L'ancien quartier général de la police renaît en tant que haut lieu du patrimoine et centre artistique

Le site, de 13 600 mètres carrés, comprend 16 bâtiments historiques et des espaces extérieurs dans le centre économique de Hong Kong ; Tai Kwun possède trois monuments classés : l'ancien commissariat central de police, l'administration centrale de la magistrature et la prison Victoria. Le nom familier local par lequel les policiers et le public désignent le commissariat central de police de la ville témoigne de plus de 170 ans d'histoire de Hong Kong.

Le projet est dirigé par le Hong Kong Jockey Club, en partenariat avec le gouvernement de Hong Kong ; la rénovation a impliqué la conservation des édifices du patrimoine et la création de deux nouveaux bâtiments : JC Contemporary, une galerie dotée d'un espace d'art contemporain et JC Cube, un auditorium pour les arts du spectacle, les projections de films et les événements éducatifs.

S'appuyant sur des conseils d'experts de Hong Kong et de l'étranger, et avec la participation de la communauté, le Club a passé 10 années à mettre en œuvre un plan patrimonial pour préserver le site historique. Chaque pièce, dans chaque bâtiment, a retrouvé son passé glorieux grâce à une grande attention aux détails.

« Tai Kwun reflète le meilleur de notre club : s'engageant à respecter les normes les plus rigoureuses, il n'a pas été découragé par la complexité des tâches à entreprendre et il a surtout été motivé par le désir d'agir, comme dans toutes ses actions, pour le mieux-être de notre société », a déclaré le Dr Simon Ip, président du Hong Kong Jockey Club.

Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, qui a soutenu le projet il y a dix ans, a dit : « Dans les installations du commissariat central de police, après plus d'une décennie de dévouement, de patience et de persévérance de la part du Club et des nombreux experts et travailleurs qui ont participé à sa rénovation, les gens peuvent maintenant se réjouir de la splendeur du cadeau qui leur a été offert ».

