Anycubic Photon M3 Premium illumine les détails avec la source lumineuse LighTurbo 2.0

SHENZHEN, Chine, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, une marque d'impression 3D de renommée mondiale, a annoncé le lancement de l'Anycubic Photon M3 Premium, une nouvelle imprimante 3D résine avec la plus haute résolution de la série M3 à ce jour. Doté du LighTurbo 2.0, une source de lumière améliorée avec une uniformité lumineuse de plus de 90 %, une résolution d'écran LCD 10″ 8k et un grand volume de construction de 25*22*12*cm, le révolutionnaire M3 Premium offre des détails de qualité d'impression incroyables et une expérience utilisateur de première classe.

« Pour une impression 3D résine réussie, une précision et une qualité sans compromis sont indispensables. Par conséquent, l'Anycubic Photon M3 Premium est parfaite pour les passionnés d'imprimantes 3D. Équipée de l'Anycubic LighTurbo 2.0 et d'un écran LCD monochrome 8K, elle peut offrir une précision suprême à 28,5 microns. Le LighTurbo 2.0 a une uniformité lumineuse élevée (>90 %), une lumière hautement collimatée (angle de divergence<3°) et un niveau de lumière parasite ultra-faible (1,26 %). L'Anycubic Photon M3 Premium offre une expérience utilisateur haut de gamme pour ceux qui recherchent des détails complexes et une impression de très haute qualité », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

Anycubic LighTurbo 2.0 fait des étincelles

La source lumineuse Anycubic LighTurbo 2.0 utilise la technologie d'une source lumineuse COB, d'un miroir concave et d'un système de refroidissement intelligent de la source lumineuse. Grâce à la conception du miroir concave, la lumière peut être collimatée et transformée en un faisceau aligné et cohérent. Voici les avantages de l'Anycubic LighTurbo 2.0 :

Résultats d'impression plus uniformes :

Le système d'éclairage Anycubic LighTurbo 2.0 peut fournir une uniformité lumineuse moyenne de plus de 90 %, bien supérieure à l'uniformité lumineuse moyenne de la source lumineuse COB commune + lentille de Fresnel. Par conséquent, il peut être garanti que tous les détails et textures d'impression sont au même niveau d'uniformité lors de l'impression de grands objets.

Aucun problème de motif d'ouverture

Différentes sources lumineuses ont différents degrés de diffraction de la lumière. Plus la valeur de dispersion de l'uniformité de la lumière du produit est faible, moins il y a de motifs de trace dans le modèle imprimé. Les données d'Anycubic Lab montrent que la solution source lumineuse COB + lentille de Fresnel a une valeur de dispersion lumineuse moyenne de 105,02, tandis que la dispersion lumineuse moyenne de l'Anycubic LighTurbo 2.0 (COB + miroir concave) n'est que de 36,205, plus de deux fois inférieure. Ainsi, cela peut contribuer à un meilleur résultat d'impression. De plus, il peut éliminer les problèmes de motifs d'ouverture causés par la surface de la lentille de Fresnel.

Ne jamais manquer de détails

La lumière va s'égarer en voyageant. Ainsi, au fur et à mesure que l'impression se déroule couche par couche, il y a des endroits où de la résine accumulée peut apparaître. Ainsi, les impressions ici ne seront pas complètement durcies et perdront des détails. Selon les données d'Anycubic Lab, le niveau de lumière parasite du LighTurbo 2.0 est de 1,26 %, bien inférieur au niveau de lumière parasite de 3,47 % sur la source de lumière COB avec une lentille de Fresnel. Grâce à cela, des résultats d'impression plus cohérents et stables peuvent être obtenus, tout en réduisant la perte de précision d'impression causée par le problème de semi-durcissement de certaines pièces, garantissant ainsi aux utilisateurs la possibilité d'imprimer l'ensemble du modèle sans manquer aucun détail.

De plus, l'Anycubic Photon M3 Premium est équipé d'un capteur à l'arrière du système d'éclairage COB pour détecter sa température. Lorsque la température dépasse 65°C, le système de refroidissement intelligent active les ventilateurs pour accélérer le refroidissement. Avec les grands dissipateurs de chaleur des deux côtés de la lumière COB, la chaleur sera efficacement dispersée pour garantir que la température de fonctionnement de la source lumineuse est inférieure à 65°C, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie de la source lumineuse COB.

