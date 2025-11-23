ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE fait ses débuts mondiaux au Dover Street Market Paris

Dover Street Market, cofondé par les créateurs Rei Kawakubo et Adrian Joffe, est considéré comme l'une des plateformes de vente au détail multimarques les plus influentes. Réputée pour son approche curatoriale distinctive qui mêle haute couture, culture de la rue et installations artistiques, elle est depuis longtemps un symbole d'entrée dans l'élite mondiale de la mode pour les marques internationales. Paris, l'un des centres mondial de la mode, a façonné l'orientation esthétique de la création contemporaine. Situé dans le quartier du Marais, Dover Street Market Paris est devenu un centre important pour le design mondial de pointe et l'esthétique d'avant-garde.

Dans le pop-up de Dover Street Market Paris, le langage esthétique de la collection ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE s'intègre parfaitement dans l'espace, en proposant une vision visuelle à la fois sobre et très distinctive. Les visiteurs traversent un couloir dominé par des tons noirs profonds et découvrent des visuels de campagne à grande échelle le long des murs pour ressentir l'orientation stylistique. Le parcours se termine dans un espace minimaliste où les visiteurs peuvent admirer l'artisanat, les matériaux et le dialogue entre le sport et la mode, la fonctionnalité et l'esthétique.

La collection ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE a été présentée pour la première fois en septembre à Shanghai lors de la présentation ANTAZERO X KVA FW25. La collection complète FW25 a pris la forme d'une exposition, articulant le dialogue entre « Shanghai et Paris », « Black and Color » et « Sport and Fashion ». Dans Dover Street Market Paris, la sélection disponible pour le lancement mondial est constituée des pièces les plus représentatives de la collection, qui fusionne les innovations avancées durables d'ANTA avec le langage conceptuel distinct de Kris Van Assche :

Vêtements d'extérieur et tricots : cette sous-collection utilise du nylon recyclé pour créer des doudounes d'hiver, des manteaux rembourrés, des jupes, des ensembles deux pièces et des vestes, ainsi que des tricots fabriqués à partir de polyester recyclé. Ces vêtements offrent des looks automne-hiver qui équilibrent le look sportif à la pointe de la mode et la chaleur. En outre, grâce au nylon recyclé, cette collection réduit la dépendance à l'égard des matériaux dérivés du pétrole et promeut l'utilisation circulaire des ressources.

Les bouffants matelassés en nylon recyclé se traduisent par des silhouettes chics comme un manteau ceinturé pour les hommes ou un caban à taille haute pour les femmes qui s'associe à une jupe matelassée. Le manteau long en duvet continue à équilibrer le fonctionnel et l'esthétique de la collection, rempli de 400 g de duvet d'oie 95 certifié RDS (Responsible Down Standard) et conçu avec un col montant et une longueur au-dessus du genou qui enveloppent le corps de chaleur. Sa patte de boutonnage double et sa ceinture réglable permettent de changer facilement d'un style décontracté à un style raffiné.

Cuir végétalien : la collection présente des ensembles automne-hiver fabriqués à partir de cuir de mycélium, comprenant des parkas, des vestes chaudes et des ensembles sportifs. Dérivé de ressources biologiques non comestibles, le cuir de mycélium procure des avantages en termes de matériaux durables, circulaires et à faible émission de carbone. Par ailleurs, l'association du cuir végétal et des techniques raffinées de couture du cuir met en évidence l'intersection d'un design à la pointe de la mode et d'une innovation durable en matière de matériaux.

La robe pour femme de cette sous-collection maintient l'esthétique de la collection, avec l'association de poches à la taille et de cordons multicolores créant une silhouette nette et raffinée qui passe sans effort d'une forme ajustée à une forme décontractée. Toutes les créations de la gamme sont finies avec du cuir végétalien, des badges co-marqués KVA et des fermetures à glissière de première qualité, élevant la qualité tactile à travers les détails et présentant un design moderne, minimaliste et hautement reconnaissable.

Cette collaboration entre ANTA et Kris Van Assche représente un véritable effort créatif collaboratif. À propos de ce partenariat, Kris Van Assche a déclaré : « Aucun de ces matériaux n'était assorti de contraintes, ce qui m'a permis de présenter ma collection comme j'en avais l'intention ». Le designer a été profondément impliqué dans l'ensemble du processus, de la sélection des tissus au développement du système visuel, tandis qu'ANTA a fourni la base durable de la collection au niveau des matériaux et de la production. Travaillant en étroite collaboration, les deux partenaires ont exploré les limites entre la fonctionnalité et l'esthétique. Ce modèle de cocréation de bout en bout, qui va du design à l'artisanat, a permis de créer une intégration en boucle fermée entre l'expression de la mode et la production de masse.

La collection ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE a été présentée pour la première fois au Dover Street Market Paris, marquant l'entrée d'ANTA dans l'élite internationale de la mode par le biais d'une innovation durable et d'une collaboration avec les forces mondiales du design, initiant ainsi un dialogue direct avec les créateurs de tendances de la mode mondiale.

Disponibilité

La collaboration ANTAZERO × KRIS VAN ASSCHE sera lancée simultanément le 25 novembre dans les magasins ANTAZERO, dans certains magasins ANTA et sur les plateformes en ligne. Du 1er au 14 décembre, une sélection de produits sera organisée par B1OCK, le grand magasin au cœur de la communauté créative d'OōEli.

À propos d'ANTA

Fondée en 1991, ANTA Sports est la première entreprise chinoise de vêtements de sport, spécialisée dans la conception, la recherche et le développement, et la vente dans de multiples catégories. Présente dans le monde entier, notamment en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, ANTA s'engage à fournir des produits professionnels et technologiques aux athlètes et aux consommateurs du monde entier.

À propos d'ANTAZERO

ANTAZERO est la plateforme d'ANTA dédiée au développement durable, pionnière en matière de matériaux à faible impact, de technologies de réduction du carbone et de modèles de production circulaire. Son premier magasin phare a ouvert ses portes à Shanghai en 2024. Reconstruit à partir d'un site existant à l'aide de matériaux recyclés, il marque une étape importante dans l'engagement de la marque en matière de responsabilité environnementale.

À propos de Kris Van Assche

Créateur belge basé à Paris, Kris Van Assche est connu pour son travail innovant chez Dior Homme et Berluti, ainsi que pour sa propre marque. Aujourd'hui, il opère dans les domaines de la mode, de l'art et du design, apportant sa vision distinctive de l'élégance et de la beauté modernes à des collaborations internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830360/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830361/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830362/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830363/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830364/5.jpg

21 % more press release views with Request a Demo