Antiparasitário para cães NexGard Spectra® completa seis meses de vendas no Brasil com forte presença no mercado

SAO PAULO, 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Um tablete mastigável sabor carne "4 em 1", que elimina pulgas, carrapatos e sarna de ouvido, além de tratar infecções ocasionadas por vermes intestinais. O NexGard Spectra®, lançado em meados de 2021 pela Boehringer Ingelheim no Brasil, se consolida no mercado de antiparasitários com grande presença em pontos de venda de todo o país e retorno positivo por parte dos consumidores.

"O NexGard Spectra® foi o maior lançamento da divisão de Saúde Animal da Boehringer Ingelheim da história no Brasil. Por isso, nos preparamos muito bem em todos os departamentos para que o produto chegasse em uma posição favorável ao mercado", afirma Bruno Gallerani, gerente de marketing da área de Pets da empresa. "Apesar de a empresa não abrir resultados absolutos, é possível dizer que estimávamos que esse novo produto chegasse ao final do ano de 2021 representando 13% das vendas do nosso portfólio da área de Pets, e chegamos nesse momento com números ainda melhores, com um resultado superior em dois dígitos percentuais do que esperávamos".

O fato de o NexGard Spectra® proteger os cães eliminando sarna de ouvido e vermes intestinais, além da prevenção e tratamento de pulgas e carrapatos, o coloca em destaque no mercado nacional, pois é o único produto oral que combate os principais parasitas externos e internos com apenas um tablete. "Já vimos com grande frequência os tutores prevenirem seus cães de parasitas externos, como pulgas e carrapatos. Porém, é mais raro observar a prevenção aos parasitas internos, que também causam grandes prejuízos", afirma dra. Karin Botteon, gerente técnica de Pets da Boehringer Ingelheim. "Essa prevenção é fundamental, pois os vermes intestinais causam grande desconforto aos animais, como perda de peso, apatia e anemia e podem causar zoonoses, como é o caso do 'bicho geográfico', que ocorre após o contato do ser humano com solo contaminado pelas fezes do pet com presença de ancilostomídeos (vermes intestinais). Já a sarna otodécica, ou sarna de ouvido, ocorre pela infestação do ácaro Otodectes cynotis e causa grande irritação aos cães, como coceira e feridas"

Sobre o NexGard Spectra®

O NexGard Spectra® é o novo produto da Boehringer Ingelheim Saúde Animal no Brasil e faz parte da linha de antiparasitários NexGard®, líder mundial no segmento. Toda a sua produção é feita em Paulínia (SP) e distribuída para o mundo inteiro. Ele é recomendado para o tratamento de pulgas, carrapatos, sarna de ouvido e vermes intestinais. Em sua fórmula, estão presentes os princípios ativos: afoxolaner, ectoparasiticida que elimina pulgas, carrapatos e ácaros da sarna otodécica, e a milbemicina oxima, endoparasiticida que trata infecções ocasionadas por nematódeos gastrintestinais.

Boehringer Ingelheim Animal Health Ltda.

A vida de animais e humanos estão cada vez mais interligadas de maneira profunda e complexa. Nós sabemos que quando os animais estão saudáveis, os humanos também estão. Em todo o mundo, nossos 9.700 funcionários estão dedicados a entrega valor por meio da inovação, enquanto melhoram o bem-estar de ambos.

O respeito pelos animais, pessoas e meio ambiente está no coração do que fazemos. Desenvolvemos soluções e serviços para proteger os animais de doenças e dores. Nós apoiamos nossos clientes no cuidado da saúde de seus animais e protegemos nossas comunidades contra enfermidades que ameaçam a vida e a sociedade.

A Boehringer Ingelheim Saúde Animal é a segunda maior empresa de saúde animal do mundo, com vendas líquidas de € 4,1 bilhões de euros em 2020 e presença em mais de 150 países.

