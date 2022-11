Anycubic Photon M3 Premium beleuchtet die Details mit dem LighTurbo 2.0 als Lichtquelle

SHENZHEN, China, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, eine weltweit bekannte 3D-Druck-Marke, hat die Markteinführung des Anycubic Photon M3 Premium bekannt gegeben, eines neuen Harz-3D-Druckers der M3-Serie mit der bisher höchsten Auflösung. Mit dem LighTurbo 2.0, einer verbesserten Lichtquelle mit einer Lichtgleichmäßigkeit von über 90 %, einer 10-Zoll-8K-LCD-Bildschirmauflösung und einem großräumigen Volumen von 25 x 22 x 12 cm liefert der bahnbrechende M3 Premium unglaubliche Druckqualitätdetails und ein erstklassiges Benutzererlebnis.

„Für einen erfolgreichen 3D-Druck aus Harz sind kompromisslose Genauigkeit und Qualität ein Muss. Daher ist der Anycubic Photon M3 Premium perfekt für den 3D-Drucker-Enthusiasten. Ausgestattet mit dem Anycubic LighTurbo 2.0 und einem 8K-LCD-Monochrom-Bildschirm kann er eine hervorragende Genauigkeit von 28,5 Mikron liefern. Der LighTurbo 2.0 verfügt über eine hohe Lichtgleichmäßigkeit (> 90 %), ein stark kollidierendes Licht (Divergenzwinkel< 3°) und einen extrem niedrigen Streulichtpegel (1,26 %). Der Anycubic Photon M3 Premium bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis für diejenigen, die nach komplexen Details und einem äußerst hochwertigen Druck suchen", sagte James Ouyang, Vice Ppresident von Anycubic.

Anycubic LighTurbo 2.0 sprüht Funken

Die Lichtquelle Anycubic LighTurbo 2.0 nutzt die Technologie einer COB-Lichtquelle, einen konkaven Spiegel und ein intelligentes Lichtquellenkühlsystem. Mit dem Design des konkaven Spiegels kann das Licht eingestellt und in einen ausgerichteten und konsistenten Strahl umgewandelt werden. Hier sind die Vorteile des Anycubic LighTurbo 2.0:

Einheitlichere Druckergebnisse:

Das Beleuchtungssystem Anycubic LighTurbo 2.0 kann eine durchschnittliche Lichtgleichmäßigkeit von über 90 % liefern; das ist viel mehr als die durchschnittliche Lichtgleichmäßigkeit der üblichen COB-Lichtquelle + der Fresnel-Linse. Aus diesem Grund kann sichergestellt werden, dass alle Druckdetails und -strukturen beim Drucken großer Objekte auf dem gleichen Niveau sind.

Keine Probleme mit dem Blendenmuster

Verschiedene Lichtquellen haben unterschiedliche Lichtstreuungsgrade. Je niedriger der Streuungswert des Produkts ist, desto weniger Spurenmuster findet man im gedruckten Modell. Daten von Anycubic Lab zeigen, dass die COB-Lichtquelle + Fresnel-Linsenlösung einen durchschnittlichen Lichtstreuungswert von 105,02 aufweist, während die durchschnittliche Lichtstreuung des Anycubic LighTurbo 2.0 (COB + konkaver Spiegel) nur 36,205 beträgt, was mehr als zweimal niedriger ist. So kann es zu einem besseren Druckergebnis beitragen. Darüber hinaus kann es die Probleme der Blendenmuster beseitigen, die durch die Oberfläche des Fresnel-Objektivs verursacht werden.

Nie die Details verpassen

Licht streut, wenn es sich bewegt. Während also das Drucken Schicht für Schicht fortschreitet, kann sich an manchen Stellen übermäßig viel Harz ansammeln. Deshalb sind die Drucke an jenen Stellen nicht gründlich ausgehärtet und Details gehen verloren. Laut Daten von Anycubic Lab liegt die Streulichtstufe des LighTurbo 2.0 bei 1,26 % und damit deutlich unter der Streulichtstufe von 3,47 % der COB-Lichtquelle mit einer Fresnel-Linse. Dadurch können konsistentere und stabilere Druckergebnisse erzielt werden, während gleichzeitig der Verlust der Druckgenauigkeit durch das Problem der ungenügenden Aushärtung in manchen Teilen reduziert wird, wodurch sichergestellt wird, dass die Benutzer das gesamte Modell ausdrucken können, ohne irgendwelche Details zu verpassen.

Darüber hinaus ist das Anycubic Photon M3 Premium mit einem Sensor auf der Rückseite des COB-Beleuchtungssystems ausgestattet, womit seine Temperatur gemessen wird. Wenn die Temperatur 65 °C überschreitet, aktiviert das intelligente Kühlsystem die Lüfter, um die Kühlung zu beschleunigen. Bei den großen Kühlkörpern auf beiden Seiten des COB-Lichts wird die Wärme effektiv verteilt, um sicherzustellen, dass die Betriebstemperatur der Lichtquelle innerhalb von 65 °C liegt, was die Lebensdauer der COB-Lichtquelle erheblich verlängert.

