstania firmy premierą najnowszego trackera słonecznego SPACE, która odbyła się podczas targów SNEC. SPACE, reklamowany pod hasłem „Niepowtarzalność, inteligencja, wydajność, nieskończoność", to najdłuższy na świecie jednorzędowy niezależny jednoosiowy system nadążny, który można wydłużyć do ponad 4 odcinków na maksymalną długość 240 m. Zapewnia on oszczędność kosztów systemu montażowego instalacji fotowoltaicznej na poziomie nawet 18%. Tym samym jest to optymalne rozwiązanie dla dużych elektrowni słonecznych położonych na płaskim terenie, wykazujące się lepszym przystosowaniem do pracy robotów czyszczących.