Le grand volume de construction offre plus d'espace pour vos idées d'impression

L'Anycubic Photon M3 Premium est conçue avec un volume de construction de 25*22*12 cm. Avec son grand volume de construction, les utilisateurs peuvent avoir la commodité d'imprimer de grands formats, pour de multiples utilisations.

L'axe Z à vis à billes avec deux rails linéaires contribue à un levage rapide et élimine les lignes de couches

L'axe Z s'exécute sur deux rails linéaires et comporte une vis à billes. Par rapport à une tige filetée en forme de T, une structure de vis à billes peut fournir une précision de levage supérieure de 0,005 mm, soit le double de la précision de l'axe Z par rapport à une tige filetée en forme de T, éliminant ainsi les lignes de couches. Étant donné que la vis à billes subit un frottement de roulement entre l'écrou et la vis au lieu de glisser, elle peut fournir un levage plus fluide et plus rapide pendant le processus d'impression. Selon les données d'Anycubic Lab, la vitesse d'impression la plus rapide du M3 premium atteint 95 mm/h. Elle peut économiser 2,5 heures dans l'impression d'un modèle de 12 cm par rapport aux autres imprimantes 3D 8K avec un axe Z à mécanisme de tige filetée en forme de T sur le marché.

Les fonctionnalités supplémentaires d'Anycubic Photon M3 Premium incluent :

L'écran ACL monochrome 8K de 10 po assure des détails plus nets

Anycubic Photon M3 Premium propose un écran LCD monochrome 8K qui fournit 7 680 × 4 320 pixels et une résolution XY de 28,5 µm. Combiné à un incroyable rapport de contraste de 380:1, elle donne des détails incroyablement nets à votre impression 3D.

Les purificateurs d'air doubles peuvent aspirer toutes les vapeurs des imprimantes 3D à résine et les filtrer. La conception des purificateurs symétriques rend la zone de sortie d'air 1,5 fois plus grande, contribuant à une plus grande efficacité de purification de l'air.

peuvent aspirer toutes les vapeurs des imprimantes 3D à résine et les filtrer. La conception des purificateurs symétriques rend la zone de sortie d'air 1,5 fois plus grande, contribuant à une plus grande efficacité de purification de l'air. Une cuve en résine de plus grand volume avec un film de doublure NFEP peut contenir plus de résine et vous permettre de réaliser des impressions plus grandes sans ajouter de résine pendant le processus d'impression. Le NFEP est un film d'impression spécialement traité qui a une surface plus lisse et plus délicate que le film FEP. Les modèles imprimés avec un film NFEP auront des niveaux de viscosité inférieurs, de sorte que la force de traction ne sera pas aussi forte lors de l'impression qu'avec le FEP. Cela signifie que le taux de réussite sera plus élevé. Selon les données du laboratoire Anycubic, le taux de réussite de l'impression avec le NFEP est 10 % supérieur à celui du film FEP.

peut contenir plus de résine et vous permettre de réaliser des impressions plus grandes sans ajouter de résine pendant le processus d'impression. Le NFEP est un film d'impression spécialement traité qui a une surface plus lisse et plus délicate que le film FEP. Les modèles imprimés avec un film NFEP auront des niveaux de viscosité inférieurs, de sorte que la force de traction ne sera pas aussi forte lors de l'impression qu'avec le FEP. Cela signifie que le taux de réussite sera plus élevé. Selon les données du laboratoire Anycubic, le taux de réussite de l'impression avec le NFEP est 10 % supérieur à celui du film FEP. Compatible avec l'application Anycubic Cloud pour fournir un fonctionnement à distance. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 20 000 fichiers STL à télécharger et à imprimer via l'application. Après avoir téléchargé le fichier STL souhaité, les utilisateurs peuvent démarrer leur travail d'impression à distance via l'application à tout moment et n'importe où.

Prix et disponibilité

L'imprimante 3D Anycubic Photon M3 Premium sera mise en vente à 3 h 00 HAE le 1er novembre 2022 sur le marché américain à partir du prix spécial de 622 euros (619 dollars américains), et en prévente en Europe à 8 h00 CET le 1er novembre 2022 à partir du prix spécial de 699 euros. Vous pouvez acheter sur les sites officiels Magasin Anycubique , Amazon , eBay , Walmart et AliExpress .

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautes performances et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis sa création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D pour permettre aux personnes de tous horizons de libérer leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

