ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE debuta a nivel mundial en Dover Street Market de París

Dover Street Market, cofundado por la diseñadora Rei Kawakubo y Adrian Joffe, es ampliamente reconocido como una de las plataformas minoristas multimarca más influyentes. Reconocido por su distintivo enfoque curatorial que fusiona la alta costura, la cultura urbana y las instalaciones artísticas, se ha erigido durante mucho tiempo como un símbolo de acceso a la élite de la moda global para las marcas internacionales. Como uno de los orígenes del discurso global de la moda, París ha marcado la dirección estética del diseño contemporáneo. Ubicado en el distrito de Le Marais, Dover Street Market Paris se ha convertido en un importante centro de diseño global de vanguardia y estética innovadora.

En la tienda temporal de Dover Street Market Paris, el lenguaje estético de la colección ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE se integra a la perfección en el espacio, aportando una visión visual sobria pero muy distintiva. Los visitantes recorren un pasillo dominado por profundos tonos negros y se encuentran con visuales de campaña a gran escala en las paredes para percibir la dirección estilística. El recorrido concluye en un espacio minimalista donde los visitantes podrán experimentar la artesanía, los materiales y el diálogo entre el deporte y la moda, la funcionalidad y la estética.

La colección ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE se presentó por primera vez en septiembre en Shanghái, durante la presentación ANTAZERO X KVA Otoño/Invierno 2025. La colección completa se presentó en una exposición que articulaba el diálogo entre "Shanghái y París", "Negro y Color" y "Deporte y Moda". En el Dover Street Market de París, la selección seleccionada para el lanzamiento global incluye las piezas más representativas de la colección, que fusiona las innovaciones sostenibles de ANTA con el lenguaje de diseño distintivo de Kris Van Assche:

Prendas de abrigo y punto: Esta subcolección utiliza nailon reciclado para crear chaquetas de plumón de invierno, abrigos acolchados, faldas, conjuntos de dos piezas y chaquetas, complementadas con prendas de punto de poliéster reciclado. Estas prendas ofrecen looks de otoño-invierno que equilibran la deportividad vanguardista con la calidez. Además, con nailon reciclado, esta colección reduce la dependencia de materiales derivados del petróleo y promueve la utilización circular de recursos.

Los abrigos acolchados de nailon reciclado se inspiran en siluetas elegantes como un abrigo de caballero con cinturón o un chaquetón de cintura alta para mujer, que combina con una falda acolchada. El abrigo largo de plumón mantiene el equilibrio entre funcionalidad y estilo de la colección, relleno con 400 g de plumón de ganso 95 con certificación RDS y diseñado con cuello alto y largo por encima de la rodilla que envuelve el cuerpo en calidez. Su tapeta cruzada y cinturón ajustable permiten alternar fácilmente entre un estilo informal y uno refinado.

Cuero vegano: La colección incluye conjuntos de otoño-invierno confeccionados con cuero de micelio, que abarcan parkas, chaquetas de abrigo y conjuntos deportivos. Derivado de recursos biológicos no comestibles, el cuero de micelio ofrece ventajas como material bajo en carbono, circular y sostenible. Al mismo tiempo, la combinación del cuero vegano con técnicas refinadas de costura resalta la intersección del diseño vanguardista y la innovación en materiales sostenibles.

El vestido de mujer de esta subcolección continúa la estética de la colección, con la combinación de bolsillos en la cintura y cordones multicolores que crean una silueta limpia y refinada que se adapta con naturalidad a formas ajustadas y relajadas. Todas las piezas de la serie están rematadas con insignias de la marca KVA en cuero vegano y cremalleras premium, que realzan la calidad táctil a través de los detalles y presentan un diseño moderno, minimalista y altamente reconocible.

Esta colaboración entre ANTA y Kris Van Assche representa un verdadero esfuerzo creativo colaborativo. Al hablar sobre la colaboración, Kris Van Assche comentó: "Ninguno de estos materiales me impidió presentar mi colección tal como lo había planeado". El diseñador participó activamente en todo el proceso, desde la selección de la tela hasta el desarrollo del sistema visual, mientras que ANTA proporcionó la base sostenible para la colección, tanto en los materiales como en la producción. Trabajando en estrecha colaboración, exploraron los límites entre la funcionalidad y la estética. Este modelo de cocreación integral, que abarca desde el diseño hasta la artesanía, logró una integración integral entre la expresión de la moda y la producción en masa.

La colección ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE se estrenó en el Dover Street Market de París, marcando la entrada de ANTA en la élite internacional de la moda a través de la innovación sostenible y la colaboración con líderes globales del diseño, iniciando un diálogo directo con los creadores de tendencias globales.

Disponibilidad

La colaboración ANTAZERO × KRIS VAN ASSCHE se lanza simultáneamente el 25 de noviembre en las tiendas ANTAZERO, tiendas ANTA seleccionadas y plataformas online. Del 1 al 14 de diciembre, B1OCK, la tienda departamental en el corazón de la comunidad creativa OōEli, presentará una selección selecta.

Acerca de ANTA

Fundada en 1991, ANTA Sports es la empresa líder en ropa deportiva de China, especializada en diseño, I+D y ventas en múltiples categorías. Con presencia global en el Sudeste Asiático y EE.UU., ANTA se compromete a ofrecer productos profesionales y tecnológicos a atletas y consumidores de todo el mundo.

Acerca de ANTAZERO

ANTAZERO es la plataforma de sostenibilidad de ANTA, pionera en materiales de bajo impacto, tecnologías de reducción de carbono y modelos de producción circulares. Su primera tienda insignia abrió en Shanghái en 2024. Reconstruida a partir de una ubicación existente con materiales reciclados, marcó un hito en el compromiso de la marca con la responsabilidad ambiental.

Acerca de Kris Van Assche

Diseñador belga afincado en París, Kris Van Assche es conocido por su trabajo innovador en Dior Homme y Berluti, así como por su propia marca. Actualmente, trabaja en los ámbitos de la moda, el arte y el diseño, aportando su distintiva visión de la elegancia y la belleza modernas a colaboraciones globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830360/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830361/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830362/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830363/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830364/5.jpg

21 % more press release views with Request a Demo