ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE feiert weltweite Premiere im Dover Street Market Paris

Der Dover Street Market, gemeinsam gegründet von der Designerin Rei Kawakubo und Adrian Joffe, gilt weithin als eine der einflussreichsten Multi-Brand-Einzelhandelsplattformen. Bekannt für seinen unverwechselbaren kuratorischen Ansatz, der High Fashion, Street Culture und Kunstinstallationen miteinander verbindet, ist er seit langem ein Symbol für den Eintritt internationaler Marken in die globale Modeelite. Als einer der Ursprungsorte des globalen Modediskurses hat Paris die ästhetische Ausrichtung des zeitgenössischen Designs geprägt. Der Dover Street Market Paris im Stadtteil Le Marais hat sich zu einem wichtigen Zentrum für globales Avantgarde-Design und grenzüberschreitende Ästhetik entwickelt.

Im Pop-up-Store des Dover Street Market Paris fügt sich die ästhetische Sprache der ANTAZERO X-KRIS-VAN-ASSCHE-Kollektion nahtlos in den Raum ein und schafft eine zurückhaltende, aber dennoch unverwechselbare visuelle Vision. Die Gäste schlendern durch einen von tiefen Schwarztönen dominierten Korridor und begegnen an den Wänden großformatigen Kampagnenbildern, um die stilistische Ausrichtung zu spüren. Die Reise endet in einem minimalistischen Raum, in dem die Besucher die Handwerkskunst, die Materialien und den Dialog zwischen Sport und Mode, Funktionalität und Ästhetik bewundern können.

Die ANTAZERO X-KRIS-VAN-ASSCHE-Kollektion wurde erstmals im September in Shanghai bei der ANTAZERO XKVA FW25-Präsentation vorgestellt. Die gesamte FW25-Kollektion wurde in Form einer Ausstellung präsentiert, die den Dialog zwischen „Shanghai und Paris", „Schwarz und Farbe" sowie „Sport und Mode" zum Ausdruck brachte. Im Dover Street Market Paris sind die für die weltweite Markteinführung kuratierten Stücke die repräsentativsten der Kollektion, die die fortschrittlichen nachhaltigen Innovationen von ANTA mit der unverwechselbaren Designsprache von Kris Van Assche verbindet:

Oberbekleidung & Strickwaren: Diese Unterkollektion verwendet recyceltes Nylon für die Herstellung von Winter-Daunenjacken, wattierten Mänteln, Röcken, zweiteiligen Sets und Jacken, ergänzt durch Strickwaren aus recyceltem Polyester. Diese Stücke bieten Herbst-Winter-Looks, die modische Sportlichkeit mit Wärme verbinden. Darüber hinaus reduziert diese Kollektion durch die Verwendung von recyceltem Nylon die Abhängigkeit von Materialien auf Erdölbasis und unterstützt die kreislauffähige Ressourcennutzung.

Steppjacken aus recyceltem Nylon werden aus schicken Silhouetten wie einem Herrenmantel mit Gürtel oder einem hoch taillierten Peacoat für Damen, der zu einem Stepprock passt, umgesetzt. Der lange Daunenmantel setzt die Balance zwischen Funktion und Mode der Kollektion fort. Er ist mit 400 g RDS-zertifizierter 95er-Gänsedaune gefüllt und mit einem Stehkragen und einer Länge über dem Knie ausgestattet, die den Körper in Wärme hüllen. Dank der doppelreihigen Knopfleiste und dem verstellbaren Gürtel lässt er sich leicht von einem lässigen zu einem eleganten Stil umgestalten.

Veganes Leder: Die Kollektion umfasst Herbst-Winter-Sets aus Myzel-Leder, darunter Parkas, Warm-up-Jacken und sportliche Ensembles. Myzel-Leder wird aus nicht essbaren biologischen Ressourcen gewonnen und bietet Vorteile wie geringe CO2-Bilanz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig unterstreicht die Kombination von veganem Leder mit raffinierten Ledervernähtechniken die Schnittstelle zwischen modischem Design und nachhaltiger Materialinnovation.

Die Damenkleider dieser Unterkollektion setzen die Ästhetik der Kollektion fort. Die Kombination aus Taillentaschen und mehrfarbigen Kordeln schafft eine klare, raffinierte Silhouette, die mühelos zwischen taillierten und lockeren Formen wechselt. Alle Teile der Serie sind mit veganen Leder-KVA-Co-Branding-Abzeichen und hochwertigen Reißverschlüssen versehen, die durch Details die Haptik verbessern und ein modernes, minimalistisches und unverwechselbares Design präsentieren.

Diese Zusammenarbeit zwischen ANTA und Kris Van Assche ist ein echtes kreatives Gemeinschaftsprojekt. Kris Van Assche sagte über die Partnerschaft: „Keines dieser Materialien unterlag Einschränkungen, sodass ich meine Kollektion so präsentieren konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte." Der Designer war während des gesamten Prozesses, von der Stoffauswahl bis zur Entwicklung des visuellen Systems, intensiv beteiligt, während ANTA die nachhaltige Grundlage für die Kollektion auf Material- und Produktionsebene lieferte. In enger Zusammenarbeit loten sie die Grenzen zwischen Funktionalität und Ästhetik aus. Dieses End-to-End-Kooperationsmodell, das vom Design bis zur Handwerkskunst reicht, hat eine geschlossene Integration zwischen modischem Ausdruck und Massenproduktion erreicht.

Die ANTAZERO X-KRIS-VAN-ASSCHE-Kollektion wurde im Dover Street Market Paris vorgestellt und markiert den Eintritt von ANTA in die internationale Modeelite durch nachhaltige Innovation und Zusammenarbeit mit globalen Designkräften, wodurch ein direkter Dialog mit globalen Modetrendsettern initiiert wurde.

Verfügbarkeit

Die Zusammenarbeit zwischen ANTAZERO und KRIS VAN ASSCHE startet am 25. November gleichzeitig in allen ANTAZERO-Geschäften, ausgewählten ANTA-Geschäften und Online-Plattformen. Vom 1. bis 14. Dezember wird eine kuratierte Auswahl von B1OCK, dem Kaufhaus im Herzen der kreativen Gemeinschaft OōEli, präsentiert.

Informationen zu ANTA

ANTA Sports wurde 1991 gegründet und ist Chinas führendes Sportbekleidungsunternehmen, das sich auf Design, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb in verschiedenen Kategorien spezialisiert. Mit einer globalen Präsenz, die Südostasien und die USA umfasst, hat sich ANTA zum Ziel gesetzt, Sportlern und Verbrauchern weltweit professionelle, technologieorientierte Produkte anzubieten.

Informationen zu ANTAZERO

ANTAZERO ist die spezielle Nachhaltigkeitsplattform von ANTA, die Pionierarbeit im Bereich umweltfreundlicher Materialien, CO2-reduzierender Technologien und zirkulärer Produktionsmodelle leistet. Der erste Flagship-Store wurde 2024 in Shanghai eröffnet. Er wurde aus einem bestehenden Standort unter Verwendung von Upcycling-Materialien umgebaut und markierte einen Meilenstein im Engagement der Marke für Umweltverantwortung.

Informationen zu Kris Van Assche

Der in Paris lebende belgische Designer Kris VanAssche ist bekannt für seine innovativen Arbeiten bei Dior Homme und Berluti sowie für sein eigenes Label. Heute ist er in den Bereichen Mode, Kunst und Design tätig und bringt seine unverwechselbare Vision von moderner Eleganz und Schönheit in globale Kooperationen ein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830360/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830361/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830362/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830363/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830364/5.jpg

21 % more press release views with Request a Demo