Großes Volumen bietet mehr Platz für Ihre Druckideen

Der Anycubic Photon M3 Premium hat ein Gehäusevolumen von 25 x 22 x 12 cm. Mit seinem großen Speichervolumen können die Anwender große Formate für mehrere Zwecke drucken.

Die Z-Achse mit Kugelschraube und zwei linearen Schienen trägt zum schnellen Heben bei und eliminiert Schichtlinien.

Die Z-Achse läuft auf zwei linearen Schienen und verfügt über eine Kugelschraube. Im Vergleich zu einer T-förmigen Gewindestange kann eine Kugelschraubenstruktur eine höhere Hubgenauigkeit von 0,005 mm bieten, was doppelt so hoch ist wie die Genauigkeit der Z-Achse im Vergleich zu einer T-förmigen Gewindestange, wodurch Schichtlinien eliminiert werden. Da die Kugelschraube eine gleitende Reibung zwischen Mutter und Schraube aufweist, kann sie während des Druckvorgangs ein reibungsloseres und schnelleres Anheben ermöglichen. Laut Daten von Anycubic Lab erreicht der M3 Premium eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 95 mm/h. Er kann beim Drucken eines 12-cm-Modells im Vergleich zu anderen marktgängigen 8K-3D-Druckern, die eine Z-Achse mit einem T-förmigen Gewindestabmechanismus haben, 2,5 Stunden sparen.

Weitere Merkmale des Anycubic Photon M3 sind unter anderem:

Der 10-Zoll-Monochrom-LCD-Bildschirm sorgt für gestochen scharfe Details.

Der Anycubic Photon M3 Premium hat einen 8K-Monochrom-LCD-Bildschirm mit 7.680 × 4.320 Pixeln und einer Auflösung von 28,5 um XY. In Kombination mit einem unglaublichen Kontrastverhältnis von 380:1 verleiht er Ihrem 3D-Druck eine erstaunliche Detailschärfe.

Duale Luftreiniger können alle Dämpfe von 3D-Harzdruckern absaugen und diese herausfiltern. Das Design von symmetrischen Reinigern macht den Auslassbereich 1,5-mal größer, was zu einer höheren Luftreinigungseffizienz beiträgt.

können alle Dämpfe von 3D-Harzdruckern absaugen und diese herausfiltern. Das Design von symmetrischen Reinigern macht den Auslassbereich 1,5-mal größer, was zu einer höheren Luftreinigungseffizienz beiträgt. Der größere Harztrog mit NFEP-Abziehfolie kann mehr Harz aufnehmen und es Ihnen ermöglichen, größere Drucke zu erstellen, ohne während des Druckprozesses mehr Harz hinzuzufügen. NFEP ist eine speziell behandelte Druckfolie, die eine glattere und empfindlichere Oberfläche hat als die FEP-Folie. Modelle, die mit einer NFEP-Folie bedruckt werden, haben eine niedrigere Viskosität, so dass die Zugkraft beim Drucken nicht so stark ist wie bei der FEP-Folie. Das bedeutet, dass die Erfolgsquote höher sein wird. Den Daten von Anycubic Lab zufolge ist die Erfolgsquote beim Drucken mit NFEP um 10 % höher als bei der FEP-Folie.

kann mehr Harz aufnehmen und es Ihnen ermöglichen, größere Drucke zu erstellen, ohne während des Druckprozesses mehr Harz hinzuzufügen. NFEP ist eine speziell behandelte Druckfolie, die eine glattere und empfindlichere Oberfläche hat als die FEP-Folie. Modelle, die mit einer NFEP-Folie bedruckt werden, haben eine niedrigere Viskosität, so dass die Zugkraft beim Drucken nicht so stark ist wie bei der FEP-Folie. Das bedeutet, dass die Erfolgsquote höher sein wird. Den Daten von Anycubic Lab zufolge ist die Erfolgsquote beim Drucken mit NFEP um 10 % höher als bei der FEP-Folie. Kompatibel mit der Anycubic-Cloud-App für den Fernbetrieb. In der Zwischenzeit können Nutzer über die App aus mehr als 20.000 STL-Dateien zum Herunterladen und Drucken auswählen. Nach dem Herunterladen der gewünschten STL-Datei können Benutzer Ihren Druckauftrag aus der Ferne über die App jederzeit und überall starten.

Preise und Verfügbarkeit

Der Anycubic Photon M3 Premium 3D-Drucker wird auf dem US-Markt am 1. November 2022 um 03:00 Uhr EDT ab einem Sonderpreis von 619 US-Dollar und in Europa am 1. November 2022 um 8:00 Uhr MEZ zu einem Sonderpreis ab 699 Euro zum Verkauf angeboten. Sie können ihn im offiziellen Anycubic-Store und bei Amazon, eBay, Walmart oder AliExpress kaufen.

Informationen zu Anycubic

Anycubic ist ein führendes Unternehmen in der 3D-Druck-Branche, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für verschiedene Kunden, Verbraucher, Hobbyfotografen, Schulen und Produktdesigner anbietet. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2015 engagieren wir uns dafür, die 3D-Druck-Technologie voranzutreiben, um es Menschen aus allen Lebensbereichen zu ermöglichen, ihre Fantasie freizusetzen und ihre Kreativität in die Realität umzusetzen.

