Antigo quartel-general da polícia renasce como o maior patrimônio e centro de artes

Com abrangência de 16 edifícios históricos e espaços ao ar livre, em 13.600 m2, no centro de negócios de Hong Kong, o Tai Kwun abriga três monumentos declarados, a antiga Delegacia Central, a Magistratura Central e o Presídio Victoria. O nome coloquial local usado pelos policiais e pelo público para se referir à Delegacia Central da cidade testemunhou mais de 170 anos da história de Hong Kong.

O projeto é liderado pelo Jockey Club de Hong Kong, em parceria com o Governo de Hong Kong, e a revitalização envolveu a conservação dos edifícios históricos e a inclusão de dois novos edifícios, o JC Contemporary, uma galeria com espaço de arte contemporânea, e o JC Cube, um auditório de artes cênicas, exibições de filmes e eventos educacionais.

Com base no aconselhamento de especialistas de Hong Kong e do exterior, além da contribuição da comunidade, o clube levou 10 anos executando o plano voltado para o patrimônio cultural para conservar o local histórico. Prédio por prédio, sala por sala, o complexo foi devolvido à sua antiga glória com muita atenção aos detalhes.

"O Tai Kwun reflete o clube no seu melhor: comprometido com os mais altos padrões, sem desanimar com a complexidade das tarefas que realiza e, acima de tudo, motivado pelo desejo de agir, como em tudo o que faz, pela melhoria de nossa sociedade", disse o Dr. Simon Ip, presidente do Jockey Club de Hong Kong.

A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, que defendeu o projeto há uma década, afirmou: "As pessoas podem agora se alegrar com a grandeza do presente recebido: o complexo da Delegacia Central, após mais de uma década de dedicação, paciência e perseverança por parte do Clube e dos muitos especialistas e trabalhadores envolvidos".

FONTE The Hong Kong Jockey Club

